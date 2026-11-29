Jesús, camionero español en EEUU: "Trabajo de lunes a domingo y cada día que pasa duermo en un estado diferente"

"Yo he ganado nóminas más altas en España de lo que he ganado aquí", así lo explica Jesús, un camionero de origen madrileño que decidió dejar casi dos décadas de trabajo en Europa atrás para cumplir un sueño que tenía desde niño, recorrer las carreteras estadounidenses.

Desde abril de 2022, atraviesa los 48 estados a los mandos de su camión. Trabaja de lunes a domingo sin días libres y durmiendo cada noche en un estado distinto, algo que expone en la cuenta de YouTube @SúperGeografíaCanal.

La cabina se ha convertido en su pequeño apartamento durante los 365 días del año. Por lo que en ella, tiene todo lo imprescindible para el día a día, dos camas, microondas, freidora de aire, cafetera y nevera.

Fue su único hogar durante los primeros 19 meses seguidos que pasó en el país sin regresar a España, llegando a alcanzar un récord personal de seis meses en la cabina. "Cada día que pasa duermo en un estado diferente", explica.

Respecto a sus horas de trabajo, asegura que están medidas por la normativa, tienen un límite de once horas de conducción dentro de un turno de 14, no pudiendo superar las 70 horas en periodos de ocho días.

Salario y bonus

Aunque también expone que cualquier descanso prolongado por milla penaliza, ya que tomarse dos o tres días libres le impide alcanzar el bonus de productividad mensual, que puede rondar los 2.000 dólares.

"Yo cobro 62 céntimos por cada milla que recorro", afirma. A esa tarifa base se suma un incentivo de 12 céntimos adicionales por milla y una garantía de 210 dólares diarios.

Bien es cierto que la carretera pasa factura, aunque muchos se ven atraídos por el sueldo, el camionero recalca que es una vida que "machaca psicológicamente si no se siente verdadera pasión por lo que se hace".

Las rutas son especialmente duras y por eso va bien cargado de provisiones entre las que incluye bebidas energéticas y café para mantenerse despierto en las largas noches.

Los kilómetros de distancia con su hogar hacen presencia al echar de menos costumbres tan sencillas como comerse un bocadillo de lomo y queso.

La Dura Realidad de ser Camionero en Estados Unidos

Aunque en comparación con España señala la diferencia que marcan las armas y la ley de defensa propia, nadie se atreve a entrar en una cabina de camión por la alta probabilidad de recibir un disparo.

Jesús no se arrepiente de haber dado el salto, define con orgullo un duro y necesario trabajo gracias al cual hay comida en los supermercados, medicamentos en las farmacias y ladrillos en las casas.