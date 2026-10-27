Las delicias que podrá degustar la ganadora de este sorteo de la Comunidad de Magas. Cedida

La Prudencia Boutique, la 'joyería del jamón' que triunfa en Madrid se estrena en la Comunidad de Magas

Cuando se pregunta por España a personas de otros países, muchos destacan sus monumentos más emblemáticos, como la Sagrada Familia de Barcelona o la Alhambra de Granada. Otros ponen el foco en el deporte, mientras que algunos recuerdan sus tradiciones y fiestas populares.

Sin embargo, si hay algo que despierta pasiones dentro y fuera de nuestras fronteras, es la gastronomía.

La cocina española es reconocida en todo el mundo por la variedad y riqueza de sus platos: desde los cachopos asturianos y los mariscos de nuestras costas, hasta las tradicionales paellas valencianas.

Pero, pocos productos representan tan bien nuestra cultura gastronómica y despiertan tanta admiración, dentro y fuera de nuestras fronteras, como el ibérico en todas sus formas.

Con esta filosofía nació, hace más de 115 años, La Prudencia Boutique, conocida también como 'la joyería del jamón'. Desde sus orígenes, su esencia se ha basado en el respeto por la materia prima, la paciencia de los procesos artesanales y la búsqueda constante de la excelencia.

Una forma de entender la tradición gastronómica que pone en valor el origen y convierte los productos ibéricos en mucho más que un manjar: en un símbolo de unión y de identidad compartida.

En la Comunidad de Magas compartimos estos valores y, por eso, nos hemos unido a la casa para sortear entre nuestras lectoras un pack exclusivo que reúne todas sus propuestas.

¿Te gustaría disfrutar de esta selección gourmet? ¡Participa en el sorteo haciendo clic en el botón de abajo!

Si aún no formas parte de la Comunidad de Magas y quieres conseguir este pack, puedes unirte de forma muy sencilla a través de este enlace.

La historia de la 'joyería'

Detrás del prestigio de la marca hay un viaje de más de un siglo que comenzó en 1910 de la mano de don Prudencio Benito. Procedente de Salamanca, recorría los pueblos vendiendo aceite y pimentón hasta que el destino lo llevó a Villacastín (Segovia).

Al descubrir el clima idóneo de la zona para la curación cárnica, decidió afincarse allí y levantar uno de los primeros mataderos de la región. Bautizó a la firma como La Prudencia en un cariñoso homenaje a las mujeres de su familia, verdaderos pilares del hogar.

Prudencio Benito, fundador de La Prudencia. Cedida

Desde sus orígenes, la clave de su renombre ha sido el respeto absoluto por el proceso. La historia de cada producto empieza mucho antes de llegar a la mesa: sus cerdos ibéricos se crían en libertad en las dehesas extremeñas de Zafra y Alconchel, donde la naturaleza y la alimentación en montanera marcan la excelencia de la materia prima.

Posteriormente, jamones y embutidos se elaboran siguiendo métodos tradicionales a más de 1.200 metros de altitud.

Hoy, cuatro generaciones después, la familia Benito mantiene intacto este saber hacer. Conocida como 'la joyería del jamón', La Prudencia ha sabido llevar la tradición gastronómica española a más de 40 países y celebrar su llegada al Barrio de Salamanca de Madrid, demostrando que la paciencia y el origen son el auténtico secreto del verdadero lujo.

El sorteo

En la Comunidad de Magas apostamos siempre por la máxima calidad, ¡y este nuevo sorteo no es la excepción! Te traemos un pack completo de La Prudencia Boutique: su irresistible Cofres Tapas Box, repleto de los mejores ibéricos.

El pack que sorteamos de La Prudencia en Magas. Cedida

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