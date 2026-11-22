Miriam, camionera argentina en España: "A las 19:30 horas ya cuesta encontrar sitio para dormir en una estación"

El 60% de los camioneros y el 66% de los conductores de autobús reconocen hacer su jornada laboral con fatiga, según los datos de la ETF recogidos en el informe anual de Dekra sobre la seguridad vial.

Algo que se agrava a la hora de estacionar, ya que el 43% de los conductores encuestados tarda entre media hora y una en encontrar un aparcamiento. A lo que se une que casi dos de cada tres de ellos se tienen que detener en zonas poco seguras.

Algo que Miriam, camionera argentina en España, vive en su día a día. "A las 19:30 horas ya cuesta encontrar sitio para dormir en una estación", explica la conductora a través de sus redes sociales (@lachicacamionera).

Conductora de camión junto a su semirremolque. Istock

Nuestra protagonista realiza rutas internacionales de larga distancia. Concretamente en esta ocasión su viaje va desde España hasta Polonia, por lo que tiene que cruzar Francia y Alemania.

La planificación marca cada etapa del viaje, y es que antes de cruzar la frontera es obligatorio llenar los depósitos de gasóleo y AdBlue en España, y por supuesto hacer las recargas necesarias.

Una vez en carretera, el reloj manda. Incluso cuando todavía tiene 40 minutos de disponibilidad, ya comienza a buscar estacionamiento con antelación, aunque suele encontrarse con áreas de servicio al completo y otros camiones compitiendo por un hueco.

En esta ocasión logró descansar once horas en lugar de nueve y aseguró haber pasado una noche tranquila y sin incidentes, algo que agradeció profundamente.

Aunque habitualmente los recorridos también están llenos de imprevistos y rutinas propias de la vida en cabina, desde entrar con tacto en los peajes por los fallos previos con los telepeajes hasta aprovechar cualquier parada en bases de la empresa para darse una ducha, a pesar de que en algunas ocasiones salga el agua fría.

Las exigencias diarias cobran especial relevancia al observar la siniestralidad laboral en carretera.

Según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo presentados por Dekra el pasado año, se registraron 77.609 accidentes laborales de tráfico con un total de 221 fallecidos, de los cuales 78 perdieron la vida durante su jornada y 143 en desplazamientos de ida o vuelta al trabajo.

Camionera argentina en España

A lo que se suman los 154 siniestros contabilizados por la DGT en 2025 relacionados con el mantenimiento y conservación de las carreteras.

El estudio también destaca el riesgo de una mala colocación, ya que puede aumentar la distancia de frenado en hasta un 45% en las curvas respecto a una línea recta.