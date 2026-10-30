Pedro Hache, maquillador: "La máscara de pestañas se tiene que aplicar desde la raíz y a modo zigzag"

La máscara de pestañas parece uno de los productos más sencillos de utilizar del neceser. No solo es uno de los cosméticos que lleva más tiempo acompañándonos —mucho antes de que el colorete o el iluminador se convirtieran en imprescindibles—, sino que su propio formato parece indicarnos cómo y dónde debemos aplicarla.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los productos más veteranos de nuestro neceser y de su aparente facilidad de uso, la realidad es que no siempre aplicamos correctamente la máscara de pestañas. A veces añadimos demasiado producto, lo que apelmaza el pelo y crea grumos, o insistimos únicamente en las puntas, olvidándonos de trabajar desde la raíz.

Es precisamente este último gesto el que puede marcar la diferencia, según explica el maquillador Pedro Hache. Con motivo del lanzamiento de las nuevas máscaras de pestañas de Essence, el experto nos ha desvelado cómo debemos aplicar correctamente este cosmético para conseguir unas pestañas más definidas, elevadas y con un acabado natural.

Unas pestañas más definidas

Cuando pensamos en aplicar la máscara de pestañas, lo habitual es colocar el cepillo sobre ellas y deslizarlo hacia arriba hasta cubrir todo el pelo. Es un movimiento casi automático que repetimos cada mañana, pero que, según Pedro Hache, podemos mejorar con un pequeño cambio en la técnica.

El maquillador recomienda comenzar siempre desde la raíz y mover el aplicador en zigzag mientras avanzamos hacia las puntas. Este movimiento permite distribuir el producto a lo largo de toda la pestaña, en lugar de concentrarlo únicamente en los extremos.

La razón es sencilla: la raíz también necesita definición. Si aplicamos la máscara solamente en la parte superior de las pestañas, podemos conseguir que las puntas tengan más color y grosor, pero perderemos parte del efecto de profundidad que aporta trabajar desde el nacimiento del pelo.

Al colocar el cepillo cerca de la raíz, conseguimos que las pestañas se vean más completas y que la mirada gane intensidad.

El movimiento en zigzag también tiene su función. En lugar de deslizar el cepillo en línea recta, hacemos pequeños movimientos laterales mientras lo desplazamos hacia arriba.

Así, el producto llega mejor a las distintas pestañas y ayuda a separarlas, evitando que todas queden agrupadas en una misma dirección.

Pero este no es el único detalle al que debemos prestar atención. Pedro Hache insiste también en la importancia de direccionar las pestañas según la zona del ojo en la que se encuentran.

Esto significa que no debemos peinarlas todas hacia el mismo punto: las pestañas del centro deben dirigirse hacia el centro, mientras que las del extremo exterior deben trabajarse hacia fuera. Por su parte, las del lagrimal tienen que orientarse hacia el interior.

Imagen de ilustración. iStock

Aunque pueda parecer un gesto insignificante, esta distribución ayuda a respetar la forma natural del ojo y a conseguir una mirada más equilibrada. En lugar de dejar todas las pestañas apelmazadas hacia arriba o llevarlas indiscriminadamente hacia el exterior, trabajamos cada zona para que mantenga su propia dirección.

El resultado es una mirada más abierta y unas pestañas que conservan su separación y definición. Para conseguirlo, conviene prestar especial atención a los extremos, donde las pestañas suelen ser más cortas y finas y requieren algo más de precisión con el aplicador.

Otros errores

La técnica es fundamental, pero también lo es la cantidad de producto que utilizamos. De hecho, uno de los errores más habituales al maquillarnos las pestañas es pensar que, cuantas más capas añadamos, mejor será el resultado.

Sin embargo, acumular máscara no siempre significa conseguir unas pestañas más largas o voluminosas. Cuando depositamos demasiado producto, el pelo puede perder su flexibilidad y terminar agrupándose en pequeños bloques que dejan grumos visibles.

Así lo advierte también la maquilladora Cristina Lobato, que recomienda no excederse con la cantidad de máscara. Según explica, el exceso de producto puede hacer que las pestañas pierdan su definición individual, lo que termina endureciendo la expresión del rostro.

Cuando las pestañas se pegan entre sí, dejan de verse separadas y el conjunto adquiere un aspecto mucho más pesado. En lugar de conseguir una mirada abierta, podemos provocar justo el efecto contrario: unas pestañas que parecen más cortas y una mirada visualmente más cerrada.

Por eso, Lobato apuesta por trabajar con el rizador y una máscara de pestañas ligera que permita definir y alargar sin sobrecargar. Porque sí, aunque nos intentemos convencer de lo contrario, el tipo de producto también importa.

Las nuevas máscaras de Essence

Y si hay una marca que sabe hacer máscaras de pestañas, esa es Essence. Su colección Lash Princess se ha convertido en una de las más reconocibles de la firma gracias a sus distintos cepillos y acabados, con opciones para quienes buscan volumen, longitud o unas pestañas más curvadas.

Una gama que ahora incorpora nuevas propuestas para adaptar todavía más el maquillaje de ojos a las preferencias de cada persona.

Entre sus novedades encontramos la Lash Princess Máscara Efecto Pestañas Postizas TUBING y la Lash Princess Party. Dos productos que comparten el objetivo de intensificar la mirada, pero que apuestan por características diferentes.

De izquierda a derecha: Lash Princess Máscara Efecto Pestañas Postizas a Prueba y Lash PRINCESS PARTY E.E.

La principal característica de la primera, como su propio nombre indica, es la apuesta por la tecnología tubing, que consiste en una fórmula a base de polímeros flexibles en lugar de las ceras o aceites tradicionales.

Estos polímeros crean un pequeño tubo o funda microscópica que rodea cada pestaña de forma individual, en lugar de solo depositar pigmento por encima. Cuando se seca, forma una película elástica que alarga y define las pestañas sin apelmazarlas.

La fórmula, además, está diseñada para resistir muy bien el sudor, la humedad y las lágrimas, evitando el clásico "efecto mapache". Sin embargo, lo más llamativo del tubing es que el producto se puede retirar con agua tibia.

Al entrar en contacto con agua tibia, estos pequeños tubos se ablandan y se desprenden de las pestañas, por lo que el producto sale poco a poco, como si fueran pequeños fragmentos o fundas. De esta manera, no necesitamos frotar los ojos ni utilizar desmaquillantes bifásicos o aceites para retirar la máscara.

Es de color negro, vegana y no contiene perfume. Además, puedes conseguirla en Primor, Druni y otras perfumerías por solo 4,19 €. Puedes, incluso, comprarte varias.

La segunda novedad es la Lash Princess Party, pensada para quienes prefieren un maquillaje de ojos más intenso.

Su fórmula negra, de un tono profundo, busca aportar longitud, volumen y definición. Una de sus características es que permite modular el resultado aplicando distintas capas, desde un acabado más natural hasta otro mucho más dramático.

Su cepillo alcanza las pestañas desde la raíz hasta las puntas y ayuda a alargarlas, aportarles volumen y separarlas. También llama la atención su envase metálico plateado, diferente al diseño habitual de la familia Lash Princess. Contiene 10 mililitros y su precio en Primor es de 4,19 euros.

Pero la colección de Essence no termina aquí. Dentro de la misma familia encontramos otras máscaras que llevan tiempo formando parte de su catálogo y que permiten elegir el acabado en función de lo que necesitemos.

Es el caso de la Lash Princess Máscara Volumen y Rizo, que destaca por su cepillo de fibra con forma de cacahuete. Su diseño es más estrecho en el centro y ancho en los extremos, una estructura pensada para trabajar también las pestañas de los extremos del ojo y del lagrimal.

Su objetivo es aportar volumen y curvatura. En Primor está por 3,03 euros.

Otra alternativa es la Lash Princess Máscara de Pestañas Sculpted Volume, cuyo principal atractivo es su cepillo con forma de cabeza de cobra. Esta silueta permite llegar a las distintas pestañas y trabajar el volumen de manera más precisa.

Está especialmente indicada para quienes buscan unas pestañas más tupidas y una mirada intensa. Su precio en Primor es de 2,98 euros.

Por último, quienes necesitan que el maquillaje aguante mejor la humedad o el contacto con el agua pueden recurrir a la Lash Princess Máscara Volumen Waterproof. Esta versión apuesta por una fórmula resistente al agua y un acabado de volumen y longitud, por lo que puede ser una opción para los días de calor, las jornadas de piscina o las ocasiones en las que necesitamos una mayor resistencia.

Su precio en Primor es de 2,98 euros.