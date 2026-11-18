Lexus, la firma premium del Grupo Toyota, actualiza su modelo superventas: el NX. Si bien se trata de un restyling de la segunda generación, desde la compañía aseguran que puede definirse como una nueva generación dada la inversión requerida para este nuevo modelo.

El nuevo NX destaca por contar con un aspecto más deportivo, mejor interior y una mayor autonomía para la variante híbrida enchufable.

Lo cierto es que el NX es el modelo más importante para la compañía en Europa, dado que acapara el 30% de las ventas en el Viejo Continente.

En el caso de España, se trata del modelo que acapara más ventas de la automovilística nipona, con 2.900 unidades comercializadas en los 10 primeros meses del año, un 2,2% más en la comparativa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam). De hecho, el NX aporta una de cada tres ventas que realiza Lexus en España.

Desde que salió al mercado, allá por 2014, en España se han comercializado más de 35.000 unidades.

El diseño del nuevo NX se inspira en el concepto “Vital x Tech”, bajo un aspecto más deportivo e integrado, combinando un exterior más moderno con un interior cómodo y relajante tanto para el conductor como para los pasajeros.

Lexus ha rediseñado el frontal con una nueva parrilla con su característica forma de doble punta de flecha integrada con la carrocería y nuevos grupos ópticos más finos y estilizados.

En la parte trasera, el NX introduce una nueva disposición de iluminación que desarrolla el concepto de línea led para presentar las luces traseras con un motivo repetido en L, unido a un logotipo central iluminado con las letras de Lexus.

En el interior, el nuevo NX incorpora un nuevo cuadro de instrumentos, además de una nueva consola central en combinación con molduras interiores. Un diseño inspirado en el nuevo sedán ES y el nuevo TZ, un SUV premium con tres filas de asientos.

Puesto de conducción Lexus NX 350h. Alessio Barbanti

El nuevo cuadro digital de 12,3 pulgadas y la nueva pantalla multimedia de 14 pulgadas están situados a la misma altura, lo que permite su visualización con un mínimo movimiento de ojos y cabeza.

El maletero también se ha incrementado en casi 30 litros, hasta alcanzar los 570 litros de cubicaje.

Además, el diseño abierto y despejado del habitáculo se realza gracias a la tecnología invisible de Lexus.

Esta tecnología presenta una banda interactiva que recorre de lado a lado el salpicadero con interruptores ocultos que se iluminan y se revelan cuando el conductor acerca su mano y que responden con retroalimentación física al tocarlos.

Más autonomía

El nuevo Lexus NX contará con dos motorizaciones: una híbrida autorrecargable (350h) y otra híbrida enchufable (450h+).

La variante híbrida enchufable eleva su autonomía eléctrica en 32 kilómetros en comparación con la versión anterior hasta superar los 100 kilómetros en el ciclo WLTP.

Silueta Lexus NX 350h. Alessio Barbanti

Este incremento de autonomía se explica por la nueva batería de ion-litio cuya capacidad ha aumentado en un 30%, pasando de 18 a 23 kWh. Esto le permite elevar su potencia máxima un 8%, de 292 a 307 CV y una reducción en dos segundos en el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h con 6,1 segundos.

Asimismo, el NX es el primer modelo híbrido enchufable de Lexus compatible con carga rápida de corriente continua de serie.

Eso sí, el nuevo Lexus NX crece ligeramente en tamaño. Concretamente, es tres centímetros más largo que el modelo al que sustituye, hasta alcanzar los 4,69 metros. Mantiene su anchura en los 1,86 metros; su altura, en los 1,66 metros; y su batalla, en los 2,69 metros.

Un restyling de la segunda generación del Lexus NX cuya llegada a los concesionarios españoles está prevista para la primavera de 2027.

Las previsiones que maneja la filial española de Lexus pasan por comercializar 4.000 unidades de este modelo, lo que supondría elevar el volumen un 10% en comparación con las cifras del actual ejercicio, de las que el 90% corresponderán a la versión híbrida enchufable.