Mazda Automóviles España, la filial nacional de la multinacional japonesa, cerró su ejercicio fiscal 2025 (comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026) con un importante avance en sus ganancias.

La filial española logró multiplicar por más de 27 veces su beneficio neto en comparación con el ejercicio fiscal anterior, hasta situarse en los 6,34 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Un incremento que se explica por la mejora del negocio, el cual registró un alza del 28,8% frente al ejercicio fiscal anterior, hasta alcanzar los 537,4 millones de euros.

Durante su ejercicio fiscal 2025, Mazda España matriculó 19.367 unidades, lo que supone un incremento del 5,5% en comparación con el año anterior.

Un crecimiento que se situó por debajo de lo que lo hizo el mercado español (un 11,3% más) debido a "motivos regulatorios que obligaron al cese de las ventas de modelos como el Mazda CX-5, Mazda 2 y Mazda MX-30", según reconoce la compañía.

Los ingresos derivados de las ventas de vehículos le reportaron a Mazda España un total de 489,6 millones de euros (un 30,5% más), mientras que los derivados de las piezas de recambio aumentaron un 13,6%, hasta los 47,7 millones.

Por su parte, la facturación por la prestación de servicios cayó un 8,8%, hasta los 70.708 euros.

Con todo, el resultado operativo de la filial española de la automovilística japonesa aumentó un 82,6% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 10,8 millones de euros.

A nivel laboral, la plantilla de Mazda Automóviles España alcanzó los 52 trabajadores al cierre del ejercicio, lo que supone tres menos frente al ejercicio precedente.

Así, los gastos de personal se mantuvieron estables en los 5,3 millones de euros.

Asimismo, la red de concesionarios de Mazda en España alcanzó las 58 concesiones (una más que el ejercicio anterior) y 95 puntos de venta (tres más en la comparativa interanual).

Previsiones

De cara al ejercicio fiscal 2026 —que finalizará el próximo mes de marzo de 2027—, la compañía "confía en registrar un crecimiento sustancial tanto en volumen como en beneficios, y eso pese a la incertidumbre en torno a los riesgos geopolíticos, los aranceles y el aumento de los precios de las materias primas", reconoce la filial española.

Así las cosas, Mazda Automóviles España aspira a lograr un volumen "cercano a las 23.000 unidades, un 21% más que el mismo periodo del año anterior y una cuota de mercado del 1,95%".

En relación a las ventas de recambios y accesorios, la compañía asevera que "continúa haciendo frente al incremento de costes de las materias primas, energía y costes logísticos".

No obstante, Mazda "espera mantener su crecimiento, fundamentado principalmente en los resultados de las acciones establecidas para mejorar la satisfacción de los clientes de servicio, aumentando su fidelidad a la marca y en el crecimiento del parque".