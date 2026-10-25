Jesús Serrano, maquillador:"A partir de los 50, las sombras con brillo en los ojos hacen que parezcas más mayor"

Las sombras de ojos tienen la capacidad de transformar una mirada por completo. Pueden aportar luz, dar profundidad, agrandar visualmente los ojos y convertirse en el toque que marca la diferencia en cualquier maquillaje. Las hay mates, satinadas, metalizadas… y cada acabado tiene sus propias ventajas según el resultado que queramos conseguir.

El problema es que, con los años, nuestra piel cambia y la forma en la que nos maquillamos también debería hacerlo. Muchas veces seguimos recurriendo a los mismos trucos de siempre porque sabemos que nos funcionan, sin tener en cuenta que algunos de ellos pueden dejar de favorecernos tanto como antes.

Es el caso de las sombras con brillo a partir de los 50. Aunque pueden ser grandes aliadas para iluminar los ojos, también hay que saber dónde y cómo aplicarlas. Jesús Serrano, maquillador y creador de contenido, explica por qué este detalle puede marcar la diferencia en el resultado final.

Cómo maquillar los ojos

Aunque el maquillaje pueda parecer una técnica sencilla a simple vista, la realidad es que no siempre es fácil conseguir el efecto que queremos.

Así como hacer el delineado perfecto o aprender dónde colocar el colorete toma tiempo, es muy fácil caer en errores que, en vez de realzar nuestra belleza, pueden acentuar aún más aquello que queremos disimular.

Si nos centramos en los párpados caídos, según explica el maquillador Jesús Serrano, uno de los fallos más comunes es el uso excesivo de sombras con brillo.

No hay duda de que las sombras satinadas, metálicas o con destellos aportan luminosidad y pueden hacer que el ojo parezca más grande. De hecho, bien aplicadas y en puntos estratégicos, pueden ser un gran aliado para resaltar la mirada.

"Las sombras con brillo son superbonitas, sin embargo, son muy traicioneras", indica Serrano. Si se utilizan en todo el párpado, el resultado puede ser completamente opuesto al deseado.

En lugar de abrir la mirada y rejuvenecer el rostro, las sombras con brillo aplicadas en todo el ojo pueden resaltar aún más el párpado caído, haciendo que parezca más prominente y dando la sensación de una mirada más pesada o cansada.

Esto ocurre porque el brillo tiene la capacidad de reflejar la luz, lo que visualmente aporta volumen. Cuando aplicamos sombras luminosas en todo el párpado móvil, incluyendo la parte más caída, estamos destacando precisamente esa zona que queremos disimular.

Como consecuencia, el párpado parece aún más pronunciado y el ojo luce más encapotado, lo que puede endurecer la expresión en lugar de suavizarla y provocar un efecto completamente contrario al que deseamos.

Imagen de ilustración. iStock

Con esto, el maquillador no quiere decir que dejemos de usar sombras con brillo, sino que las posicionemos en una zona concreta.

Según el experto, una de las mejores alternativas es optar por sombras en crema de acabado mate o ligeramente satinado en tonos neutros y terrosos. Estos productos, además de tener una textura fácil de difuminar, permiten esculpir la mirada sin añadir volumen innecesario en las zonas que queremos minimizar.

Aplicar una sombra mate en tonos medios en la cuenca del ojo ayuda a crear profundidad y a levantar ópticamente el párpado. En el caso de que queramos añadir brillo, debemos concentrarlo en los puntos estratégicos, como el lagrimal y el centro del párpado móvil, sin abarcar la totalidad del párpado caído.

De esta manera, se consigue iluminar la mirada sin potenciar el efecto de párpado encapotado. Una vez conseguido, podemos aplicar nuestra máscara de pestañas sin problema y si queremos hacer un delineado, lo ideal es probar técnicas hasta dar con aquella que más nos favorezca: lápiz en crema, eyeliner burdeos, delineado invertido...