La primera forma de cautiverio fue una mirada. Alguien contempló la belleza de una mujer y creyó descubrir en ella una promesa que jamás le había sido hecha. Después vinieron las exigencias, los reproches y esa antigua costumbre de convertir el deseo masculino en una deuda femenina.

Durante siglos, a las mujeres se les permitió ser admiradas con una generosidad inversamente proporcional a la libertad que se les concedía para decidir sobre su propia existencia.

Cervantes encerró toda esa injusticia en la historia de una pastora llamada Marcela. Un hombre había muerto de amor por ella y los demás necesitaban una culpable. La encontraron en su hermosura, en su indiferencia, en aquella insoportable independencia que desafiaba el orden de las cosas.

"Yo no escogí la hermosura que tengo".

Pocas frases han envejecido con tanta dignidad. En once palabras, una mujer del siglo XVII desarmaba el argumento con el que generaciones enteras habían pretendido apropiarse de la voluntad femenina.

Hace unos días, en Talavera de la Reina, Julia Gómez Cora devolvió a Marcela el privilegio de ser escuchada. Lo hizo durante un encuentro de candidatas a 'Las Top 100 Mujeres Líderes', y su lectura alcanzó esa rara belleza que aparece cuando una voz comprende profundamente lo que está diciendo.

Julia conoce el misterio de los escenarios, esa alquimia por la que unas palabras escritas hace siglos pueden conmover a quienes las escuchan como si acabaran de nacer. Posee la delicadeza de quien sabe que la emoción verdadera no necesita levantar la voz.

En sus labios, Marcela recuperó una presencia casi física. Su dignidad parecía respirar entre las mujeres reunidas en Talavera. Y durante aquellos minutos, la literatura consiguió lo que tantas veces no alcanza la política: recordarnos cuánto tenemos en común.

La proximidad del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, otorga a aquella lectura una resonancia que trasciende la belleza literaria.

Esta semana volveremos a pronunciar palabras solemnes. Igualdad. Justicia. Protección. Libertad. Palabras imprescindibles, aunque demasiado importantes para que terminen agotándose en el ruido de una confrontación.

Duele contemplar cómo una causa nacida para defender a las mujeres puede convertirse en una frontera entre quienes deberían encontrarse. Duele la negación de una violencia que existe, que destruye vidas y que exige respuestas específicas.

Y duele también que, desde posiciones que se proclaman defensoras de las mujeres, se haya contribuido a transformar el feminismo en un espacio de exclusiones, consignas y lealtades políticas.

El resultado merece una reflexión serena. Una causa que debería convocar la conciencia de toda la sociedad corre el riesgo de ser percibida por algunos como una disputa partidista más.

Sería una derrota colectiva que el cansancio ante determinadas formas de hacer política terminara confundiendo el descrédito de sus protagonistas con la importancia de los derechos que dicen representar.

Las mujeres que sufren violencia merecen algo infinitamente más valioso que una victoria dialéctica. Necesitan seguridad, independencia económica, protección judicial, acompañamiento y la certeza de que su dolor jamás será utilizado como moneda de cambio.

Ninguna bandera debería proyectar una sombra tan grande que impidiera verlas.

Quizá convendría volver a Marcela para recuperar lo esencial.

Ella no reclamaba que todos pensaran como ella. Exigía que respetaran su derecho a pensar, sentir y elegir por sí misma. Su discurso contiene una concepción de la libertad que debería inspirar cualquier feminismo digno de ese nombre: la posibilidad de vivir sin que otros administren nuestra identidad.

Ser mujer también merece ser celebrado. Con sus alegrías y sus dificultades, con la belleza de sus distintas edades, con la maternidad deseada o la decisión de no ser madre, con la ambición profesional y las renuncias libremente escogidas. Con nuestras fortalezas, nuestras contradicciones y nuestras infinitas maneras de entender la felicidad.

No necesitamos parecernos para reconocernos iguales en dignidad.

Aquella noche, las reunidas en Talavera representaban muchas formas de abrirse camino. Julia Gómez Cora les regaló, con su lectura, un espejo extraordinario: el de una mujer que había comprendido la libertad mucho antes de que el mundo estuviera dispuesto a concedérsela.

El final del episodio cervantino sigue siendo de una belleza sobrecogedora. Marcela termina su defensa y se interna en el bosque. Deja atrás las acusaciones, las expectativas y las miradas de quienes pretendían decidir su destino.

Cervantes la deja marcharse.

Este 25 de noviembre merece la pena conservar esa imagen. Y recordar, sobre todo, a tantas mujeres que todavía no pueden alejarse de quienes las amenazan, de quienes las humillan o de quienes les han arrebatado la tranquilidad de vivir.

Que ninguna causa pierda su humanidad entre las consignas. Que ningún derecho dependa de una afiliación ideológica. Que ninguna mujer se sienta expulsada de una lucha que también le pertenece.

La libertad de Marcela atravesó cuatro siglos para recordarnos una verdad que debería estar por encima de cualquier disputa: las mujeres no hemos llegado hasta aquí para cambiar de tutela, sino para no necesitar ninguna.