Los peluqueros coinciden: "A partir de los 60, un flequillo abierto rejuvenece y suaviza las facciones del rostro"

Hay cortes de pelo que nos encantan cuando salimos de la peluquería, pero que después, en casa, se convierten en una auténtica batalla frente al espejo. El flequillo es uno de ellos: durante años, muchas hemos acabado apartándolo con horquillas, intentando domarlo con el secador o deseando que creciera de una vez para dejar de pelear con él cada mañana.

Sin embargo, llevar flequillo no tiene por qué ser tan complicado. Las curtain bangs, conocidas como flequillo abierto o de cortina, han recuperado uno de los estilos más característicos de los años 60 y 70 con una versión mucho más fácil de llevar. Su secreto está en que son más cortas en el centro y se alargan hacia los lados, enmarcando el rostro de forma natural.

Y es que no hace falta cortarse la melena ni apostar por un cambio radical para darle un aire diferente al pelo. A veces, basta con unos mechones alrededor de la cara para que el resultado cambie por completo, especialmente, a partir de los 60.

El flequillo en 2026

Las curtain bangs es un corte con flequillo aparentemente "sin esfuerzo" que, como su nombre indica, enmarca nuestro rostro a la perfección. En España, este estilo es conocido como corte con flequillo de cortina, ya que consigue delimitar el rostro como una cortina lo hace con una ventana.

El look tiene sus raíces en los años 60 y 70 y funciona en una variedad de texturas y estilos, desde ondas desordenadas hasta pelos rizados, elegantes explosiones y coletas altas. Dependiendo de como lo cortemos, podemos hacerlo parte de nuestro estilo, añadiendo más volumen a nuestra melena o, simplemente, esconderlo cuando queramos.

En cuanto a la anatomía, las curtain bangs es un corte con flequillo graduado. Por lo general, se usa con raya central y comienza más corto en el centro y luego se alarga hacia el perímetro de la cara. Debe comenzar a medio camino entre las cejas y el puente de la nariz, para después tener más longitud a los lados.

Si bien los flequillos inspirados en cortinas resultan ser uno de los peinados de moda que resurgieron en esta década (resurgieron el año pasado y creemos que se extenderán hasta bien entrado el resto de 2025), también es uno de los estilos de menor mantenimiento.

Se trata de un corte de pelo muy famoso, no solo por sus múltiples ventajas, sino por su versatilidad. Es, posiblemente, uno de los estilos reinantes este 2024, entre las celebrities, pero también entre aquellas personas que buscan un pequeño cambio o quieren introducirse en el flequillo.

Ventajas de este corte

En cuanto a peinados tendencia que hemos visto este año, como el bob o el mullet, las curtain bangs son muy relajadas. Son uno de los estilos de flequillos más sencillos de usar, ya que podemos adaptarlos a nuestros gustos, peinados y a nuestro estilo de vida. Incluso los días que simplemente estamos cansadas de ellas, podemos apartarlas.

Los flequillos tipo cortina son la puerta de entrada al flequillo porque son superversátiles. Son lo suficientemente largos como para crecer o sujetarse con pinzas si lo deseamos, pero también se pueden cortar para darle un aspecto diferente, así como incluirlo a peinados originales.

Las curtain bangs requieren el mínimo mantenimiento. Por un lado, crecen con facilidad y poco a poco se convierten en un bonito marco que luce bien en cualquier etapa. Pero si tenemos que destacar una ventaja, es que tienen un gran poder rejuvenecedor, que disimula las arrugas y nos hace ver más jóvenes.

El flequillo de cortina ayuda a resaltar los pómulos y a enmarcar las facciones, por lo que tiene una gran acción rejuvenecedora. Además, se pueden mover hacia cualquier lado para abrir el rostro o se pueden cerrar sobre las cejas, como si fuera un flequillo tradicional.

Las curtain bangs pueden adaptarse a cualquier forma de rostro, pero lo más importante es encontrar la mejor manera de usarlas para nosotros. Nos da la facilidad de jugar con él como nos apetezca y como nos veamos mejor ese día, por lo que podemos considerar diferentes formas de usarlo.

Los flequillos tipo cortina tienen muchas opciones de longitud, lo que hace este estilo muy versátil, ya que también existen muchas formas: voluminoso, corto, largo, cerrado, abierto, aireado, medio, volteado, etc.