Sandra, camionera venezolana en España: "Tengo jornadas de hasta 14 horas, hay días donde me pregunto si sirvo para esto"

Sandra Ruiz, graduada en ingeniería mecánica en Venezuela, decidió dar un giro radical a su vida tras emigrar a España. Afincada en la Comunidad Valenciana, optó por formarse en el sector del transporte pesado de mercancías, superando dos intensos años de preparativos para obtener el carné.

La profesional conduce un tráiler articulado con plataforma portacontenedores en el Puerto de Valencia, moviendo cargas que alcanzan las 42 toneladas. Su actividad exige una constante coordinación logística con las terminales marítimas y el cumplimiento tanto de los tiempos de conducción como de descanso.

Pese a la satisfacción de consolidarse en un oficio masculinizado, reconoce la extrema exigencia física de la profesión: "Tengo jornadas de hasta 14 horas diarias en la cabina; hay días difíciles donde me pregunto si de verdad sirvo para esto". Un testimonio que evidencia la dureza del sector logístico.

Antes de asumir su actual destino en Valencia, Sandra acumuló experiencia en el transporte internacional recorriendo sola diversas rutas europeas. Aquella primera etapa en carretera forjó su resistencia ante situaciones complejas, aunque la obligaba a permanecer semanas distanciada de su hogar.

La profesional recuerda en su canal de YouTube la frustración que experimentó al maniobrar un vehículo de tales dimensiones sin ayuda: "Llegó el momento de trabajar completamente sola y maniobrar para entrar a los muelles fue mi mayor batalla; terminaba llorando, pero me secaba las lágrimas y continuaba".

Fiel compañero

Esa determinación le permitió ganar destreza al volante, logrando un puesto que hoy le garantiza conciliar mejor su rutina diaria: "Un trabajo que me permite regresar a casa la mayoría de las noches es algo que valoro muchísimo tras haber hecho internacional; la cabina termina convirtiéndose en tu segunda casa", destaca.

La realidad es que Sandra no viaja sola, ya que va acompañada de su perro en cada trayecto por carretera. Su presencia alivia las prolongadas jornadas de trabajo y convierte el espacio interior del camión en un entorno acogedor, especialmente durante los descansos que hace en las áreas de servicio.

El testimonio de la venezolana visibiliza la creciente incorporación femenina a un sector históricamente reservado a hombres y necesitado de relevo generacional en España. Su perfil desmonta cualquier tipo de prejuicio y demuestra que la cualificación y la destreza son fundamentales en este ámbito.

Casos como los de Sandra Ruiz reflejan la perseverancia de miles de trabajadores migrantes que reconstruyen su carrera fuera de su país natal. Con esfuerzo y disciplina diaria, la transportista ha logrado transformar la incertidumbre de sus inicios al volante en una estabilidad profesional respetada por compañeros y empresas.