España se mantiene cuarta en el mapa de igualdad de la UE: avanza en poder y se atasca en pensiones y conocimiento

Este martes, 17 de noviembre, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género ha hecho pública la nueva edición del Gender Equality Index, el informe de referencia para evaluar el estado de la paridad en el bloque comunitario atendiendo a la evolución social, laboral y económica de los países que lo integran.

En 2026, la UE ha alcanzado una puntuación de 64,5 puntos, lo que indica que esta sigue avanzando pero el ritmo al que lo hace, según el ranking, "se está ralentizando y ha perdido fuerza desde 2020". El progreso ha estado impulsado, en gran medida, por mejoras en el equilibrio de género en la toma de decisiones, pero otros ámbitos clave parecen haberse estancado.

En cualquier caso, la lista de este año llega marcada por una novedad histórica: Francia se ha coronado como el país con menos brecha de género. Con 74,8 puntos, la nación gala ha desbancado así a la veterana Suecia, que ocupaba la primera posición desde 2013, impulsado por una mayor presencia femenina en los puestos de decisión corporativa.

Dinamarca consolida la tercera posición con 73,0 puntos, seguida muy de cerca por España, mientras que Países Bajos y Bélgica superan los 70 enteros. En la parte baja de la tabla se sitúan Chipre, con 46,7 puntos, Hungría y República Checa, lo que pone de manifiesto notables contrastes territoriales en la estructura productiva europea.

En cuanto al ritmo de progreso reciente, Polonia, Letonia y Grecia lideran los incrementos anuales al avanzar en torno a tres puntos. Con una perspectiva más amplia desde 2020, Grecia, Malta y Polonia acumulan subidas cercanas a 10 puntos, mientras que Lituania y Bulgaria muestran signos de estancamiento o ligeros retrocesos en sus indicadores.

La UE, a examen

El ámbito del poder y la gobernanza representa el principal catalizador de mejora en el continente, alcanzando una ganancia anual de 2,4 puntos. La introducción de marcos normativos y cuotas legales en consejos de administración ha permitido que siete países europeos cuenten ya con al menos un 40% de consejeras en empresas cotizadas.

El reparto de las responsabilidades familiares sigue constituyendo un elemento central en la organización del tiempo cotidiano. En el conjunto europeo, el 41% de las mujeres dedica más de 35 horas semanales a la atención de menores frente al 20% de los hombres, una brecha que Dinamarca ha logrado equiparar plenamente.

Según el ranking, la experiencia danesa demuestra que el diseño de las políticas públicas influye en los hábitos de los hogares, en la medida en que el uso equitativo de los permisos parentales retribuidos y la existencia de una red accesible de educación infantil temprana hacen que sea más fácil distribuir de forma equilibrada las tareas sin penalizar las carreras de los padres.

En educación, las mujeres siguen liderando las tasas de titulación superior en la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, persiste una marcada especialización académica: tienen un amplio peso en sanidad o educación, pero su presencia en las carreras STEM sigue siendo reducida, lo que limita su acceso a sectores con remuneraciones a menudo atractivas.

España se mantiene

La organización con sede en Vilna (Lituania) ha situado nuestro país en el cuarto puesto al sumar este 72,6 puntos, superando la media comunitaria. Este registra un incremento anual de 1,6 enteros y una mejora acumulada de 8,2 puntos desde 2020, lo que lo coloca en el grupo de economías que avanzan a mayor ritmo que el conjunto.

El resultado más destacado para España se ve en el dominio del poder, donde se sitúa tercera a escala europea con 73,2 puntos. Este rendimiento obedece a un crecimiento sostenido en la representación institucional y social, respaldado por la presencia equilibrada en asambleas autonómicas y en los órganos de gobierno de diversas entidades.

En el ámbito político, las cámaras legislativas autonómicas cuentan con un 48% de parlamentarias, mientras que en el Congreso y Senado alcanzan el 43%.

La mayor representatividad se apoya en mecanismos como las listas 'cremallera' —mirando al presente, las elecciones generales del 29N son las primeras en las que se aplica este condicionante— y la transposición de la directiva europea sobre paridad en los consejos de administración empresariales.

En el terreno laboral, la tasa de ocupación equivalente a tiempo completo se sitúa en el 44% para las mujeres y el 57% para los hombres. Esta diferencia de trece puntos se amplía en los hogares con descendencia, reflejando cómo la etapa de crianza influye directamente en las opciones de dedicación profesional.

El área de los recursos económicos representa el capítulo donde España muestra mayor margen de mejora, situándose en el vigésimo puesto con 74,3 puntos. Entre los factores destaca la diferencia en pensiones de jubilación, situada en el 27%, una brecha ligada a las distintas carreras de cotización durante la vida activa.

Imagen de archivo de alumnos realizando la Selectividad. Europa Press

El ámbito del conocimiento marca el único retroceso formal de España: ha perdido dos décimas en el último año, pero ha caído 4,4 puntos desde 2020. Aunque puede sorprender porque las jóvenes estudian más que nunca, el 58% de universitarias frente al 45% masculino, se explica por sus cifras de participación en la FP, las segundas más bajas de la Unión.

La clave del problema radica en una marcada división de estudios desde edades tempranas. El informe aclara que no existe una falta de capacidad, pues chicas y chicos rinden igual en ciencias. La diferencia obedecería, más bien, a estereotipos que minan la autoconfianza femenina y las apartan de las ramas tecnológicas e ingenierías.

Esta desconexión formativa tiene consecuencias directas en el futuro laboral. Mientras ellas copan más del 70% de las carreras vinculadas a la salud o la educación, apenas suponen el 27% en las ramas STEM. Al quedar fuera de los sectores tecnológicos, pierden el acceso a algunos de los empleos mejor remunerados de la economía.

Según el instituto, a este desfase juvenil se le añade el obstáculo de la dificultad para seguir formándose en la madurez. La carga de los cuidados domésticos y la crianza sigue recayendo en mayor medida sobre las madres trabajadoras, lo que a menudo les impide reciclarse, aprender nuevas competencias digitales o aspirar a mejores puestos.

El informe analiza también la violencia contra las mujeres, un ámbito en el que una menor puntuación indica menor impacto. Con 25,8 puntos, España se sitúa por debajo de la media europea (31,9). Aun así, los datos reflejan que el 28% de las ciudadanas han sufrido algún episodio de agresión a lo largo de su vida.

Por último, hay en la UE una atención creciente a los entornos digitales que también se refleja en el análisis del EIGE. En España, un 12% de las adolescentes de 13 años reporta haber sufrido ciberacoso (al menos una o dos veces en los últimos meses), un fenómeno que demanda cada vez más estrategias preventivas y formativas sobre el buen uso de las redes sociales.

El horizonte laboral de la UE

El Gender Equality Index destaca el impacto macroeconómico positivo de una mayor cohesión social y laboral. El instituto calcula que cerrar las brechas pendientes permitiría incrementar el producto interior bruto (PIB) per cápita de la Unión Europea hasta un 9,6% en 2050, favoreciendo la competitividad y la sostenibilidad económica.

Asimismo, la plena integración del talento disponible posibilitaría la creación de hasta 10,5 millones de puestos de trabajo adicionales en el continente. El estudio concluye que avanzar hacia servicios públicos eficientes y modelos de corresponsabilidad real es una palanca decisiva para modernizar el tejido productivo y reforzar el bienestar de la ciudadanía.