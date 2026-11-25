Jaguar Land Rover España, la filial de la multinacional británica propiedad del grupo indio Tata Motors, cerró su ejercicio fiscal 2026 (comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026) con una mejora de su beneficio en comparación con el ejercicio fiscal anterior. La filial española elevó sus ganancias un 48,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 3,89 millones de euros.

Un alza que se explica por la reducción de los costes operativos, métrica que permitió compensar la caída de la facturación, motivada por el acusado descenso de las ventas, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

De hecho, la filial española matriculó en España un total de 2.790 unidades, lo que supone un descenso del 24,2% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Así, tanto las entregas de Jaguar como las de Land Rover experimentaron caídas.

En el caso de Jaguar, las ventas totales en el mercado español en el ejercicio fiscal 2026 alcanzaron las 12 unidades, lo que supone una caída del 95,4% en la comparativa interanual. La sociedad reconoce que "durante el primer trimestre del año se han vendido las últimas unidades y se ha completado el run-out de los modelos antiguos".

Land Rover, por su parte, matriculó en España un total de 2.778 vehículos, lo que supone un descenso del 18,7% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Esto redundó en una caída de la facturación del 12,8% en el ejercicio fiscal 2026, hasta situarla en los 255,3 millones de euros.

El 69,5% de la cifra de negocios vino derivado de las ventas de vehículos, hasta alcanzar los 177,4 millones de euros, lo que también supuso un descenso del 16,2% en la comparativa interanual. Lo mismo sucedió con los ingresos derivados de la venta de recambios, que alcanzaron los 77,8 millones de euros, lo que supone una caída del 3,9% frente al ejercicio fiscal anterior.

A nivel operativo, el resultado de explotación de Jaguar Land Rover España alcanzó los 5,24 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 74,7% frente al ejercicio fiscal anterior.

Un crecimiento que se explica por la reducción de los gastos de explotación, especialmente los aprovisionamientos, los gastos de personal y los servicios exteriores.

En lo referente a la plantilla, la filial española mantuvo su plantilla en el ejercicio fiscal 2026, con un total de 120 trabajadores.

Ahora bien, la sociedad recortó los gastos de personal un 24,5% en la comparativa interanual, hasta situarlo en los 3,6 millones de euros.

Previsiones

Lo cierto es que Jaguar Land Rover España prevé revertir esta tendencia a lo largo del presente ejercicio fiscal 2027 (que finalizará el próximo mes de marzo).

La compañía lanzará un Range Rover y un Range Rover Sport completamente eléctrico "el cual ha levantado bastante interés entre el público", reconoce la filial.

Con todo, Jaguar Land Rover España prevé elevar la demanda de sus productos, consolidando el incremento de volumen esperado de 3.600 unidades para 2026-2027.

"En 2026-2027 tendremos el lanzamiento de cuatro derivados nuevos en Land Rover, así como el lanzamiento del nuevo Jaguar X900, por lo que incrementaremos la inversión de medios publicitarios, eventos, y acciones de marketing, en un 70% respecto a la inversión del año anterior", explica la filial española del fabricante británico.