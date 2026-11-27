A la izquierda, Marta Ortega en la Junta General de Accionistas que Inditex celebró en julio de 2026; a la derecha, Delphine Arnault llegando al Palacio del Elíseo para una cena de Estado. Gtres

De Marta Ortega a Delphine Arnault: las herederas que toman el mando de los grandes imperios

Hay herencias que caben en una caja de seguridad y otras que necesitan un consejo de administración. Las segundas son las que están empezando a protagonizar algunas de las historias económicas más interesantes de nuestro tiempo.

Detrás de grandes marcas, compañías familiares, sociedades de inversión y fundaciones multimillonarias hay cada vez más mujeres que han dejado de ser las herederas discretas de un apellido para ocupar un lugar en la toma de decisiones.

Algunas dirigen empresas que llevan décadas en manos de sus familias; otras administran participaciones millonarias, reorganizan patrimonios o deciden qué proyectos merecen recibir una parte de su fortuna.

No todas tienen el mismo cometido ni todas quieren sentarse en el despacho que ocuparon sus padres. Pero el dinero, que durante mucho tiempo tuvo una voz masculina, ahora empieza a escuchar otras.

La dimensión de este relevo se entiende mejor con las cifras. Según Cerulli Associates, en Estados Unidos se transferirán 123,7 billones de dólares entre 2024 y 2048. Y las mujeres tendrán un papel decisivo: las de generaciones mayores recibirán cerca de 40 billones de sus cónyuges, mientras que las más jóvenes podrían heredar otros 47 billones.

No se trata solo de quién recibe el dinero, sino de quién tendrá capacidad para decidir cómo se invierte, se conserva y se transmite. Aunque las estimaciones se refieren al mercado estadounidense, anticipan un cambio enorme.

La tendencia ya tiene reflejo en las grandes fortunas. El informe Billionaire Ambitions Report 2025 de UBS señala que 91 personas se convirtieron en multimillonarias por herencia durante el periodo analizado. 27 eran mujeres.

La transmisión de riqueza ya no es una posibilidad lejana, está ocurriendo, y está colocando a más mujeres en posiciones desde las que pueden ejercer un poder económico que hasta ahora había estado, en buena medida, en manos masculinas.

Europa es uno de los grandes escenarios de ese relevo patrimonial. Casi la mitad de los nuevos multimillonarios por herencia se concentran en el viejo continente. Entre ellos destacan 15 miembros de dos familias alemanas vinculadas a la industria farmacéutica.

El fenómeno tiene también rostro femenino. En Alemania, Susanne Klatten representa otra de las grandes fortunas heredadas del continente; en Francia, Françoise Bettencourt Meyers, heredera de L’Oréal, es uno de los ejemplos más visibles.

La empresaria alemana Susanne Klatten en 2007. Gtres

El apellido importa

Conviene detenerse en que hay una diferencia importante entre ser una mujer rica y administrar una estructura de inversión de estas dimensiones. Lo segundo implica tomar decisiones sobre activos, rentabilidad y riesgo. No se trata simplemente de conservar lo recibido, sino de gestionar una maquinaria que tiene sus propios objetivos y que necesita funcionar más allá de la persona que la heredó.

En España hay dos mujeres que permiten entender bien las distintas maneras de ejercer ese poder, Marta y Sandra Ortega, que comparten una historia familiar, pero sus caminos empresariales son diferentes. Son hijas de Amancio Ortega y Rosalía Mera, los fundadores de Inditex, aunque sus responsabilidades dentro del universo económico que nació alrededor de Zara no tienen nada que ver.

Sandra Ortega heredó en 2013 el patrimonio de su madre, fallecida ese mismo año. Desde entonces ha desarrollado su actividad empresarial a través de Rosp Corunna (que controla un 5,05% de Inditex), el holding con el que administra participaciones en compañías, inversiones y activos inmobiliarios.

Sandra Ortega en la Isla de Arosa en 2018. Gtres

Su nombre no suele tener una presencia constante en los medios, pero los números hablan por sí solos: la fortuna estimada de Sandra Ortega asciende a 11.500 millones de euros en 2026, según la lista de los 100 españoles más ricos de Forbes España, publicada el 3 de noviembre de 2026. Su patrimonio ha aumentado unos 1.500 millones de euros respecto a 2025.

Su hermana Marta ocupa otro lugar. Desde abril de 2022 es presidenta no ejecutiva de Inditex, el grupo que convirtió a su padre en uno de los empresarios más importantes del mundo.

Su nombramiento supuso un momento relevante para la compañía y para la historia de la sucesión empresarial española. Por primera vez, una hija del fundador asumía la presidencia del grupo que había crecido desde aquella primera tienda de Zara abierta en A Coruña en 1975.

Marta Ortega tiene, a grandes rasgos, una responsabilidad institucional y estratégica, además de una vinculación especial con el producto y la imagen de Zara. Su papel no consiste en reproducir exactamente lo que hizo su padre. El reto está en preservar esa esencia mientras se gestiona una compañía con presencia en casi un centenar de países.

El lujo familiar

Si hay un apellido que lleva décadas asociado al lujo y a las grandes fortunas europeas, ese es Arnault. Bernard Arnault construyó alrededor de LVMH uno de los mayores conglomerados de marcas de lujo del mundo, con firmas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. y Moët Hennessy. Sus hijos forman parte de una estructura familiar en la que la sucesión se prepara con tiempo y en la que cada movimiento se observa con atención.

Delphine Arnault, su hija mayor, es una de las figuras más relevantes. Desde febrero de 2023 ocupa la presidencia y la dirección ejecutiva de Christian Dior Couture. Su trayectoria, no obstante, empezó bastante antes de llegar a ese puesto.

Delphine Arnault a su llegada al desfile FW 2026/2027 de Alta Costura de Schiaparelli. Gtres

Trabajó en McKinsey, pasó por la compañía de John Galliano, se incorporó a Dior en 2001 y después asumió responsabilidades de primer nivel en Louis Vuitton. También forma parte del consejo de administración de LVMH y de su comité ejecutivo.

No es un detalle menor. Delphine no administra únicamente una fortuna familiar: dirige una de las marcas más reconocibles de la industria internacional. Su caso representa una de las fórmulas más interesantes de sucesión: la hija del fundador que se incorpora a la estructura profesional, conoce sus engranajes y termina ocupando una posición ejecutiva.

En la familia Bettencourt Meyers, propietaria del principal accionariado familiar de L'Oréal, la transmisión del poder ha seguido otro recorrido. Françoise Bettencourt Meyers, nieta del fundador de la compañía, Eugène Schueller, e hija de Liliane Bettencourt, ha sido durante años una de las mujeres más ricas del mundo.

Su patrimonio está ligado a la participación familiar en el gigante de la cosmética y a Téthys, el holding a través del cual se articula buena parte de ese poder accionarial.

En abril de 2025 decidió no renovar su puesto en el consejo de administración de L'Oréal, después de 28 años como consejera y cinco como vicepresidenta. La decisión no significó que la familia abandonase la compañía. Al contrario: propuso que sus hijos, Jean-Victor y Nicolas Meyers, y la sociedad Téthys mantuvieran la representación familiar. Jean-Victor pasó a ocupar la vicepresidencia del consejo.

Es una buena muestra de cómo funcionan las grandes dinastías empresariales. La sucesión no siempre consiste en que una persona sustituya a otra en un despacho. A veces se organiza mediante sociedades, participaciones y representantes que garantizan la continuidad de la familia dentro de una compañía. El apellido permanece, aunque cambien las personas que lo representan.

El dinero trabaja

Hay una parte de estas grandes fortunas que apenas se ve y que, sin embargo, resulta fundamental para entender dónde está el poder. Son los ‘family offices’, firmas creadas para gestionar el patrimonio de familias con grandes recursos.

Se ocupan de inversiones, inmuebles, participaciones empresariales, planificación fiscal, sucesión y, en ocasiones, filantropía. Son algo así como una oficina financiera privada que trabaja para que el patrimonio no dependa exclusivamente del negocio que lo originó.

Uno de los ejemplos más conocidos en España es Pontegadea, el grupo inversor y ‘family office’ de Amancio Ortega. A través de ella, el fundador de Inditex ha diversificado durante años su patrimonio mediante inversiones inmobiliarias y participaciones en empresas de distintos sectores. El modelo permite que los dividendos generados por el negocio textil se conviertan en activos de otra naturaleza y que la fortuna familiar tenga vida más allá de Zara.

La presencia femenina en este universo no siempre se traduce en un cargo visible o en una entrevista. Muchas decisiones se toman lejos de los focos, en reuniones de inversión y estructuras patrimoniales que no tienen por qué aparecer en los organigramas de las compañías cotizadas. Pero administrar una fortuna significa decidir qué se compra, qué se vende, qué riesgos se asumen y qué parte del capital se reserva para las siguientes generaciones.

También hay mujeres que han encontrado en la filantropía una forma de intervenir en el destino de su patrimonio. Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton, es uno de los ejemplos más conocidos. Fundó en Arkansas el Crystal Bridges Museum of American Art, que abrió sus puertas en 2011, y ha impulsado proyectos relacionados con la educación artística y la sanidad. Su actividad demuestra que una gran fortuna puede utilizarse para construir instituciones con influencia mucho más allá de la empresa que la generó.

También en Estados Unidos, Abigail Johnson ofrece una perspectiva distinta. Nieta del fundador de Fidelity Investments, se incorporó a la compañía en 1988 como analista y gestora de carteras. Fue ascendiendo hasta convertirse en consejera delegada en 2014 y presidenta en 2016. Su caso resulta especialmente interesante porque combina pertenencia familiar y trayectoria profesional dentro de una de las mayores firmas de servicios financieros del mundo.

No se trata de una heredera que recibe una empresa terminada, sino de una directiva que ha recorrido diferentes áreas del negocio antes de asumir su máxima responsabilidad.

La silla pendiente

Que haya más mujeres en los puestos de poder no significa que el problema de la sucesión esté resuelto. Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores permiten poner las cosas en perspectiva. A finales de 2024, las mujeres ocupaban el 41,27% de los puestos en los consejos de administración del IBEX 35.

En el conjunto de las empresas cotizadas, la cifra era del 36,58%. La evolución es positiva, pero hay un dato curioso: en la alta dirección de las cotizadas, la representación femenina se quedaba en el 24,83%.

Es decir, las mujeres han ganado presencia en los consejos, pero todavía están lejos de ocupar una proporción equivalente de los puestos desde los que se toman las decisiones ejecutivas.

En las empresas familiares españolas, sin embargo, la presencia femenina en los equipos directivos es algo mayor que en las compañías que no tienen esta estructura. Así lo recoge el Informe Pyme 2025, elaborado por el Consejo General de Economistas y FAEDPYME a partir de una encuesta a 634 pequeñas y medianas empresas españolas.

Marta Ortega en una reunión en febrero de 2026 con el Patronato de la Galeria de las Colecciones Reales. Gtres

Las mujeres ocupan el 31,2% de los puestos en los equipos directivos de las empresas familiares, frente al 22,6% en las no familiares. Además, el 22,7% de las pymes familiares está dirigido por mujeres, frente al 15,7% de las que no lo son. La diferencia existe, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que esa presencia se traduzca en un acceso equilibrado a los puestos desde los que se toman las grandes decisiones.

La investigación académica también apunta a que la sucesión femenina depende de factores que empiezan mucho antes de la transmisión de una empresa. Un estudio publicado en noviembre de 2024 en el Journal of Business Research, elaborado a partir de 7.798 hijas de propietarios de empresas familiares de 44 países, concluyó que el apoyo de los progenitores y la experiencia laboral dentro del negocio familiar favorecen la intención de las hijas de suceder a sus padres. También encontró que las normas sociales y la desigualdad de género de cada país influyen en esas posibilidades.

La conclusión es bastante menos romántica que la imagen de una hija que un día recibe las llaves del imperio familiar. Para dirigir una empresa hay que haber tenido la oportunidad de conocerla, trabajar en ella y participar en sus decisiones. Y no todas las familias han ofrecido históricamente las mismas oportunidades a sus hijas que a sus hijos.

Otra generación

El relevo de las grandes fortunas no es una cuestión de estética ni una simple actualización de los apellidos que aparecen en las listas de las personas más ricas del mundo. Es una transformación económica que afecta a empresas, inversiones, fundaciones y estructuras de poder. Las mujeres que están llegando a esas posiciones no forman un grupo homogéneo.

Algunas quieren preservar el negocio familiar; otras han desarrollado sus propias estrategias de inversión y otras prefieren intervenir desde instituciones culturales o filantrópicas.

Durante generaciones, las grandes fortunas familiares se construyeron, administraron y transmitieron siguiendo una lógica en la que los hombres solían ocupar el centro de las decisiones.

Ese reparto empieza a cambiar. Marta Ortega, Delphine Arnault, Sandra Ortega, Françoise Bettencourt Meyers o Abigail Johnson representan distintas maneras de permanecer, transformar o ampliar un legado económico.

Ninguna de ellas ejerce el poder de la misma forma, ni todas tienen el mismo grado de implicación en las empresas que dieron origen a sus fortunas. Pero sus historias tienen algo en común: muestran que el futuro de los grandes patrimonios ya no se puede contar únicamente a través de los hombres que los construyeron, la siguiente generación también tiene nombre de mujer.