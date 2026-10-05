Los peluqueros coinciden: "A partir de los 45, los cortes de pelo por la clavícula rejuvenecen y adelgazan el rostro"

Vamos cumpliendo años y no solo los efectos se notan en la piel. El cabello también sufre cambios de densidad, grosor y textura y no solo podemos echar la culpa al tiempo.

Los cambios hormonales asociados a la perimenopausia y la menopausia pueden hacer que algunas mujeres noten el pelo más fino, seco o con menos cuerpo.

Por eso, elegir bien el corte puede ser una cuestión de estilo, pero también una forma de sacar partido a la textura natural del cabello. La media melena a la altura de la clavícula resulta especialmente versátil porque permite mantener cierta longitud sin renunciar al movimiento.

No existe un corte que rejuvenezca por sí mismo ni una longitud que funcione igual para todos los rostros. Lo que sí puede conseguir una buena elección es suavizar visualmente las facciones, aportar volumen donde sea necesario y evitar que el cabello quede excesivamente plano.

Entre las opciones que más favorecen este efecto están el long bob con capas, la media melena ondulada, el shag suave, el corte recto capeado y el long bob con flequillo abierto.

'Long bob' con capas

El long bob que llega aproximadamente hasta la clavícula es uno de los cortes más fáciles de adaptar. Con capas largas y bien integradas, puede ganar movimiento sin perder la sensación de una melena cuidada.

En rostros ovalados, las posibilidades son especialmente amplias. La clave está en evitar un acabado excesivamente pegado o completamente plano y trabajar una textura ligera que acompañe a las facciones.

Corte de pelo clavicut con capas largas Pinterest

Las capas no tienen que ser muy marcadas. Unos mechones ligeramente más cortos alrededor del rostro pueden aportar dinamismo y hacer que el corte tenga más movimiento al caminar.

Ondas y 'shag' suave

Las ondas abiertas son otra alternativa para quienes buscan una media melena menos rígida. La intención no es conseguir rizos perfectamente definidos, sino una textura ligera que aporte dimensión al cabello.

Este recurso puede resultar especialmente interesante cuando el pelo ha perdido parte de su volumen. Los cambios capilares asociados a la edad pueden incluir una reducción del diámetro de la fibra y una mayor fragilidad, por lo que también conviene evitar un exceso de calor y manipulación.

El shag suave lleva esta idea un paso más allá. Sus capas desestructuradas generan movimiento y permiten adaptar el volumen a la forma de la cara. En un rostro redondo, por ejemplo, unas capas que aporten altura pueden ayudar a crear visualmente una sensación de mayor longitud.

El resultado debe mantenerse natural. El objetivo no es llenar el cabello de capas, sino conseguir que tenga una caída ligera y que el movimiento parezca propio.

Media melena y flequillo cortina

Para los rostros más rectangulares, una media melena recta puede funcionar si incorpora capas sutiles que rompan la excesiva linealidad. Una base demasiado compacta y completamente lisa puede remarcar los ángulos del rostro, mientras que algo de movimiento ayuda a suavizar el conjunto.

Otra posibilidad es añadir un flequillo cortina al long bob. Abierto en el centro y más largo hacia los laterales, enmarca la mirada y permite modificar el corte sin perder la versatilidad de una media melena.

Corte shag a capas con flequillo cortina Pinterest

Este tipo de flequillo también puede adaptarse progresivamente si no se quiere asumir el mantenimiento de uno corto. Su longitud permite integrarlo con el resto del cabello y peinarlo hacia los lados.

En todos los casos, la personalización es fundamental. El grosor, la cantidad de cabello, la textura natural y la forma del rostro deben determinar dónde empiezan las capas y cuánto volumen se incorpora.

Tampoco hay que olvidar que un cambio importante en la densidad o una caída repentina no debería atribuirse simplemente a la edad. La alopecia de patrón femenino es frecuente a partir de la mediana edad y debe ser valorada por un dermatólogo para distinguirla de otras causas de pérdida de cabello.