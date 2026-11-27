Springfield presenta 'Party Collection' para que brilles con luz propia, porque ser tú misma es lo extraordinario

Cenas de empresa, Nochebuena en familia y las campanadas de Nochevieja. Con la Navidad, los últimos días de diciembre se convierten en la excusa perfecta para salir y disfrutar con los nuestros.

Springfield tenía marcado en rojo estas fechas para lanzar con antelación su línea de fiesta, Party Collection. Una cápsula atemporal diseñada para transformar cualquier ocasión en el momento perfecto para vestir de forma especial.

Es una colección exclusivamente femenina concebida para disfrutar, combinar y llevar a tu manera.

En el nuevo catálogo, predomina el color negro, perfecto para combinar con cualquier prenda y que cede el protagonismo a los tejidos, los acabados y los pequeños detalles, con los que crear looks que combinan tendencia, personalidad y versatilidad.

El brillo es una constante de la línea. Se encuentra en blusas de lentejuelas y vestidos mini con diferentes cortes, ideales para captar todas las miradas, aportar dinamismo visual a conjuntos monocromáticos y elevar cualquier estilismo, convirtiéndose en los grandes protagonistas de los eventos y celebraciones de este invierno.

El negro y el brillo, una constante en 'Party Collection'. Cedida

También está presente en sus jerséis, que, con estos detalles especiales, reinterpretan los esenciales de punto con un aire más festivo.

El tejido satinado también toma relevancia en Party Collection. Sus vestidos largos de tirantes, camisas ajustadas y faldas brindan una sofisticación instantánea a cualquier look y estilizan la silueta mediante su caída fluida, que se adapta a las líneas del cuerpo sin aportar rigidez, acompañando el movimiento al caminar. Además, su tacto suave y uniforme supone un confort inigualable.

La blusa de brillos y el vestido satinado de tirantes. Cedida

Los atemporales pantalones denim también se unen a la propuesta de Springfield, con diferentes fits para todos los gustos, que se conjugan con detalles de strass. La pedrería incorpora un toque de luz a una de las prendas imprescindibles del armario.

Una de las piezas insignia de la cápsula es el abrigo corto de pelo. Su diseño añade una riqueza de texturas además de mucho volumen visual. Además, el corte de la prenda estiliza la figura alargando visualmente las piernas. Una pieza con la que, sin duda, pasar desapercibida no es una posibilidad.

El abrigo corto de pelo, uno de los protagonistas de la colección cápsula. Cedida

Los vestidos asimétricos confeccionados con hilo de lurex son la última de las propuestas de Springfield en Party Collection. La combinación de estos dos elementos alcanza un impacto visual altísimo.

El corte arquitectónico rompe con la simetría y el tejido elástico entrelazado con fibras metalizadas emite un destello continuo al moverse que no deja indiferente a nadie.

En definitiva, Party Collection es una propuesta y una campaña pensada para las mujeres de todas las edades, siluetas, estilos y formas de ser y de vestir. Porque ser tú misma, en cualquier versión, es lo extraordinario.