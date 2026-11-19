Lo que comenzó con un desembarco silencioso hoy marca el ritmo del mercado. En España, BYD ha logrado posicionarse dentro del top 5 de marcas más vendidas en octubre y registra, en el acumulado del año, un crecimiento del 104% respecto al ejercicio anterior. Según datos de la patronal de fabricantes (Anfac), se consolidan así como un referente clave en el mercado de híbridos enchufables.

En esta categoría, el BYD Atto 2 lidera el ranking nacional con 10.494 matriculaciones en lo que va de año, mientras que el BYD Seal U DM-i ocupa la segunda posición (8.814 unidades), seguido del Toyota C-HR (6.804 unidades).

De hecho, el BYD Seal U DM-i, que fue el híbrido enchufable más vendido en España el año pasado, se afianza como el gran pilar de la firma al concentrar el 30% de todas sus entregas en el país, tal y como reconocen desde la multinacional china a EL ESPAÑOL.

Silueta del BYD SEAL U DM-i. BYD

Con el objetivo de blindar este liderazgo y de responder a la demanda de los conductores, BYD acaba de introducir en España la actualización, ya disponible, del SEAL U DM-i.

Una renovación que mantiene su silueta característica y ataca directamente a sus puntos flacos.

Motorización y prestaciones

El primer gran cambio se percibe bajo el capó. Dejan atrás el motor atmosférico de acceso para estandarizar en toda la gama un propulsor de gasolina de 1.5 turbo de ciclo Miller.

Con ello las versiones de tracción delantera -Boost y Comfort- elevan su rendimiento conjunto hasta los 238 CV (175 kW), frente a los 218 anteriores, mientras que el acabado tope de gama Design, con tracción total AWD, se corona con unos contundentes 374 CV (275 kW), superando ampliamente los 324 CV de su antecesor.

Más autonomía y carga rápida

Precisamente, este diario ha tenido la oportunidad de ponerse al volante de la versión Comfort, la variante media de la gama, que actualiza su autonomía de 125 kilómetros a 130 en modo eléctrico, lo que supone que el modelo alcance una autonomía conjunta de 1.130 kilómetros en el ciclo WLTP.

En el apartado mecánico, mantiene la Blade Battery de 26,6 kWh. Este acabado reduce su tiempo de aceleración de 8,9 a 8,4 segundos.

Esta ganancia se traslada de forma más acusada al acabado Design, reemplazando los 18,3 kWh por 26,6 kWh y una autonomía que se dispara de los discretos 70 kilómetros hasta los 114 kilómetros puramente eléctricos.

Paralelamente, su aceleración se reduce evolucionando de los 5,9 segundos a 5,1 segundos de 0 a 100 km/h.

Interior del SEAL U DM-i. BYD

Por su parte, la versión de acceso Boost conserva una autonomía homologada en modo eléctrico de 80 kilómetros, lo que se traduce en 980 kilómetros en conjunto. Gracias a sus nuevos 238 CV sus salidas pasan de 8,9 segundos a 8,1.

Esta agilidad también se traduce en un desahogo superior, la velocidad máxima ya no es de 180 km/h, se eleva 20 km/h hasta alcanzar los 200 km/h en todas las variantes. Una ligereza más que suficiente para un coche familiar.

Uno de sus aspectos más demandados era la potencia de carga rápida en corriente continua, que se incrementa pasando de 18 kW a 55 kW de serie.

Y es que BYD se mantiene fiel a su filosofía: apuestan por una mecánica de motores sencillos y eficientes, cediendo todo el protagonismo a la gestión eléctrica y un avanzado desarrollo de software.

Un enfoque que el propio presidente Wang Chuanfu sintetiza con claridad. "La tecnología es la principal fuerza de BYD, mientras que el diseño es la segunda de la compañía".

Mejoras en chasis y seguridad

Al volante, las sensaciones confirman el salto cualitativo que la marca buscaba. Uno de los cambios estructurales más importantes se encuentra en el chasis, donde su suspensión ha pasado de tres a cuatro brazos. Complementándolo con una dirección asistida de doble piñón.

A ello se suma un asistente electrónico antirreventón, programado para intervenir de forma instantánea la trayectoria y mantener el coche bajo control si un neumático pierde la presión de forma súbita.

Más espacio

En el exterior se percibe una sutil modificación, pues se refina su diseño con una parrilla de lamas horizontales que canaliza el flujo aerodinámico hacia los radiadores y optimiza la refrigeración del nuevo bloque turbo.

Una visión que se complementa con unas llantas de 19 pulgadas rediseñadas -con terminación bitono pulida en las variantes de tracción delantera y un acabado oscurecido exclusivo en la versión Design-.

Maletero del BYD SEAL U MD-i. BYD

Además de las tonalidades de carrocería ya existentes se suman dos nuevas opciones. Un tono color vino tinto (Burgundy) y un potente azul (Graphite blue).

En el interior, los asientos con memoria delanteros incorporan calefacción y ventilación de serie, algo que también tendrán los traseros en aquellos acabados superiores.

La reconocida pantalla central, uno de los sellos de la marca, abandona el mecanismo de giro para asentarse en una posición horizontal e incorporar el asistente de Google de serie.

Parte de las quejas se situaban en el maletero, a pesar de las grandes dimensiones del SEAL U -con 4,77 metros de longitud, 1,89 metros de anchura, 1,60 metros de altura y una generosa batalla de 2,76 metros-. La firma ha hecho caso a las peticiones y aumenta su cubicaje ganando un 25% de capacidad hasta los 530 litros, ampliables a 1.545.

Precios y planes para 2027

Con este conjunto de mejoras y manteniendo sus extras como el techo solar, la oferta comercial del BYD Seal U DM-i va desde los 39.300 euros (30.790 con ayudas y financiación) hasta los 48.500 euros (36.990 euros) en la edición tope de gama.

De cara al futuro, la firma asegura a este diario que llegará con numerosas novedades en 2027, desvelando que entrará en un nuevo segmento con una pick-up, además de desplegar nuevos puntos de carga rápida en España.