Confirmado por la DGT: se actualizan los códigos de colores meteorológicos para dar un mensaje claro

Entender los avisos meteorológicos al circular será más sencillo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la actualización de los códigos de colores, con el objetivo de transmitir un mensaje más claro.

Con el inicio de la campaña de Navidad, se establece un único sistema formado por cuatro colores, diseñado para resultar lo más intuitivo posible al alinearse con los niveles de aviso genérico de AEMET. Se aplicará en episodios de nieve, niebla densa o viento.

La denominación de cada estado refleja de forma clara el impacto en la vía y la posible afección en el tráfico. Con esta actualización se suprime el color verde y se incorpora el naranja.

Panel iluminado en una autopista. Istock

Las restricciones que se aplicaban en los tonos verdes pasan ahora al nivel amarillo, y las del nivel amarillo se trasladan al naranja.

El color amarillo hace referencia a la prudencia. En estos casos, la circulación ya comienza a verse afectada por la meteorología y se emiten recomendaciones para que los conductores se mantengan en alerta.

En casos de nieve, se activa cuando comienzan las precipitaciones o ya existe una ligera capa que no dificulta el tráfico.

Se fija una velocidad máxima genérica en autovía y autopista de 100 km/h y de 80 km/h en el resto de vías (salvo que por el tipo de vehículo se fije una menor).

Por ejemplo, aquellos vehículos de más de 7,5 toneladas deben circular por el carril derecho sin adelantar, se prohíbe el paso a transportes de grandes dimensiones y se recomienda evitar los puertos de montaña.

Por su parte, el color naranja indica problemas en la circulación, ya que ha quedado condicionada por las circunstancias meteorológicas, por lo que se aplican restricciones y limitaciones.

Cuando las calzadas se encuentran parcialmente recubiertas de nieve, todos los conductores deben circular por el carril derecho sin adelantar en autopistas y autovías. Tanto turismos como autobuses quedan limitados a 60 km/h, prohibiéndose el paso de los de más de 7,5 toneladas, conjuntos de vehículos y de grandes dimensiones.

Nivel rojo y negro

En tercer lugar, se encuentra el aviso de color rojo, situaciones en las que la circulación está bastante condicionada. Además de circular por el carril derecho, se deben utilizar cadenas o neumáticos de invierno y hacerlo a un máximo de 30 km/h.

Ante estas circunstancias, queda prohibido que autobuses, conjuntos de vehículos y aquellos de más de 7,5 toneladas o de grandes dimensiones transiten por las carreteras.

El color negro indica que la vía se encuentra en estado intransitable. Se activa ante un espesor de nieve muy grueso o condiciones muy adversas. Conlleva el corte total de la vía y la prohibición de circular para todo tipo de vehículos, al no poder garantizarse la seguridad vial de los usuarios.

Mientras que cuando se observe el tono blanco será sinónimo de tranquilidad, no se registran incidencias.