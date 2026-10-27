Los expertos coinciden: "Difuminar el lápiz negro es mucho más elegante y favorecedor que llevar un 'eyeliner' marcado"

Frente a los delineados gráficos, los contornos marcados y los acabados perfectamente definidos, el maquillaje apuesta cada vez más por la naturalidad y las transiciones suaves.

Una de las técnicas que encaja con esta tendencia es el blurred makeup, una forma de aplicar el color que busca eliminar los bordes demasiado evidentes para conseguir un resultado integrado, delicado y favorecedor.

Su principal atractivo es la versatilidad. Puede utilizarse para crear un maquillaje discreto de diario, aportar profundidad a una mirada de noche o conseguir unos labios de efecto mordido sin necesidad de dibujar un contorno rígido.

La intensidad depende de los tonos elegidos y de la cantidad de producto, por lo que no está reservada a los maquillajes más atrevidos.

La técnica consiste en trabajar con pequeñas cantidades y difuminar los límites del color para crear transiciones progresivas. No se trata de renunciar a la definición, sino de evitar que el maquillaje quede excesivamente estructurado, obteniendo un acabado más suave, en el que los productos se integran con naturalidad.

'Blurred makeup'

El secreto de esta técnica está en cómo se distribuye el pigmento. En lugar de crear líneas nítidas y contrastes abruptos, se suavizan los bordes para que el color se funda progresivamente con el resto del maquillaje.

En los ojos, el delineador puede trabajarse junto a las pestañas y difuminarse ligeramente hacia el exterior. De esta manera, se consigue una mirada más profunda sin recurrir necesariamente a un eyeliner gráfico.

Con tonos marrones, el efecto resulta especialmente adecuado para el día; con negros, grises o ciruelas, adquiere mayor intensidad para una ocasión especial.

Los labios también encuentran en esta técnica una alternativa al perfilado tradicional. Aplicar el color en el centro y extenderlo hacia los bordes con pequeños toques permite conseguir un efecto mordido, mientras que suavizar ligeramente el contorno de un labial mate resta rigidez al resultado.

Para mantener la armonía, la piel puede trabajarse con una base ligera y corrector únicamente donde sea necesario. Así, el protagonismo recae en los ojos o los labios, sin que el conjunto resulte recargado.

3 productos para conseguirlo

La selección de los productos y sus texturas influye en el resultado. Para trabajar el maquillaje difuminado, conviene elegir fórmulas que permitan distribuir el color con facilidad y controlar la intensidad antes de que se fijen.

El ColorStay Multi-Player de Revlon es una opción para crear delineados ahumados. Según la información facilitada por la marca, cuenta con una textura ultracremosa y una brocha de precisión incorporada que permite trabajar el pigmento antes de que se fije. Su fórmula ofrece hasta 12 horas de duración y resistencia al agua, según el fabricante.

Para completar la mirada, la máscara de pestañas ColorStay Full Time ayuda a enmarcar los ojos y darles mayor presencia. Aplicarla desde la raíz hasta las puntas permite definir las pestañas y equilibrar el efecto del delineado, tanto en un maquillaje discreto como en uno más intenso.

En los labios, el ColorStay Limitless Matte Liquid Lipstick permite incorporar el color con un acabado mate. Para adaptarlo al Blurred Makeup, una posibilidad es depositar una pequeña cantidad en el centro de los labios y difuminarla hacia el exterior con un pincel. Si se busca un resultado más definido, basta con extender el producto por toda la superficie y suavizar ligeramente los bordes.

Cómo aplicarlo en cada ocasión

Una de las ventajas del blurred makeup es que no exige seguir una única fórmula. Para el día, basta con un delineado marrón suavizado, máscara de pestañas y un labial de tono natural aplicado a pequeños toques.

El resultado es un maquillaje sencillo que aporta profundidad sin endurecer los rasgos. Por la noche, se puede intensificar la mirada con un delineado negro, trabajar las sombras en capas y elegir un labial borgoña o ciruela.

También funciona con tonos nude si se prefiere concentrar toda la atención en los ojos. La clave está en controlar el difuminado y no excederse con la cantidad de producto. Trabajar poco a poco permite corregir la intensidad y conseguir un acabado más equilibrado.

Más que una tendencia ligada a una temporada concreta, el Blurred Makeup ofrece una manera diferente de entender el maquillaje: menos rígida, adaptable a distintos estilos y centrada en la forma de trabajar el color.