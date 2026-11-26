Ainhoa, camionera de ruta nacional en España: "Un día sales a las 2 de la mañana y otro a las 10 de la noche"

Mientras que el sector del transporte mira hacia el desarrollo de la inteligencia artificial y la digitalización para optimizar el futuro, uno de sus mayores desafíos sigue sentado frente al volante. Así lo recoge Webfleet en su informe sobre digitalización de flotas en España 2026, donde sitúa la retención de conductores , la mejora de su satisfacción y la disminución del estrés entre las grandes prioridades de las empresas.

La preocupación que expone el estudio cobra forma en testimonios como el de Ainhoa, una camionera valenciana que lleva más de tres años al volante de un tráiler frigorífico de 16,5 metros y 40 toneladas.

Aunque tiene padre y hermano camioneros, nunca se había planteado dedicarse a la carretera hasta que, tras quedarse en el paro su hermano la animó para conseguir los permisos. "Fue algo que surgió de la nada y se ha convertido en mi manera de vivir", explica desde el pódcast Rutas de Éxito.

Imagen de archivo de un camión en carretera. Istock

Aunque relata cómo este trabajo cambia radicalmente las rutinas tradicionales. Al operar en ruta nacional con un camión frigorífico, la imprevisibilidad marca cada jornada. "Un día me ponía a las dos de la mañana, otro a las cuatro y otro a las diez de la noche".

Una falta de rutina que impide hacer planes personales o mantener pequeñas costumbres como quedar con una amiga para tomar café.

Para la conductora, el mayor desgaste físico llega a la hora de intentar descansar. En el mejor de los casos consigue dormir siete horas, y es que las jornadas que alcanzan las 15 horas de disponibilidad acaban en nueve horas de pausa, de las cuales —entre comer y parar— apenas restan esas pocas horas de descanso.

Además de las escasas horas de sueño destaca las condiciones meteorológicas a las que debe habituarse, especialmente durante los meses de más calor. "En Sevilla al medio día a más de 40 grados", afirma.

Al agotamiento físico se suma un factor psicológico esencial, que según señala, el sector ha descuidado históricamente. En el interior de la cabina "se pasa mucha soledad y frustración", expone la conductora.

En cuanto al factor económico, Ainhoa desmiente que en la carretera se tengan grandes salarios, los sueldos para el transporte de frigoríficos rondan los 2.000 euros, con conductores por debajo de ese sueldo.

Mujer Camionera cuenta la verdad del Sector del Transporte

Para ella, la compensación no está a la altura del sacrificio realizado. Recalca, que la falta de chóferes es consecuencia del poco atractivo del puesto.

Y aunque el trabajo es duro parece que no falta el compañerismo, asegura sentirse arropada y apoyada en todo momento. Y por ello, anima a quienes quieren dar el paso que no se rindan por tener el perjuicio de ser un mundo de hombres.