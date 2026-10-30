Samantha Vallejo-Nágera, Ruth Beitia y Marta Barroso, el altavoz de la inclusión real en la Fundación A LA PAR

La Fundación A LA PAR, con más de 75 años de trayectoria, apoya a cerca de 1.000 personas con discapacidad intelectual en la defensa de sus derechos y su plena inclusión social y laboral, ofreciendo cobertura integral en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda, el ocio, el deporte, la atención sanitaria y el apoyo en el ámbito de la justicia.

Para lograr su cometido cuenta con el apoyo de personalidades conocidas que, con su altavoz, ponen la inclusión en el foco y convierten la visibilida en algo que va mucho más allá de la imagen. Samantha Vallejo-Nágera, Ruth Beitia y Marta Barroso pertenecen a esa comunidad de embajadores y han participado en el último proyecto de la entidad.

Madres Capaces, el Servicio de Apoyo a la Vida Independiente y la Prevención y Atención de Situaciones de Vulnerabilidad son los programas en los que se involucran las tres referentes de la gastronomía, el deporte y la comunicación. "No basta con visibilizar, hay que entender, acompañar y actuar", explica la periodista Marta Barroso.

El proyecto, que consiste en una serie de foros de debate y encuentros vis a vis entre las embajadoras y usuarias de la fundación, resulta en un intercambio de vivencias e historias necesitadas de transparencia.

Samantha Vallejo-Nágera, cocinera y personaje televisivo, comparte su maternidad con Elena, mujer de 28 años e integrante de la fundación que vive de manera independiente con su hijo de 5 años, también con discapacidad.

Samantha Vallejo-Nágera (cocinera) y Elena (mujer con discapacidad). Poncho Álvarez-Monteserin Riestra

Denuncia los prejuicios sociales que sufrió al dudar de su capacidad como madre. "La sociedad me ha dado la espalda muchas veces. Gracias al proyecto he aprendido a ser independiente y a cuidar de él", cuenta.

Samantha, madre de Roscón, niño con síndrome de Down, defiende que el diagnóstico debe acompañarse desde el inicio sin miedo y que la maternidad debe medirse en apoyo y no en capacidades. "Todo el mundo debería acercarse a la discapacidad en algún momento de su vida. Te cambia, te da más de lo que tú das", defiende.

Paloma, de 56 años, ha estado viviendo en una residencia tutelada y bajo supervisión constante. Gracias al programa de Servicio de Apoyo a la Vida Independiente de la Fundación A LA PAR logró independizarse y ahora gestiona su propio dinero, tiempo y normas cotidianas. "Me siento orgullosa y feliz. Antes nunca pensé que podría hacerlo a los 56 años", aboga.

Ruth (deportista) y Paloma (mujer con discapacidad). Poncho Álvarez-Monteserin Riestra

Ruth Beitia, saltadora de altura y medallista olímpica, se vuelca en la atención del derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. En su conversación con Paloma, la atleta compara el camino de esfuerzo hacia la independencia con el deporte de élite: "Yo también hubiese bajado los brazos muchas veces".

Marta Barroso (comunicadora) y Susana (mujer con discapacidad). Poncho Álvarez-Monteserin Riestra

La comunicadora Marta Barroso, tras sufrir un ictus hace dos años, enfatiza en la necesidad de crear espacios seguros para educar en empatía. Susana, integrante de la fundación, advierte sobre la especial vulnerabilidad del colectivo frente a las agresiones. "Me lo he callado muchísimo. Tenía miedo, me amenazaban pero no sabía cómo decirlo", expone ella, víctima de abusos desde la infancia.

El diálogo entre las dos mujeres deja una reflexión importante de la periodista: "Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto no se escucha a las personas con discapacidad intelectual. Y escuchar es lo primero".

La campaña, documentada por el fotógrafo Poncho Álvarez-Monteserin Riestra, del estudio Monteserinfotografia, busca retratar la fortaleza y autenticidad de las historias contadas mediante las conversaciones e intercambio de experiencias de las protagonistas.

Iniciativas como esta de la Fundación A LA PAR reafirman la necesidad de atención y escucha para personas en riesgo de vulnerabilidad. La alianza con rostros conocidos demuestra que, cuando se rompe el silencio y se otorgan los apoyos necesarios, la igualdad de oportunidades deja de ser un ideal para convertirse en una realidad cotidiana, indispensable y básica.