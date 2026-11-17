Nuevos Fiat Grizzly y su versión Fastback: dos SUV de hasta 145 CV con motores de gasolina, híbridos y eléctricos

Para conmemorar su 127 aniversario , Fiat eligió la mesa de un Registro Civil para certificar el nacimiento de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback. Así arrancó la presentación de los modelos con los que la firma redefine su gama familiar, antes de su primera aparición pública en el Salón del Automóvil de París.

Construidos a partir de la plataforma multienergía Grande Panda y compartiendo el 85% de sus componentes, ambos ejemplares se posicionan entre el segmento B-SUV largo y el segmento C tradicional.

Incorporan mecánicas de gasolina, microhíbridas y 100% eléctricas con las que homologa hasta 400 km de autonomía WLTP. Y aunque todavía no se han detallado todas las características de cada versión se conoce que tendrán una potencia de hasta 145 CV en su variante híbrida ligera, así como cambio manual o automático.

Imagen del interior del FIAT Grizzly. Cedida

Desde el interior consiguen trasladarse a la mítica pista de pruebas de Lingotto con la moldura ovalada del salpicadero y una consola flotante con almacenamiento para 25 litros repartidos en distintos espacios.

En primer lugar, el Fiat Grizzly, un SUV convencional de 4,40 metros, apuesta por una postura de conducción elevada, volumen cuadrado y máxima habitabilidad interior.

Con sus dimensiones entra de lleno a medirse con líderes del mercado como el Citroën C3 Aircross y el Opel Frontera, con los que comparte la plataforma Smart Car y la gama mecánica.

Acerca del Grizzly Fastback, alcanza 4,50 metros de longitud y reinterpreta el concepto familiar adoptando una marcada silueta de estilo coupé.

Diseñado para una mayor eficiencia aerodinámica con acabado interior más refinado y elegante del que se destaca la capacidad de su maletero con más de 600 litros.

Imagen de ambos modelos de Fiat. Cedida

Con este planteamiento se sitúa en un nicho singular, compitiendo con modelos como el Renault Arkana o el Volkswagen Taigo.

Desde Turín, el equipo de diseño resumió la inspiración de ambos modelos. Fiat divide su identidad entre el universo Dolce Vita (500 y Topolino) y el territorio Cool Tool, heredero directo del Panda original. El Grizzly se encuentra en este segundo espacio con un planteamiento funcional y accesible.

Para conseguirlo, han alargado la distancia entre ejes de la plataforma del Grande Panda maximizando la habitabilidad, algo que se materializa en el concepto bautizado como Comfortech.

Con este enfoque se busca elevar la calidad percibida mediante una banda textil continua, que recorre el frontal de puerta a puerta para arropar a los pasajeros.

La tapicería remata el conjunto alternando tejidos técnicos con clásicos motivos a cuadros—homenajeando su legado— o telas grises de tacto deportivo libres de vinilo, arropadas por una sutil iluminación ambiental que se activa al acceder al vehículo.

En el exterior, ambos modelos comparten una paleta de colores articulada en torno a cuatro postales italianas (la costa al atardecer, Roma, Cinque Terre y la Toscana), que se traducen en los siete colores vivos en los que estará disponible la carrocería, pero expresan dos actitudes distintas.

El Grizzly convencional prioriza una presencia sólida y cuadrada, mientras que el Fastback se caracteriza por una marcada caída de techo, firma lumínica más sofisticada y soluciones aerodinámicas específicas, orientadas a un perfil más deportivo.

Interior y tecnología

En el apartado multimedia, Fiat huye de las pantallas gigantes que monopolicen el habitáculo, dando prioridad a la ergonomía de los ocupantes.

Frente al planteamiento del Grande Panda, estrenan animaciones más cuidadas, concebidas bajo la lectura intuitiva, directa y funciones inmediatas para un uso diario. De hecho, cuenta con botones en el volante y bajo la consola central.

Imagen del interior del Grizzly. Cedida

El desarrollo de la gama responde al principio del "arte de la optimización" y a una lógica modular que se compara con las piezas de un Lego, al estar fabricados a partir de una misma base.

Estos nuevos modelos, fabricados en la planta marroquí de Kenitra, forman parte de un proyecto global estratégico dirigido a Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África. Tras su puesta de largo en París, el lanzamiento, los precios exactos y las motorizaciones se desvelarán próximamente.