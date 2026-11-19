La industria del automóvil avanza con paso firme hacia su descarbonización. Las tecnologías electrificadas empiezan a coger peso en Europa tras hacer lo propio en China, al tiempo que los modelos de combustión pierden terreno en estos mercados. No obstante, el camino que queda por recorrer aún es largo, debido al elevado parque automovilístico de combustión que existe en la actualidad.

Pero hay otras tecnologías que aún están en pleno desarrollo, por lo que los costes industriales no se han podido escalar para hacerlos más económicos. Es lo que sucede con la pila de combustible de hidrógeno, la cual aún presenta cifras de ventas nimias.

En los primeros nueve meses del año se comercializaron en todo el mundo un total de 7.591 vehículos de pila de combustible de hidrógeno, un 19,4% menos en la comparativa interanual, según datos de la consultora surcoreana SNE Research. Por su parte, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron los 16 millones de unidades, un 5,8% más frente a los tres primeros trimestres del año anterior.

Lo cierto es que este descenso en ventas se explica por varios motivos.

De una parte, Corea del Sur se alza como el principal mercado de esta tecnología, dado que acapara siete de cada diez ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno, con 5.304 unidades, lo que supone un 6,2% más frente al mismo periodo de 2025.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que cuenta con un plan de ayudas a la compra de este tipo de vehículos de 576.200 millones de wones (390 millones de euros al cambio actual). Unos incentivos que mermarán el año que viene un 23%.

Todo ello hace suponer que las ventas de este tipo de vehículos en Corea del Sur caerán a lo largo del año que viene. Con todo, el país asiático ya cuenta con un parque de 50.000 unidades de vehículos de pila de combustible de hidrógeno.

De otra, el efecto calendario ha provocado un desplome de las ventas de este tipo de vehículos en China. Una razón que se explica en que las ayudas existentes en la actualidad son menores a las ofrecidas el año pasado.

Esto provocó que las compras se adelantasen un año y que en los nueve primeros meses del presente ejercicio experimenten una caída del 50,5%, con 1.642 unidades. Ahora bien, esto no quiere decir que el gigante asiático haya desinvertido en esta tecnología. Todo lo contrario.

De hecho, el gigante asiático se ha propuesto alcanzar los 100.000 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en su parque automovilístico para 2030.

Sin rastro de Europa

En el caso de Europa, las ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno son testimoniales. Apenas se comercializaron 65 unidades en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 88,4% frente al ejercicio anterior.

Una situación que obedece a que la industria aún no ha conseguido desarrollar un mercado debido a la falta de oferta y de ayudas. Todo ello derivado de unos costes elevados y una red insuficiente.

De hecho, algunos fabricantes ya decidieron desinvertir sus proyectos de pila de combustible de hidrógeno. Prueba de ello fue la retirada del Grupo Renault y de Stellantis de sus programas de desarrollo de pila de combustible.

Todo ello complica cumplir con los objetivos de Bruselas de contar con una red de repostaje de hidrógeno cada 200 kilómetros a lo largo de la red europea TEN-T para 2030.

BMW ix5 Hydrogen. Imagen cedida

Ahora bien, las inversiones en Europa en materia de pila de combustible de hidrógeno continuarán en el medio y largo plazo.

Así, se prevé el lanzamiento de camiones comerciales de hidrógeno y la producción en masa del BMW iX5 Hydrogen, un SUV que se prevé que alcance una autonomía de 750 kilómetros, para 2028.

La dirección del mercado a nivel mundial de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno "dependerá de la ejecución de las subvenciones de la infraestructura de repostaje en Corea del Sur, del ritmo de los programas de China y de si bajan los precios del hidrógeno", explican desde SNE Research.

Ahora bien, desde la consultora sí aseguran que es más probable que esta tecnología "crezca como complemento de los vehículos eléctricos en el transporte de larga distancia, de servicio pesado y de alta utilización, que mediante su adopción masiva en los turismos".