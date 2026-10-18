Demi Moore en una escena de 'La sustancia' (Coralie Fargeat), una película centrada en el culto a la belleza y la juventud. IMDb

'Cortisol face', la nueva obsesión de la belleza: los expertos explican qué es y qué tiene que ver con el estrés

¿Sabes esos días en los que te miras al espejo recién levantada y te preguntas quién es esta chica y qué ha pasado durante la noche?

Sin haber salido de fiesta siquiera… Las mejillas parecen hinchadas, las ojeras llevan pagando alquiler bajo tus ojos desde la época prepandemia y la piel es digna de cualquier villana de Disney: apagada y amarillenta, más cetrina de lo usual.

Si es algo que se repite, lo lógico sería consultar con un experto, pero hay una solución que no soluciona demasiado a pesar de que es la más rápida: abrir el atlas de pseudociencia que es TikTok.

De repente aparecen en pantalla una cantidad curiosa de vídeos hablando de la cortisol face, es decir, la cara de cortisol, un término que está generando mucha conversación en redes y cada vez más en la vida real.

La teoría es tentadora y cumple bastantes checks: el estrés eleva los niveles de la hormona y eso termina reflejándose en el rostro, porque para recuperar la apariencia habitual, esa que sí nos identifica, hay que bajar las revoluciones.

A partir de ahí, que todo es más o menos lógico, entra en juego un batiburrillo de consejos más o menos fiables: desde suplementos y cambios en la alimentación hasta masajes faciales, rutinas de cuidado y tratamientos estéticos.

'Cortisol face', ¿realidad o nuevo término de moda? gorodenkoff iStock

Es aquí donde tienen que entrar en juego los que de verdad saben, porque, ¿qué parte de todo esto tiene fundamento médico?, ¿puede el estrés hincharnos la cara o estamos atribuyendo a una hormona cambios que tienen otras causas?

"Efectivamente, estamos ante otro término viral", advierte Rafael Sobrino, enfermero y dietista, quien considera que la cortisol face simplifica una cuestión médica más compleja. La conexión entre estrés y organismo existe, pero eso no significa que cualquier cambio sea consecuencia de un exceso de la sustancia.

Por su parte, la doctora Cristina Martín Pastor-Peralta, especialista en medicina estética, directora médica de Holaglow y divulgadora del laboratorio Croma, introduce un matiz importante: "Aunque no se trata de un diagnóstico médico como tal, sí existe una relación demostrada entre el estrés, el sistema neuroendocrino y la piel".

Y es que el hecho de que un término esté por doquier en redes no quiere decir que pierda veracidad. Simplemente hay que rascar un poco más hasta dar con la clave y entender bien de qué se trata para poder ponerle solución antes de que el problema vaya más allá.

Relaciones tóxicas

Es una realidad, lo que está viviendo el cortisol es una ignominia… Pero nos guste o no, o aunque se le tire mucho hate, es una hormona imprescindible para el organismo.

Entre sus funciones, participar en la respuesta al estrés, el metabolismo y la regulación de distintos procesos fisiológicos. Es normal que sus niveles sufran vaivenes a lo largo del día y que aumenten en determinadas situaciones para responder a las demandas del entorno. Hasta aquí, todo bien.

Y es que la cuestión no es producir cortisol, sino que determinadas alteraciones o respuestas mantenidas en el tiempo pueden repercutir en la salud.

"Ante una situación de estrés se activan dos sistemas: el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que termina en la liberación de la hormona, y el sistema simpático-adreno-medular, responsable de la liberación de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina", explica Martín Pastor-Peralta.

Además, añade que cuando esto se prolonga puede afectar a la regulación inflamatoria, los procesos inmunológicos y la función de la piel.

La doctora Cristina Martín Pastor-Peralta, especialista en medicina estética, directora médica de Holaglow y divulgadora del laboratorio Croma. Cedida

¿Y cómo se traduce esto a las siete de la mañana? Aparte de una curiosa decepción al comprobar que la cuenta bancaria sigue necesitando del cobro a fin de mes, puede aparecer esa hinchazón antes mencionada, pero no es lo único. De hecho, también se puede sentir sequedad en el cutis, tirantez, una mayor sensibilidad, brotes de acné o ese aspecto más apagado.

El Dr. Ramírez, del centro IMR, insiste en que la relación entre el estrés y la piel funciona en ambas direcciones: "La piel no es sólo una barrera física, también responde a señales hormonales, inmunológicas y nerviosas".

En esta explicación reside la razón por la que una etapa de estrés puede empeorar determinadas alteraciones cutáneas, pero una enfermedad dermatológica visible o persistente también puede repercutir en el bienestar psicológico. También pueden agravarse patologías como la dermatitis atópica, la psoriasis o la rosácea.

Y detrás de esto hay más ciencia que dotan de respaldo las palabras de estos expertos. Un estudio publicado en 2001 en el Journal of Investigative Dermatology observó que el estrés psicológico y una noche de privación de sueño dificultaban la recuperación de la barrera cutánea en mujeres sanas. La investigación no estudiaba la cortisol face, pero sí ayuda a comprender cómo estas dos variantes pueden afectar a la piel.

En cualquier caso, hay una conclusión que extraer en firme: que el estrés afecte a la tez no es la prueba de que sea responsable de la forma del rostro que ves por la mañana en el espejo.

Entonces, ¿qué pasa?

Al plantear esta pregunta es cuando todo comienza a entremezclarse y el cóctel resultante no sabe demasiado allá. No es lo mismo levantarse con los párpados hinchados después de dormir mal que experimentar una modificación persistente de la distribución de la grasa facial por una alteración hormonal.

Existe una situación médica en la que el exceso mantenido de cortisol sí puede cambiar la apariencia del rostro: el síndrome de Cushing. Puede producir una cara más redondeada, conocida como facies de luna llena, además de otros signos, como cambios en la distribución de la grasa corporal, estrías violáceas o debilidad muscular.

Determinados tratamientos prolongados con corticoides también pueden provocar cambios similares.

Pero eso no significa que una cara más redondeada, unas bolsas bajo los ojos o una papada sean señales de cortisol elevado.

Sobrino señala que el descanso y la alimentación pueden intervenir en algunos de estos procesos. "La falta de sueño es bastante importante para mantener esos niveles de alerta siempre en el cuerpo", explica. También apunta al consumo de sal como un factor que puede favorecer la retención de líquidos.

Sin embargo, aquí, la propiedad conmutativa no se cumple, es decir, el orden de los factores sí que altera el producto, ya que estas relaciones no pueden ser una explicación universal. La hinchazón puede responder a multitud de causas. Es más, influyen, por supuesto, la genética y la estructura facial, además de las alergias, diferentes condiciones médicas…

Llevar una rutina personalizada y una dieta y pauta de ejercicios coherentes con la vida de cada cual, es fundamental para todo. Anna Borisevich iStock

Por lo que, si hay un exceso de cortisol hay que intentar eliminarlo, pero quizás ese no es el quid de la cuestión cada vez que el rostro parezca más redondeado o inflamado.

Soluciones reales

Más allá de hacer un scroll infinito en TikTok, si la cortisol face es una realidad para ti, habrá que buscar la forma de atajar el problema y como señala la doctora Martín Pastor-Peralta "no podemos quedarnos en la consulta de medicina estética. El primer tratamiento debería ser intentar corregir aquello que está generando el problema".

La especialista destaca la importancia de dormir adecuadamente, realizar ejercicio físico, mantener una alimentación equilibrada y evitar el tabaco y el alcohol. Son hábitos que pueden ayudar a gestionar mejor el estrés, aunque no garantizan un cambio concreto en la forma del rostro.

Sobrino recomienda priorizar frutas, verduras, legumbres y pescado, mantener una dieta variada y moderar el consumo excesivo de sal. No hay una pauta milagrosa que elimine el cortisol de una persona sana ni una bebida que sustituya el descanso.

En cuanto al cuidado facial, Martín Pastor-Peralta apuesta por una rutina sencilla y constante:

Los antioxidantes, como la vitamina C, pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo; los retinoides cuentan con evidencia para mejorar determinados signos del fotoenvejecimiento; la niacinamida puede resultar útil en pieles sensibles y los activos hidratantes ayudan cuando existe sequedad. La fotoprotección diaria sigue siendo fundamental.

Pero, ¿qué sucede en la camilla? La especialista da opciones como los skinboosters, los neuromoduladores, los polinucleótidos y los bioestimuladores, que pueden valorarse para indicaciones concretas relacionadas con la hidratación, las arrugas o la calidad cutánea.

En cualquier caso, hay una diferencia importante entre mejorar un problema específico de la piel y tratar una alteración hormonal. Ninguno de estos procedimientos debe presentarse como una solución para reducir el cortisol.

La protección solar, tu nueva mejor amiga también en otoño e invierno. Studio4 iStock

Adiós, TikTok; hola, doctor

Teniendo en cuenta que todo lo relacionado con esta cortisol face está aún bastante en el aire, otra de las dudas es la de cuándo consultar con el médico.

Si la hinchazón facial es persistente, aparece sin una causa clara o se acompaña de otros cambios físicos, lo recomendable es consultar con un profesional sanitario. Será quien determine si hace falta estudiar posibles causas hormonales, medicamentosas u otras condiciones.

Como se ha mencionado, los niveles de cortisol fluctúan a lo largo de la jornada y su evaluación depende del contexto clínico.

El mensaje de los expertos es claro: no todo lo que vemos en nuestra piel se debe al estrés y no toda cara hinchada es una cara de cortisol.

Además, la hormona no es una toxina que debamos eliminar; todo lo contrario, es necesaria para vivir.

Un negocio redondo

En el menú del día, de primero, paella; de segundo, pollo; de postre, flan casero; y para cerrar, estrés. Cada día la palabra se cuela en conversaciones de oficina, metro, grupos de WhatsApp y centros de estudio. Es una preocupación real, sobre todo cuando en la vida parece que lo único que cabe es el trabajo.

No obstante, toda preocupación real es caladero de negocio. Y esta, en concreto, entronca con la industria del bienestar y la belleza.

Antes, las arrugas eran el enemigo, luego, las ojeras, más tarde no tener las cejas lo suficientemente hacia arriba, después, unos labios perfectos… Ahora, la cortisol face es la nueva enemiga a batir, se padezca o no.

Un artículo de la Oficina para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad McGill, publicado en octubre de 2026 bajo el título Cortisol Face: Science or Social Media Fiction?, pone el foco precisamente en la cuestión del salto entre una explicación biológica real y las promesas comerciales que se construyen a su alrededor.

La propuesta cuestiona los vídeos de antes y después que atribuyen un rostro más delgado o definido a una supuesta reducción de los niveles hormonales. Las fotografías pueden variar por la iluminación, el ángulo, el momento del día, el descanso o los cambios de peso. Por sí solas, no demuestran qué ha ocurrido.

Igualmente, el texto advierte de la promoción de suplementos y del llamado cortisol cocktail, una bebida que suele combinar agua de coco, zumo de naranja, sal y otros ingredientes. Que algunos de ellos formen parte de una alimentación saludable no significa que la mezcla haya demostrado reducir el cortisol ni transformar la cara.

No basta con que un ingrediente tenga algún estudio sobre relajación para afirmar que elimina la hinchazón facial causada por una hormona.

Por todo esto, ante la viralidad de un concepto, hay preguntas que deberían salir en esa misma conversación: ¿qué respaldo científico hay detrás?, ¿qué pruebas hay de que algo simplemente no sea una mala mañana? Y, sobre todo, ¿quién gana dinero con ello?