China empieza a notar los límites de su industria automovilística. El gigante asiático registró el pasado mes de octubre su tasa de crecimiento del valor añadido de la industria manufacturera del automóvil más baja en los últimos cuatro años.

¿La razón? La caída de la demanda interna, fruto de una intensa guerra de precios iniciada en 2025, y la imposición de más barreras comerciales a sus vehículos.

Todo ello ha dado como resultado que el valor añadido de la producción de automóviles en octubre aumentase tan sólo un 0,9% en octubre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística de China. Se trata del menor ritmo de crecimiento registrado por la industria automovilística china desde 2022, cuando las políticas de "Covid cero" causaron interrupciones en la fabricación de vehículos.

No obstante, en el acumulado de los 10 primeros meses del año, el valor añadido de la producción de automóviles china registra un crecimiento del 6,5%.

De hecho, la producción de vehículos en China cayó en octubre un 8,8% en la comparativa interanual, hasta las 3,06 millones de unidades, y suma nueve meses consecutivos de descensos, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM, por sus siglas en inglés).

En lo que va de año, la fabricación de automóviles en China alcanza las 26,31 millones de unidades, lo que equivale a un descenso del 5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Unas cifras que le permitirán ser el mayor fabricante de vehículos del mundo por 17º ejercicio consecutivo y también a registrar su primer descenso productivo desde 2020.

Cae la demanda interna

Lo cierto es que el mercado automovilístico chino registra una caída de la demanda a lo largo del presente ejercicio.

Una coyuntura que se explica por un exceso de capacidad productiva derivado de la eliminación de subsidios y la desaceleración económica, las cuales se traducen en una menor demanda.

Las ventas de vehículos en China el pasado mes de octubre descendieron un 9,2% en la comparativa interanual, hasta las 3,01 millones de unidades.

En lo que va de año, las matriculaciones acumulan una caída del 5,1%, hasta los 26,2 millones de vehículos.

Se disparan las exportaciones

Dada la debilidad del mercado doméstico, los fabricantes llevan todo el año multiplicando sus esfuerzos en el exterior.

Una ecuación que le permite dar salida al stock productivo y a lograr márgenes más elevados con el objetivo de reducir su deuda.

Las exportaciones de vehículos en octubre alcanzaron las 1,06 millones de unidades, lo que supone un alza del 60,2% en la comparativa interanual. De ellas, 606.000 unidades correspondieron a modelos electrificados, más del doble que en octubre del año anterior.

Entre enero y octubre, China envió fuera de sus fronteras 9,27 millones de vehículos, un 65,1% más frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Además, la mitad de estos envíos correspondieron a modelos electrificados, con 4,62 millones de unidades, más del doble que el año anterior.

Más barreras comerciales

Ahora bien, este crecimiento se moderará de cara a 2027. Tanto, que las previsiones de los concesionarios apuntan a un alza del 10% para el año que viene. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta los aranceles a la importación de vehículos de origen chino que han impuesto a lo largo de este año la Unión Europea, Tailandia y Brasil.

Chen Shihua, vicesecretario general de la CAAM, reconoció a principios de mes que "las perturbaciones externas actuales están intensificando su impacto en la industria automotriz".

El directivo aseveró que el comercio exterior afronta "numerosas incertidumbres" derivadas del límite anual de cuotas de importación de vehículos híbridos chinos impuestos por la Unión Europea.

Esto implicará el envío de menos unidades al Viejo Continente, pero también una reducción de las devoluciones fiscales a la exportación, lo que comprimirá aún más los márgenes de beneficio de las automovilísticas chinas.

Así las cosas, la industria automovilística china afronta un complejo escenario en el que es necesario "promover esfuerzos coordinados, tanto de políticas existentes como de nuevas iniciativas, para estabilizar las expectativas del mercado e impulsar la confianza del consumidor", señaló Shihua.

Prueba de que el crecimiento no puede ser continuo ni infinito y de que China afrontará un 2027 más complejo en su industria automovilística.