Seat advierte al Gobierno: “Si sube los impuestos a los coches, impactará en el empleo"

Faltan solo unos pocos días para que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no lo remedia, los coches sean más caros.

En concreto, ocurrirá el próximo uno de enero de 2021, fecha marcada en rojo en el calendario por la industria del automóvil.

¿El motivo? Entra en vigor una nueva normativa (conocida como WLTP) que lo que hace es ser más rigurosa con los consumos y las emisiones de los coches.

Es decir, los coches seguirán consumiendo lo mismo y también emitirán las mismas cantidades de CO2. Pero, sin embargo, cambia la forma en la que se realizan las mediciones de los consumos.

Esto implica que en la ficha técnica, los vehículos tengan un mayor gasto de combustible y, por tanto, sus emisiones de CO2 sean mayores.

Mikel Palomera, director general de Seat.

Y como el impuesto de matriculación (cedido a las comunidades autónomas) depende de las emisiones de CO2 de los coches, esta nueva normativa que entra en vigor en enero repercutirá en el ciudadano de a pie.

En concreto, con la llegada del WLTP, una gran parte de los coches que se venden en España (en torno al 50%) pasará de no tener impuesto de matriculación… a estar obligado a pagar (los usuarios) un 4,75% adicional. Y esto desembocará en subidas de precios de los coches nuevos de entre 600 y 1.000 euros para 2021.

Esta situación, no obstante, podría cambiar si el Gobierno accede a la petición que realizan los fabricantes de subir los tramos del impuesto de matriculación en alrededor de un 20%. Es decir, que en lugar de quedar exento, como ocurre hoy, hasta los 120 gramos, este tramo subiera a una cifra que rondaría los 140 gramos.

De realizar estos cambios, los precios de los coches (en teoría) no se incrementarían. Sin embargo, y a falta de cuatro semanas para que no haya vuelta atrás, compañías tan importantes como Seat (que supone el 1% del PIB en España) señalan, en boca de su director general, Mikel Palomera, que "no conocemos lo que va a pasar".

Fábrica de Seat en Barcelona, donde se ensambla el León, el Ibiza y el Arona, entre otros.

Consecuencias de más impuestos

"Lo que sí sabemos –continúa este directivo-, es que si no se modifican las franjas del impuesto de matriculación, esto equivaldrá de facto a que más del 50% de los coches subirán de precio el 5% a partir del 1 de enero".

“Y esto tendrá varias consecuencias. La primera es que el mercado en la primera parte del año 2021 se va a parar. Y la segunda es que va a haber un impacto en el empleo”, continúa Palomera.

"Hay que tener en cuenta que si se para el mercado, la producción de las fábricas se va a tener que adecuar. Y esto también supone que se va a producir un incremento de la antigüedad del parque. Al final se reducirá el volumen de vehículos nuevos renovados, sobre todo en la gente que no tiene posibilidades económicas por el impacto de la crisis, un impacto que está siendo ya relativamente grande", afirma este directivo.

“Entonces se transferirán coches de mayor antigüedad y estos permanecerán en el parque. Por lo tanto, perdemos todos entonces”, ha dicho.

Nuevo Seat Léon e-Hybrid, la versión híbrida enchufable.

Posibles soluciones

Por este motivo, este responsable de Seat señala que “no acabamos de entender por qué el Gobierno no hace lo que se ha hecho en otros países como Francia y Portugal, en los que se ha adecuado las curvas de los impuestos a esta nueva realidad de homologaciones”.

Las nuevas homologaciones “no significan que los coches vayan a contaminar más a partir del uno de enero, sino que lo que ocurre es que se cambia el método de homologación”.

“Por lo tanto, si las emisiones de los coches son exactamente las mismas, entendemos que tendríamos que tener los mismos impuestos, en lugar de una subida de impuestos. Esta es nuestra argumentación y veremos lo que sucede en los próximos días pero ya estamos en la zona roja del contador”, afirma.

Los fabricantes "siempre recordamos que el sector del automóvil debería ser una cuestión de estado en España, por el peso específico que tiene. Somos el segundo país constructor de Europa", concluye Palomera.

Trasera del Seat León e-Hybrid.

Decreto ley

“Tenemos tiempo todavía porque se puede aprobar un decreto ley y adaptar las franjas del impuesto de matriculación”, afirma. “Lo que se pide es un 20%. Esto es algo que impactará mucho en los coches de producción nacional, que suelen ser coches pequeños y que son los que van a pasar de no pagar el impuesto de matriculación hoy a tener que pagar impuestos a partir del 1 de enero... Estamos esperando a ver qué sucede”.

En cuanto al impacto que tendrá esta medida si nada cambia es "difícil de estimar", señala Palomera. "No obstante, para este año tenemos una estimación de 800.000 unidades u 810.000 unidades de ventas de turismos. Y para el que viene deberíamos estar en 100.000 coches más, que con esta subida de impuestos no se alcanzará", afirma.

Presentación del León PHEV

El director general de Seat ha realizado estas declaraciones durante la presentación del Seat León e-Hybrid, la variante híbrida enchufable de la cuarta generación de este compacto.

Se trata del primer híbrido enchufable que fabrica Seat y es, además, el coche que El Español sortea entre sus suscriptores con motivo del V aniversario del diario.

Un coche del que Palomera, estima que suponga una de cada diez ventas del total del mercado del Seat León en 2021. "En octubre los híbridos enchufables han estado en el 3,4%, pero la expectativa que tenemos con el León e-Hybrid es que supere el 10%", afirma.

"Pensamos que va a ser una versión de bastante volumen, porque junta lo mejor de dos mundos: por una parte permite un uso diario en un ámbito urbano y en un modo completamente eléctrico modo eléctrico con una autonomía de 60 km y permite también los fines de semana y vacaciones realizar trayectos más largos en el modo gasolina", ha señalado.

"Será un coche muy interesante y si el Gobierno mantiene los apoyos es una versión que se venderá bastante bien", ha afirmado.

Seat finalizará 2020 como líder del mercado.

El Mii eléctrico, un gran éxito

Además, la presentación de este nuevo León ha coincidido con el relanzamiento comercial del Seat Mii electric, el primer eléctrico de Seat.

"Este modelo ha tenido tal éxito comercial que ha superado nuestras expectativas. Por ello ahora vuelve a comercializarse de nuevo y ya está en los concesionarios. Comenzaremos las entregas a finales de enero. Además, no nos va a volver a pasar lo de este año (donde se vendió toda la producción asignada). Vamos a multiplicar por más de dos el volumen que hemos hecho este año .Es un coche que funciona muy bien: es el quinto eléctrico más vendido en nuestro país", afirma Palomera.

En cuanto al lanzamiento de un coche eléctrico bajo la marca Seat y no como Cupra (el-born, el primer 100% eléctrico de la plataforma MEB es un Cupra) Palomera ha señalado que tiene más sentido que sea con esta marca ya que es más fácil de adquirir por usuarios con mayor poder adquisitivo, debido a que los eléctricos tienen un precio superior.

No obstante "cuando entremos en Seat con esta tecnología cogeremos posiciones importantes ayudaremos a la democratización del coche eléctrico en España", ha dicho. "Conviene recordar que se estima que en 2030 el 30% (o incluso más) de las ventas será un coche eléctrico y cualquier marca que quiera liderar el mercado tiene que estar ahí", ha informado.

Mantiene la apuesta por el gas

Por último, Palomera ha señalado que Seat mantiene su apuesta por el gas natural comprimido (GNC). "Es una tecnología válida y tiene una gran aplicación, por el coste, por el nivel de misiones que tiene y por la posibilidad del impacto de nivel de CO2", señala.

"El GNC es uno de los combustibles alternativos que desde nuestro punto de vista tiene futuro en el medio y en el largo plazo. Y no solo a nivel de transporte pesado, sino también con los turismos", ha señalado.