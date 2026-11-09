La cuentista de Cervantes

Seis. En cincuenta años de historia, ese es el número de mujeres que habían ganado el Cervantes.

María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi. Frente a ellas, más de cuarenta hombres.

La lista acaba de crecer. Cristina Fernández Cubas, maestra del relato fantástico, es la séptima.

El dato habla por sí solo del camino recorrido y del que aún queda. Pero quedarse en la estadística sería hacerle un flaco favor. El jurado no ha premiado una cuota. Ha premiado una de las obras más singulares que se han escrito en español en el último medio siglo.

Y lo ha hecho, además, reconociendo el cuento. Esto tiene algo de justicia poética.

El premio lleva el nombre del inventor de la novela moderna con un libro de más de mil páginas.

Pero él también publicó las Novelas ejemplares, doce relatos breves con los que presumía de ser el primero en novelar en lengua castellana. El autor del Quijote fue, además, uno de los grandes maestros de la distancia corta.

Que su premio distinga ahora a una cuentista no puede verse como una paradoja, sino más bien, como una forma de cerrar el círculo.

La mayoría de las editoriales mira el cuento con recelo y muchos lectores con prisa, como si fuera el hermano pequeño de la novela, un ensayo antes del estreno. Quienes escribimos novelas sabemos que es justo al revés.

Una novela aguanta una digresión, un capítulo flojo, incluso un personaje que sobra. Un cuento no. Cada palabra es una pieza de relojería, y basta una de más para que el mecanismo se pare.

Cortázar contaba que un amigo suyo, aficionado al boxeo, le decía que la novela gana siempre por puntos y el cuento tiene que ganar por knock-out. Fernández Cubas lleva más de cuarenta años tumbándonos sin levantar la voz.

Quien haya leído Mi hermana Elba recuerda la primera vez.

Recuerda ese leve temblor del suelo, parecido al de los sueños en los que uno vuelve a la casa de la infancia y descubre que algo, un pasillo, un armario, una ventana, ha cambiado de sitio.

Ese es su territorio. No el terror que grita, sino el que susurra. La grieta por la que lo extraño se cuela en la vida más corriente.

Sus personajes no viajan a mundos fantásticos. Es lo fantástico lo que llama a su puerta, se sienta a la mesa y se queda a cenar.

Leerla hoy tiene algo de antídoto.

Vivimos rodeados de certezas ruidosas, de gente que lo explica todo en un titular y lo zanja en un minuto. Sus cuentos van en dirección contraria. Defienden la ambigüedad, el silencio, lo que se intuye y no se dice.

Nos enseñan que la realidad tiene sótanos y desvanes, que las personas más cercanas guardan habitaciones cerradas con llave y que todos somos, alguna vez, la hermana Elba de alguien.

Uno de sus libros se titula Lo que no se ve. Podría servir de título a toda su obra, y quizá también de consejo para estos tiempos.

El jurado ha destacado que renovó el relato contemporáneo y transformó la literatura fantástica en español. Yo añadiría un mérito menos evidente: lo consiguió desde la discreción.

Sin estridencias, lejos de los focos, dejando que hablaran los libros, construyó una de las voces más reconocibles del idioma. En una época de escritores convertidos en marca, su carrera recuerda que la literatura sigue siendo un oficio de paciencia.

El 23 de abril recibirá el premio de manos de los Reyes en Alcalá de Henares. Será un gran día para las letras hispánicas.

Pero el homenaje que de verdad importa no ocurrirá allí.

Ocurrirá en cualquier librería, cualquier tarde, cuando alguien abra uno de sus libros y pase la primera página con cuidado, como quien empuja una puerta entreabierta sin saber qué hay al otro lado.

Ella lleva mucho tiempo esperándonos dentro.