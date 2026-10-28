Juan Manuel Mata, científico y cosmetólogo: "El aceite de argán es el mejor complemento para rejuvenecer el rostro, el pelo y las uñas"

No hace falta llenar el neceser de productos para cuidar la piel, el cabello y las uñas. A veces, basta con descubrir un ingrediente capaz de responder a varias necesidades de belleza.

Es el caso del aceite de argán, conocido por sus propiedades nutritivas y por su capacidad para suavizar las zonas más secas, aportar brillo a la melena y mejorar el aspecto de las cutículas.

"El aceite de argán es un gran aliado cosmético. Más allá del cuidado facial, sirve para suavizar zonas más secas, acondicionar las puntas del pelo, controlar el encrespamiento o cuidar las cutículas", explica Juan Manuel Mata, experto en dermocosmética y director científico de Saluvital,

Extraído de las semillas del fruto del árbol Argania spinosa, originario del norte de África, este aceite vegetal destaca por su contenido en ácidos grasos, principalmente oleico y linoleico, y en tocoferoles, entre ellos la vitamina E.

Su composición explica su interés cosmético, sobre todo por su capacidad para suavizar y acondicionar.

Cómo usar el aceite de argán

La principal virtud del aceite de argán es su capacidad emoliente. Sus ácidos grasos contribuyen a suavizar la piel y a reducir la pérdida de agua, por lo que resulta especialmente interesante cuando hay sequedad o tirantez.

Rostro. El aceite de argán puede complementar la rutina de cuidado facial , especialmente en las pieles secas que necesitan mejorar la sensación de confort. Sus lípidos ayudan a reducir la pérdida de agua y a mantener la superficie cutánea suave y flexible. Lo más recomendable es utilizar unas gotas y observar cómo responde la piel, sobre todo si tiende a presentar imperfecciones.

, especialmente en las pieles secas que necesitan mejorar la sensación de confort. Sus lípidos ayudan a reducir la pérdida de agua y a mantener la superficie cutánea suave y flexible. Lo más recomendable es utilizar unas gotas y observar cómo responde la piel, sobre todo si tiende a presentar imperfecciones. Cuerpo. Codos, rodillas y piernas son algunas de las zonas que suelen mostrar mayor sequedad. Aplicar aceite de argán después de la ducha, sobre la piel ligeramente húmeda, ayuda a suavizar las áreas ásperas y a mantener su flexibilidad. Puede utilizarse solo o como complemento de la crema corporal habitual.

Cabello. Las puntas secas y el encrespamiento también encuentran en este ingrediente un aliado cosmético. Una pequeña cantidad distribuida de medios a puntas ayuda a mejorar el aspecto de la fibra capilar, aporta brillo y facilita el acabado. Conviene ajustar la dosis según el grosor del cabello para evitar que quede apelmazado.

también encuentran en este ingrediente un aliado cosmético. Una pequeña cantidad distribuida de medios a puntas ayuda a mejorar el aspecto de la fibra capilar, aporta brillo y facilita el acabado. Conviene ajustar la dosis según el grosor del cabello para evitar que quede apelmazado. Manos. El frío, los lavados frecuentes y los productos de limpieza pueden resecar las manos y la piel que rodea las uñas. Masajear unas gotas de aceite de argán en estas zonas ayuda a acondicionarlas y a mantenerlas suaves.

y la piel que rodea las uñas. Masajear unas gotas de aceite de argán en estas zonas ayuda a acondicionarlas y a mantenerlas suaves. Uñas. El aceite también puede utilizarse para cuidar las cutículas y mejorar el aspecto de la piel que rodea las uñas. Aunque no repara una uña dañada ni garantiza evitar que se rompa, su efecto emoliente ayuda a mantener la zona flexible y acondicionada.

Beneficios del aceite de argán

También contiene vitamina E y otros compuestos con actividad antioxidante. Sin embargo, conviene distinguir entre las propiedades de sus componentes y los resultados clínicos demostrados.

No hay que atribuirle por sí solo efectos antiedad garantizados ni considerarlo un sustituto de la protección solar.

En el cabello, su utilidad es principalmente cosmética. Puede mejorar el brillo, facilitar el peinado y disimular el aspecto áspero de las puntas, pero no repara de forma permanente la fibra capilar ni trata por sí mismo la caída.

Consejos del experto

Mata recomienda adaptar la aplicación a cada zona y evitar utilizar más cantidad de la necesaria. En el rostro, es preferible empezar con unas gotas; en el cabello, conviene concentrar el producto en medios y puntas, especialmente si es fino.

Otro consejo es incorporarlo como complemento de la hidratación habitual. Puede aplicarse después de la crema o sobre la piel ligeramente húmeda, según las preferencias y la tolerancia individual. Si provoca irritación o empeora las imperfecciones, lo adecuado es suspender su uso.

Por último, merece la pena prestar atención a las manos y las cutículas, zonas que a menudo quedan fuera de los cuidados diarios. Un masaje breve con unas gotas puede mejorar su suavidad sin necesidad de complicar la rutina.