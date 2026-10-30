Los expertos coinciden: la crema Nivea de la lata azul rejuvenece e ilumina el rostro, es perfecta como prebase

Conseguir una piel luminosa y bien hidratada no siempre requiere invertir en cosméticos de alta gama. Algunos productos que llevan décadas en el mercado siguen teniendo su lugar en las rutinas de belleza gracias a su eficacia, versatilidad y precio asequible.

Uno de los ejemplos más conocidos es la clásica crema Nivea de lata azul, un cosmético que ha pasado de generación en generación y que continúa siendo habitual en muchos hogares españoles.

Aunque su principal función es hidratar la piel y ayudar a prevenir la pérdida de humedad, su textura untuosa también permite utilizarla como un recurso de maquillaje para conseguir un acabado más jugoso y luminoso.

Aplicada en pequeñas cantidades y sobre las zonas adecuadas, puede aportar ese efecto glow tan buscado en el maquillaje actual, especialmente en las pieles secas que necesitan un extra de confort.

Y lo mejor es que se trata de un producto fácil de encontrar en supermercados, perfumerías y establecimientos especializados, con formatos que pueden costar menos de seis euros.

Efecto 'glow' con Nivea

Esta loción de "toda la vida", además de aliviar la sequedad y dejar la piel más suave, puede utilizarse como una prebase de maquillaje económica, especialmente en rostros secos que necesitan un extra de hidratación antes de aplicar los cosméticos.

Su fórmula y su textura cremosa ofrecen varias ventajas cuando se utiliza en pequeñas cantidades:

Hidratación duradera : su composición rica en ingredientes emolientes ayuda a reducir la pérdida de humedad y proporciona una sensación de confort durante horas.

: su composición rica en ingredientes emolientes ayuda a reducir la pérdida de humedad y proporciona una sensación de confort durante horas. Maquillaje más uniforme : aplicada sobre las zonas secas, puede facilitar la distribución de la base y evitar que el producto se acumule en pequeñas descamaciones.

: aplicada sobre las zonas secas, puede facilitar la distribución de la base y evitar que el producto se acumule en pequeñas descamaciones. Luminosidad natural: su acabado untuoso aporta un efecto glow inmediato, que puede hacer que las líneas finas de deshidratación resulten menos visibles.

Para aprovechar sus propiedades, lo recomendable es extender una capa muy fina y dejar que se absorba antes de maquillarse. Conviene evitar el exceso de producto, ya que podría provocar brillos o dificultar la fijación de la base, especialmente en pieles grasas.

Así, este cosmético tradicional puede convertirse en un recurso práctico para preparar la piel y conseguir un maquillaje más fresco, jugoso y favorecedor, sin necesidad de recurrir a prebases específicas de mayor precio.

Prebase infalible

Si ya estás convencida de los beneficios de utilizar crema Nivea para un maquillaje luminoso y rejuvenecedor al instante, a continuación te recomendamos los pasos que debes seguir para un acabado digno de una diosa.

Limpieza primero : asegúrate de aplicar la crema sobre el rostro limpio y seco.

: asegúrate de aplicar la crema sobre el rostro limpio y seco. Aplica poca cantidad : caliéntala con las manos y masajea en círculos, insistiendo en las zonas más secas.

: caliéntala con las manos y masajea en círculos, insistiendo en las zonas más secas. Espera unos minutos : deja que se absorba bien antes de la base.

: deja que se absorba bien antes de la base. Base ligera : opta por una base líquida o en crema para potenciar el efecto jugoso.

: opta por una base líquida o en crema para potenciar el efecto jugoso. Sella con polvos translúcidos (opcional): solo en la "zona T" si quieres controlar brillos.

Fácil, económico y perfecto para cualquier día en el que quieras lucir impecable, con una piel fresca y jugosa.

Más allá de ser un básico en los hogares de medio mundo desde hace años, habiendo sido utilizado desde remedio casero contra la deshidratación hasta la loción de confianza de miles de personas, la crema Nivea, aplicada como prebase de maquillaje, tiene otros beneficios que enamoran:

Efecto rejuvenecedor inmediato.

inmediato. Perfecto para todo tipo de pieles : secas, mixtas o grasas.

: secas, mixtas o grasas. Sustituye prebases mucho más caras.

Crema Nivea como prebase de maquillaje.

Su versatilidad la convierte en un imprescindible de tocador. Eso sí, un consejo beauty: no abuses de la cantidad. Con una pequeña dosis basta para conseguir el resultado deseado sin que la piel se sienta pesada.