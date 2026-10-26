Llegué tarde al lujo. O quizá llegué justo a tiempo.

El último informe de McKinsey y The Business of Fashion, publicado en junio de 2026, recoge una transformación significativa del lujo.

Tras consultar a más de 2.000 consumidores de Estados Unidos y China, señala la creciente importancia de la conexión emocional con las marcas, por delante incluso de atributos como su historia, artesanía o exclusividad. También revela que viajar encabeza las preferencias a la hora de dedicar dinero adicional al disfrute personal.

Estos resultados hablan de prioridades que están cambiando. Un bolso excepcional, una joya o un gran reloj siguen emocionando. Europa posee un patrimonio extraordinario en alta costura, marroquinería, joyería y relojería, sostenido por generaciones de talento y conocimiento. A ese aprecio por los objetos se suman aspiraciones relacionadas con las experiencias, el bienestar y la calidad de vida.

Mientras los símbolos más reconocibles del lujo europeo de los 90 conservan su atractivo en determinados mercados, otros consumidores se inclinan por la discreción, la autenticidad y la permanencia.

El llamado quiet luxury ha dado nombre a una sensibilidad antigua: la caída de una chaqueta, la calidad de un tejido o la precisión del trabajo artesanal hablan por sí mismos. Reconocer esas cualidades exige información, sensibilidad y criterio, sin restar un ápice de belleza a las creaciones más espectaculares.

Los estudios de Bain & Company y Altagamma destacan el creciente protagonismo de las experiencias. Boston Consulting Group y Altagamma, en su informe True-Luxury Global Consumer Insight de 2025, identifican también el interés por la personalización, el bienestar y la longevidad. La salud física y mental, la cultura, el descanso y las relaciones personales adquieren valor. Y, especialmente, el tiempo: para trabajar, viajar, cuidar y disfrutar.

También importa lo que permanece: un abrigo que dura 20 años, una joya heredada o un reloj cargado de recuerdos. Conviene, sin embargo, que el bienestar no se convierta en otra exigencia para mujeres que ya han soportado demasiadas expectativas sobre su apariencia y su rendimiento.

Toda esta evolución me ha llevado a pensar en mi trayectoria.

Llegué al mundo de los medios de comunicación en un momento particular, entre quienes vivimos el fenómeno de El diablo viste de Prada y quienes ahora descubren su segunda entrega. Procedía de otros ámbitos profesionales y tenía mucho que aprender de una industria con sus propios códigos.

Desde mis responsabilidades en el periódico, cuando recibí el encargo de liderar Magas, comprendí que debíamos construir una identidad editorial propia. Intentar reproducir Vogue, Elle o Harper’s Bazaar habría sido un disparate. Son cabeceras extraordinarias, con una experiencia y una personalidad que admiro.

Quería que Magas fuera un espacio abierto a mujeres de realidades muy distintas, lejos de la idea de que el talento y la influencia sólo existen en los despachos o en los círculos privilegiados.

Desde el principio situé el liderazgo femenino en el centro del proyecto. Siempre he defendido que liderar no requiere tener 400 personas a tu cargo. También lidera quien sostiene un oficio, toma decisiones difíciles, transmite conocimientos o transforma la vida de su comunidad.

Por eso quise incorporar 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' y contar con su creadora, Mercedes Wullich, que llevaba años descubriendo y dando visibilidad al talento femenino.

Me interesaba escuchar a empresarias, científicas y artistas, y también a la última artesana que conserva una técnica de encaje, a una molinera, a una minera o a una especialista en reproducción equina. Sus historias explican la sociedad con tanta profundidad como las de quienes ocupan las portadas. La moda, la belleza, la cultura, la maternidad, la salud y el trabajo debían convivir en Magas con todas esas voces.

Hace unos días, durante una reunión con una importante firma de lujo, sus responsables me hablaron con entusiasmo del universo Magas. Comprendí entonces algo especialmente revelador: las industrias tradicionales del lujo buscan en medios con identidad editorial interlocutores capaces de explicar al público hacia dónde evolucionan sus prioridades y qué valores desean preservar.

Esa complicidad tiene sentido cuando se construye desde la independencia y la credibilidad. Una firma es también la historia de quienes la fundaron, de quienes hoy la dirigen, de sus artesanos, sus condiciones de producción y sus compromisos.

La función del periodismo consiste en ofrecer contexto, hacer preguntas y acercar esa información a las lectoras. Conocer una marca permite valorar el producto y también a la empresa que lo hace posible, su manera de trabajar y los principios que realmente practica.

Ahí nace una prescripción más madura: cada mujer dispone de elementos para formarse una opinión propia sobre qué compra, a quién y en qué condiciones.

Aquella conversación me recordó The Bold Type, la serie sobre tres jóvenes profesionales de una revista femenina. Me interesó la naturalidad con la que cuestionaban códigos que mi generación había asumido.

Durante años asociamos la autoridad profesional con una apariencia impecable y unos determinados zapatos. Las más jóvenes han ampliado esas posibilidades: hoy se puede trabajar con zapatillas, disfrutar de una pieza extraordinaria cuando apetece y ejercer la ambición con estilos diversos.

En 2050, la alta costura, la joyería y la artesanía seguirán mereciendo admiración. Convivirán con nuevas prioridades ligadas a la longevidad, la cultura, las experiencias y el tiempo. Las grandes firmas necesitarán comprenderlas; los medios, representar la variedad de mujeres que las viven, sin olvidar que los recursos y las oportunidades condicionan la autonomía de cada una.

Salí de aquella reunión pensando que el lujo y el liderazgo femenino comparten una cuestión esencial: el valor de construir una vida acorde con nuestras convicciones. Y que ayudar a más mujeres a hacerlo, desde cualquier profesión y cualquier lugar, es una tarea que merece la pena.

Llegué tarde al lujo. O quizá llegué justo a tiempo.