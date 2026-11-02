28 de octubre: los nuestros no siempre llevan nuestro apellido

El 28 de octubre dejó a España pendiente de una llamada. Familias enteras buscaron durante horas a quienes habían salido de casa aquella mañana. Algunas recibieron noticias que jamás podrán olvidar. Otras siguen acompañando a sus seres queridos en los hospitales, pendientes de una recuperación que requiere tiempo, paciencia y una fortaleza extraordinaria.

Detrás de cada víctima hay personas que la esperaban. Hijos, padres, parejas, hermanos, amigos. También compañeros de trabajo que conocían sus costumbres, sus planes para el fin de semana o la hora a la que acostumbraba a regresar a casa.

El accidente de Urda ha dejado un dolor que ninguna cifra alcanza a describir.

La línea Madrid-Sevilla forma parte de la vida cotidiana de miles de españoles. Hay quienes viajan para trabajar, visitar a sus familias, recibir atención médica o regresar a casa. Es también una ruta habitual para quienes acudimos a reuniones profesionales y regresamos en el día.

Después de Adamuz, decidí dejar de viajar en tren. Habíamos leído y publicado informes y advertencias técnicas sobre el estado de nuestras infraestructuras y opté por otros medios de transporte. Podía permitírmelo.

La mayoría de los ciudadanos no dispone de esa libertad. Depende de un servicio público que debe ofrecerle todas las garantías, sin necesidad de estudiar informes ni buscar alternativas más costosas. La seguridad de un viaje nunca debería depender de las posibilidades económicas de quien compra el billete.

Con las noticias llegaron las fotografías y las historias. Algunas pertenecían a personas queridas. Otras nos descubrieron vidas que desconocíamos y cuyo final nos duele igualmente. Cada nombre representa una ausencia concreta en una casa, en una mesa, en un lugar de trabajo.

Nuestra querida Fátima Báñez es una de esas pérdidas. Carmen Alsina, desde CEOE, ha acompañado a empresarios, profesionales y familiares afectados mientras afrontaba también el dolor de despedirla.

María Wandosell ha perdido a Carlos, su socio en la Carrera de la Mujer. Doris Casares, de Mango, vivió la angustiosa búsqueda de Andrea, una joven llena de energía, proyectos y entusiasmo. Su historia ha conmovido a quienes conocían sus ganas de vivir.

También hubo noticias que trajeron alivio, entre ellas las de Álvaro, director general de Cosentino y marido de mi queridísima Pilar, cuyo regreso a casa conocimos a través de la prensa.

Fernando Seco, de CESUR, y Marisa Rodríguez Palop, de Iryo, habían estado la noche anterior en los Premios de EL ESPAÑOL. Apenas unas horas separaban aquel encuentro de todo lo que vino después.

Merecen un reconocimiento especial los sanitarios, los equipos de emergencia, los voluntarios y las personas que atendieron a las víctimas y acompañaron a sus familias. Emiliano García-Page y su equipo también se han dejado la piel durante estos días.

Y hay una imagen de esta tragedia que merece permanecer en nuestra memoria: algunas de nuestras Top 100 y otras empresarias amigas de Magas buscando a sus trabajadores con la misma preocupación que a cualquier miembro de su familia. Preguntaron en hospitales, movilizaron equipos, localizaron familiares y permanecieron pendientes de cada noticia. Aquellas personas eran parte de sus vidas.

Esta realidad apenas aparece cuando se habla de las empresas en el debate público.

En España hemos adquirido la costumbre de presentar a empresarios y trabajadores desde la confrontación. Sus derechos, intereses y responsabilidades merecen una discusión seria. Pero años de convivencia profesional crean también vínculos que forman parte de nuestra vida privada.

Los compañeros conocen a nuestros hijos, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Nos acompañan en momentos difíciles y celebran acontecimientos que recordaremos durante años. Algunas de las amistades más duraderas nacen precisamente allí.

La familia que construimos a lo largo de la vida es, muchas veces, más extensa que la que figura en nuestros apellidos.

En EL ESPAÑOL y en Magas somos pro business porque creemos en quienes emprenden, crean empleo y sostienen proyectos. Y porque conocemos a empresarias que entienden la responsabilidad hacia sus equipos de una manera profundamente humana. Estos días, muchas la han ejercido con una generosidad que merece ser contada.

A las Magas heridas, a quienes seguís hospitalizadas, a quienes afrontáis una recuperación difícil y a quienes cuidáis de ellas; a las familias que viven el duelo y a quienes acompañáis ese dolor; a quienes lleváis la indignación, la pena y la tristeza incrustadas en el corazón: todo el equipo de Magas está a vuestra disposición. Queremos ayudar en cuanto podamos.

Y, entre tantos deseos de recuperación, hay una fiesta pendiente.

La noche anterior al accidente, durante los Premios de EL ESPAÑOL, quedó hecha una promesa a una amiga queridísima que todavía está ingresada: celebrar juntas una fiesta de Navidad.

Querida, esa fiesta sigue en pie. Da igual el mes. Cuando puedas venir, allí estaremos todas las Raimundas, con panderetas y zambombas, deseando cantarte villancicos. Empezaremos por aquel de «A esta puerta hemos llegado cuatrocientos», tal y como nos prometimos.

Estamos deseando verte entrar.