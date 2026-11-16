Cáceres, la ciudad donde el tiempo se hizo piedra

Cáceres no se termina nunca. Se acumula.

Lo sabe Emilio Tuñón Álvarez. El 25 de octubre ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El título de su discurso ya es una lección de arquitectura y de humildad: Las piedras de Cáceres. El tiempo como material de construcción.

Tuñón habla de una obra que lleva más de 2.000 años sin entregar las llaves: el Calerizo prehistórico, la colonia romana, las murallas almohades, las casas fuertes, los palacios del Renacimiento. Capa sobre capa. Siglo sobre siglo. Un hojaldre de granito que nadie se ha atrevido a cortar.

Pero la capa más antigua no es una piedra labrada. Es una mano.

En la cueva de Maltravieso, alguien apoyó los dedos en la roca y sopló pigmento rojo a su alrededor, como quien firma sin saber escribir. Y en 2018, la revista Science fechó esa mano en al menos 66.700 años.

No la pintó un Homo sapiens. La pintó un neandertal. Antes que Altamira. Antes que Chauvet. Antes que nosotros. La primera firma de Cáceres es un hueco en negativo, una ausencia que todavía saluda.

La tesis de Tuñón cabe en una línea: cada civilización construyó sobre lo que encontró. Reaprovechó sillares, cambió usos, superpuso estilos sin pedir perdón a nadie. Por eso el arquitecto reclama menos piqueta y más soluciones reversibles defendiendo el riesgo del Patrimonio.

Si el tiempo es material de construcción, cada generación es a la vez heredera y donante. Recibe piedras y deja piedras. Y esa generosidad, la de construir para quien todavía no ha llegado, es la argamasa invisible que mantiene en pie a Cáceres.

El arte de esperar

Quien haya subido muchas veces hasta la plaza de las Veletas conoce ese vértigo leve del punto más alto. Allí estuvo el alcázar almohade. Y allí abajo, bajo el claustro, sobrevive uno de los mayores aljibes de la Península: una catedral de agua quieta, a oscuras, que lleva siglos guardando lluvia y silencio.

Encima, el Palacio de las Veletas, sede del Museo de Cáceres desde 1933, aguarda su gran reforma con la paciencia de quien ha visto pasar califas, reyes y alcaldes.

Las obras, con más de 8 millones de euros del Estado, avanzan por fases: la Casa de los Caballos reabrió en julio de 2025 y el palacio debería estar listo en el primer trimestre de 2027.

Raquel Preciados, su directora, está ya con la emoción en la garganta, para que tengan la excusa perfecta para pedir a los Reyes Magos unos días en Cáceres cuando se haya inaugurado. Este museo, el de Helga de Alvear y el de Wolf Vostell, a quien tuve el privilegio de conocer y de que me hablara de los movimientos Fluxus y Happening...

Mientras el arte y la modernidad de Helga y Vostell permean también la piedra, Al-Kazires brama porque la tierra ha devuelto un pasadizo y un mascarón de granito del siglo XVI. En Cáceres, quien excava pregunta. Y la ciudad siempre contesta.

Pero lo que detiene al paseante está arriba: las gárgolas de granito asomadas a la balaustrada, como vecinas curiosas en un balcón. Son una rareza. En Europa casi todas son de piedra, y los estudiosos citan precisamente las del patio de las Veletas como excepción. Son de cerámica.

María Guardiola y yo mirábamos la vitrina de las gárgolas originales de cerámica restauradas y a ambas se nos escapó un "oh" de ilusión. Toda la vida viéndolas ajadas, resilientes y ahora lucen bellas y rejuvenecidas, con esa distinción que deslumbra. ¡Pasen y vean! ¡No se lo pierdan!

Y la Preciosa Sangre también está en obras. Antonio Huertas, el presidente de Mapfre, extremeño insigne y mecenas de su tierra tiene también una sorpresa preparada que hará que ese suelo que hemos pisado entre recogimiento y exclamación resurja más fuerte que nunca.

Ahí está, en miniatura, el discurso de Tuñón: gárgolas antiguas sobre una balaustrada talaverana rehecha en el siglo XX. Nadie las mira como un remiendo. Son tiempo acumulado. Son la prueba de que en esta ciudad lo nuevo no sustituye a lo viejo: le hace compañía.

Y la Preciosa Sangre también está en obras. Antonio Huertas, el presidente de Mapfre, extremeño insigne y mecenas de su tierra tiene también una sorpresa preparada que hará que ese suelo que hemos pisado entre recogimiento y exclamación resurja más fuerte que nunca.

El siglo XXI quiere su capa

Tuñón no habla de Cáceres desde la tribuna, sino desde el andamio. Con Luis Moreno Mansilla convirtió un edificio de la plaza de San Mateo en Atrio, Premio FAD 2011. Después firmó el Museo Helga de Alvear, abierto en 2021, y restauró la Casa Paredes Saavedra.

Es una vanguardia que no grita. Se sienta junto a los palacios sin pedirles permiso ni disculpas, con la cortesía del recién llegado que sabe estar. Y hace lo mismo que hicieron los canteros del siglo XV: añadir una capa a la altura de las anteriores. Ni más alta ni más baja. A la altura.

La ciudad también se la juega en Europa. En marzo quedó entre las cuatro finalistas a Capital Europea de la Cultura 2031, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. El veredicto llegará en diciembre.

El Ayuntamiento, con el alcalde Rafael Mateos al frente, la Diputación, la Junta y los municipios extremeños han cerrado filas como antes se cerraban las puertas de la muralla.

No se trata de que Cáceres se convierta en capital cultural. Se trata de que Europa reconozca lo que la ciudad lleva siendo desde hace milenios, aunque nadie se lo hubiera puesto por escrito.

Los noventa

Los que vivimos Cáceres en los noventa sabemos que era el paraíso de los estudiantes y los viernes tenían algo de peregrinación pagana. Llegaban chicos de media España a pasar el fin de semana y nosotros ejercíamos de anfitriones con un orgullo que no nos cabía en la ‘mochila’.

Todos querían probar la esencia de Cáceres: la Plaza Mayor a medianoche, el Arco de la Estrella, la Madrila después, la conversación que nunca tenía prisa por acabar porque nadie tenía prisa por irse.

A veces la esencia venía con focos. El 2 de diciembre de 1991, Ridley Scott empezó a rodar en Cáceres 1492: La conquista del paraíso. Los de mi generación nos ganábamos un dinerillo como extras en películas como aquella, y al salir de clase veíamos pasear a Gérard Depardieu junto a nuestras facultades. Colón tenía acento francés y a nadie le pareció mal.

Cada generación tiene su película en estas calles. Los mayores hablan de Carmen Sevilla y La fierecilla domada; los de mi quinta, de Colón; los más jóvenes, de Juego de Tronos y La casa del dragón, que convirtieron la ciudad en Desembarco del Rey.

Las piedras son las mismas. Cambia quien las mira. Y en Cáceres todas las miradas caben, porque la ciudad tiene la rara virtud de dejarse mirar sin gastarse.

Lo que no cabe en un diploma

En 1986, la UNESCO declaró la Ciudad Vieja de Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Este año se cumplen cuarenta. Pero el alma de Cáceres no cabe en un diploma, ni en un sello, ni en una placa atornillada a la entrada.

Está en las cigüeñas que vuelven cada año a las torres con la soberbia de quien tiene escritura de propiedad y no paga contribución. En la Virgen de la Montaña, que baja a la ciudad una vez al año y la ciudad entera sale a recibirla como se recibe a una madre que vuelve de viaje.

En el granito, que guarda el calor de la tarde cuando ya se ha ido el sol, como una brasa que se niega a apagarse.

Y está, sobre todo, en su gente. Los cacereños reciben al forastero como a alguien que vuelve, no como a alguien que pasa. Han sabido proteger una vida a escala humana sin cerrarle la puerta al mundo: desde una casa intramuros se trabaja hoy, hiperconectado, como desde cualquier capital. Con una diferencia: al levantar la vista de la pantalla, lo que aparece es una torre del siglo XV.

Quien llega vive el pasado, el presente y el futuro en una misma tarde. Y, sin saber muy bien cómo, se siente en casa.

La cocina como piedra angular

Hay coincidencias que parecen escritas por un novelista sin pudor. En la Navidad de 1986, el mismo año de la UNESCO, José Polo y Toño Pérez abrieron Atrio con una cocina minúscula y un salón de té por si el restaurante no funcionaba. El plan B nunca hizo falta. Hoy Atrio tiene tres estrellas Michelin.

Pronto entendieron que un gran restaurante necesita una ciudad alrededor, igual que un gran vino necesita una mesa. En 2022 crearon la Fundación Atrio Cáceres, con una visión integral: la gastronomía como piedra angular, sin olvidar la música, la cultura, la educación y la acción social.

Su festival Atrium Musicae, dirigido por Antonio Moral, lleva la música a catedrales, iglesias y museos, donde la piedra hace de caja de resonancia. Este año suma por primera vez a la Orquesta Nacional de España.

Y ahí aparece la palabra más hermosa, y más olvidada, de este siglo: mecenazgo. Helga de Alvear, nacida en Alemania, eligió Cáceres para su colección. José y Toño devuelven a su tierra lo que su tierra les dio. Es el mismo gesto que describía Tuñón: quien ha llegado quiere que otros lleguen.

Lo que queda por construir

Cáceres también conoce el quejío. En 1476, Isabel la Católica mandó desmochar las torres de los nobles que habían apoyado a Juana la Beltraneja. La ciudad se quedó mirando al cielo con los muñones de piedra al aire, y aprendió la lección más difícil de todas: seguir.

Quizá por eso sus silencios pesan tanto. Su Semana Santa, de Interés Turístico Internacional desde 2011, tiene noches en que una procesión cruza la ciudad en silencio absoluto y solo se oyen los pasos sobre el granito, como un corazón antiguo latiendo a deshoras.

Y quizá por eso sus fiestas suenan tan alto. Cada mayo, desde 1992, el WOMAD llena gratis las plazas de músicas del mundo, y el granito que ha oído salmos y pregones aprende a bailar en otros idiomas. Cada junio, el Festival de Teatro Clásico devuelve el Siglo de Oro a los escenarios de piedra, que lo reciben como a un pariente.

He vuelto a la plaza de las Veletas. El museo aún está cerrado, las gárgolas siguen en su sitio y la ciudad avanza, como siempre, en obras. Nunca ha estado terminada. Nunca lo estará. Y quizá en esa imperfección esté el secreto de su eternidad.

Primero fue una mano en la roca. Luego, la muralla, la torre y el escudo. Después, una cámara, un plato, una canción. Mañana, lo que dejemos nosotros.

Hace 66.700 años, una mano se apoyó en la piedra de Cáceres. Desde entonces, la ciudad no ha dejado de tender la suya.