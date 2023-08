Tres señales que indican que el aire acondicionado de tu coche no funciona bien

Cuando llegan las altas temperaturas propias del verano en España, el aire acondicionado de nuestro coche se convierte en uno de nuestros grandes aliados. Esos días en los que las temperaturas son sofocantes, este sistema nos permite conducir en las mejores condiciones, mejorando nuestro confort al mismo tiempo que nos proporciona una mayor seguridad, al evitar que ese calor nos pueda acabar afectando en nuestras habilidades de conducción.

Sin embargo, puede llegar a darse el caso de que empecemos a notar que no funciona como lo hacía en el pasado o que no nos da ese plus de confort que debería. Y es que existen una serie de señales que nos indican que el aire acondicionado no funciona bien.

Cómo saber si el aire acondicionado no funciona bien

Existen tres señales que indican que el aire acondicionado no funciona bien y que, por tanto, hará que tengamos que pasar por un taller especializado para que realicen una revisión completa del mismo. Estas son las siguientes:

Mayor consumo de combustible

Una de las primeras señales que nos pueden advertir de que el sistema de aire acondicionado no funciona como debería tiene que ver con un aumento del consumo de combustible. Si aprecias que tu coche comienza a gastar más de un día para otro, este hecho puede estar directamente relacionado con un problema en el aire acondicionado.

[Los seis sencillos trucos que sirven para ahorrar en gasolina: disminuye tu consumo y no cuesta nada]

Para poder detectar este problema existe un pequeño truco, y es el de fijarse en la temperatura del motor. Si tras haber encendido el sistema de aire acondicionado de tu coche observas como la temperatura aumenta y tarda mucho en bajar, querrá decir que existe algún filtro roto que deberá ser sustituido a la menor brevedad posible para volver a asegurar su buen funcionamiento y el del resto del vehículo. Además, ten en cuenta que estará afectando a tu bolsillo por un consumo excesivo de combustible.

Aparición de malos olores

Otra señal que te indicará que el aire acondicionado no funciona como debería es la aparición de malos olores, siendo el signo más evidente y uno de los primeros que puedes llegar a apreciar. Si comienzas a sufrir la presencia de olores desagradables, el sistema de aire acondicionado de tu vehículo podría estar estropeado o en mal estado.

[¿Quieres ahorrar gasolina en tu coche? Este es el botón que debes apretar para gastar un 20% menos]

Es fácil de identificar, ya que se trata de un hedor muy desagradable que nace de la acumulación de polvo y suciedad. Si te encuentras con este problema cada vez que enciendes tu dispositivo, deberás acudir con la mayor brevedad posible a un taller para que puedan resolver el problema antes de que se agrave.

Menor intensidad de ventilación

La tercera y última señal tiene que ver con la potencia de ventilación. Si cuando se activa el sistema de aire acondicionado se aprecia que apenas sale aire y que no refrigera el vehículo, o que, directamente, no sale, se trata de una clara señal de que hay algo que no funciona y que está estropeado.

[El ingenioso truco japonés para enfriar tu coche en segundos sin necesidad de aire acondicionado]

Si aprecias que al ponerlo en funcionamiento apenas sale una ligera brisa, a pesar de que pueda estar puesto a una gran potencia, tendrás que solucionar el problema. Habitualmente esta señal está vinculada a un mal estado del filtro de aire acondicionado, que deberá ser sustituido por uno nuevo. Con el paso del tiempo se puede obstruir debido a la acumulación de suciedad o por haber realizado su función más tiempo de lo que debería originalmente. En este caso, será suficiente con reemplazar el filtro por otro para poder volver a disfrutar del aire acondicionado.

Cómo usar correctamente el aire acondicionado del coche

Una vez conocidas las tres señales que indican que el aire acondicionado no funciona bien, conviene recordar la manera adecuada de usar este sistema de climatización para que afecte lo menos posible al rendimiento del motor y al consumo. Para utilizarlo de una manera inteligente ten en cuenta estos consejos:

Ventilación del vehículo: cuando accedas a tu vehículo en esos días de más calor, procede a bajar las ventanillas antes de poner en funcionamiento el motor, de manera que puedas hacer que salga el aire caliente acumulado en el interior del coche. A continuación, podrás subirlas y encender el sistema de aire acondicionado.

cuando accedas a tu vehículo en esos días de más calor, procede a bajar las ventanillas antes de poner en funcionamiento el motor, de manera que puedas hacer que salga el aire caliente acumulado en el interior del coche. A continuación, podrás subirlas y encender el sistema de aire acondicionado. Mantén el coche cerrado: si has decidido utilizar este dispositivo de tu vehículo, mantén en todo momento el coche cerrado por completo y evita abrir cualquier ventana.

si has decidido utilizar este dispositivo de tu vehículo, mantén en todo momento el coche cerrado por completo y evita abrir cualquier ventana. Usa el ventilador: no enciendas el aire acondicionado o el climatizador en el caso de que no sea realmente necesario bajar la temperatura radicalmente, ya que en ocasiones es suficiente con el empleo del ventilador.

no enciendas el aire acondicionado o el climatizador en el caso de que no sea realmente necesario bajar la temperatura radicalmente, ya que en ocasiones es suficiente con el empleo del ventilador. Limpia la base del parabrisas y las salidas de aire: para evitar que la entrada de aire exterior se pueda llegar a obstruir y sufrir algún problema de funcionamiento, limpia la base del parabrisas. Asimismo, mantén despejadas las salidas de aire en parabrisas, suelo, asientos traseros y frontales.

para evitar que la entrada de aire exterior se pueda llegar a obstruir y sufrir algún problema de funcionamiento, limpia la base del parabrisas. Asimismo, mantén despejadas las salidas de aire en parabrisas, suelo, asientos traseros y frontales. Orienta bien las rejillas: las rejillas de tu vehículo, por las cuales sale el aire acondicionado, deben estar bien orientadas, de manera que puedan difundir el aire por todo el habitáculo, procurando evitar que el chorro de aire esté dirigido de forma directa a los ocupantes.

las rejillas de tu vehículo, por las cuales sale el aire acondicionado, deben estar bien orientadas, de manera que puedan difundir el aire por todo el habitáculo, procurando evitar que el chorro de aire esté dirigido de forma directa a los ocupantes. No uses un frío excesivo: un error muy común es el de enfriar en exceso el habitáculo. Hay que tener presente que cada grado que se descienda por debajo de los 25 grados centígrados supone que el consumo de energía crezca en torno a un 8%. Por lo tanto, trata de evitarlo.

Sigue los temas que te interesan