La selección femenina gana la Nations League y la Comunidad de Magas te invita a los partidos de la Liga F

El pasado 2 de diciembre la selección volvió a tocar el cielo europeo tumbando a la siempre imponente Alemania y con el apoyo del Metropolitano.

Con esto se demuestra de nuevo que el fútbol femenino ha llegado para quedarse: con jugadoras del más alto nivel de juego y con un público que no para de crecer y cada vez más fiel.

Esta es la segunda Nations League consecutiva para un equipo de gran presente y aún mayor futuro. Por eso, como en la Comunidad de Magas creemos firmemente en estos valores, tenemos un sorteo muy especial para nuestras lectoras: entradas dobles para asistir a todos los partidos de la jornada 14 de la Liga F.

Campeonas

Con un contundente 3-0, la selección española se impuso con autoridad a Alemania durante los 90 minutos, aunque la verdadera magia llegó en la segunda mitad.

Fue entonces cuando apareció Claudia Pina, la auténtica dueña de la varita, para romper la igualdad en la final de la Liga de Naciones. Su actuación no solo la consolidó como pichichi de la competición, sino que también le sirvió para conseguir el premio a la Mejor Jugadora del Partido (MVP).

Esta final supone la cuarta disputada por la escuadra y, con la victoria de ayer, ya suma su tercer título: como ya adelantábamos, el fútbol femenino ha llegado para quedarse.

La jornada 14 de Liga F

En este punto tan importante futbolísticamente para las españolas, la Comunidad de Magas ha conseguido en exclusiva para las lectoras entradas para todas las disputas de la jornada 14 de la Liga F. Aquí te dejamos el listado de encuentros:

Granada - Real Madrid, sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas.

Levante - Espanyol, sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas.

Levante Badalona - Barcelona, sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas.

Sevilla - Alhama CF, sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas.

Madrid - Athletic Club, sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas.

Real Sociedad - Deportivo de La Coruña, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas.

Eibar Femenino - Atlético de Madrid, domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas.

UD Tenerife - DUX Logroño, domingo 14 de diciembre a las 13:00 horas.

Así que ya sabes, nunca ha sido tan fácil ir a disfrutar de los 90 minutos, ¡apúntate en el botón de abajo!