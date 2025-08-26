Leire Barrutia, dermatóloga, no se corta y avisa: "Una ducha perfecta para tu piel empieza por no usar esponja"

Darse una ducha es, sin duda, uno de los momentos más placenteros del día. En verano, cuando el calor aprieta y parece imposible escapar de las altas temperaturas, ponerse bajo el agua durante unos minutos se convierte en un auténtico respiro.

Es ese instante en el que el cuerpo se relaja, la mente se despeja y la sensación de frescor nos devuelve la energía que el sol nos ha robado.

Pero cuidado, porque no todo es tan sencillo como parece. Muchos creen que una buena higiene pasa únicamente por enjabonarse con gel, frotar con una esponja y permanecer bajo el agua el tiempo que haga falta.

Sin embargo, los dermatólogos advierten que ducharse de la forma "tradicional" puede no ser la mejor opción para la salud de nuestra piel. La doctora Leire Bautista, dermatóloga y divulgadora con más de 170.000 seguidores en TikTok, lo explica en sus redes sociales.

Consejos de Leire Barrutia para la ducha perfecta

Según la experta, la clave está en cambiar algunos hábitos y seguir una serie de pasos sencillos que marcan la diferencia entre una ducha refrescante y una ducha realmente beneficiosa para la piel.

El primer consejo es que las duchas deben ser cortas. "No más de cinco minutos", insiste la especialista, ya que pasar demasiado tiempo bajo el agua, sobre todo si es caliente, puede resecar y dañar la barrera natural de nuestra piel.

El segundo consejo de la dermatóloga es nada más ni menos que prescindir de la esponja. Según explica, nuestras manos son más eficientes para limpiar la piel de forma eficaz. Además, las esponjas pueden convertirse en un nido de bacterias y hongos si no se secan o desinfectan bien, y el roce excesivo al frotar puede dañar la barrera cutánea.

No todos los jabones sientan bien a la piel

Otro punto clave es la elección del jabón. No todos son iguales ni todos le sientan bien a la piel, especialmente en verano, cuando estás más expuesto al sol, el sudor y el cloro de las piscinas. Ante ello, Barrutia recomienda optar por productos suaves, con un PH respetuoso y, a ser posible, enriquecidos con ingredientes hidratantes y pocos perfumes.

Los jabones demasiado agresivos eliminan los aceites naturales de la piel y provocan sequedad, tirantez e incluso irritación. Una buena alternativa para evitar esta situación son los aceites de ducha, que limpian con delicadeza a la vez que aportan un extra de nutrición.

Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad con las manos, masajear sobre la piel húmeda y aclarar con agua tibia. Si después se aplica la crema hidratante de confianza, el efecto será todavía mayor.

Finalmente, la dermatóloga da una última clave más: hidratar la piel después de ducharse. Aplicar una crema, aceite o loción corporal es indispensable para reparar y reforzar la función barrera que actúa como escudo protector frente a agresiones externas.

Tal y como señala Barrutia en el vídeo, se trata de devolver a la piel lo que el agua y los jabones se han llevado.