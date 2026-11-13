Imagen de archivo editada de un hombre en una autocaravana. Istock

Javier, 69 años, camionero jubilado que vive en una caravana: "Llevo 6 años aquí con una pensión de 500 euros"

"Tengo asumido que no volveré a tener una casa en lo que me queda de vida y que mucha juventud tampoco", con esta contundencia, Javier, camionero jubilado con 69 años, resume los seis años que lleva viviendo en una caravana.

Vive en Palma, en apenas seis metros cuadrados que muestra en el canal de YouTube de Diego Revuelta.

Allí, con apenas espacio para dar dos pasos, transcurre el día a día del jubilado argentino que se encuentra afincado en la isla desde hace ya 25 años.

Una autocaravana cruza el puente al atardecer. Envato

Enseña el reducido rincón donde duerme, los elementos básicos de almacenaje y dos elementos indispensables. Un pequeño televisor "para no traicionarme con la cabeza", afirma.

Y, en segundo lugar, cita a su perra Luna, con la que explica haber conseguido una motivación para levantarse cada día y salir a caminar.

Aunque la decisión de vivir sobre ruedas no tuvo nada que ver con un espíritu bohemio o viajero, más bien con la gestión económica. "La chispa es cuando miras la cuenta y ves que hay cero", explica.

Con una pensión de jubilación que ronda los 500 euros mensuales, hacer frente a cualquier alquiler como el que antes pagaba de 680 euros, se vuelve imposible.

Vivo en una caravana porque no puedo pagar un alquiler

La precariedad del espacio se hace aún más evidente cuando la salud falta. Sin familiares en la isla, el excamionero sufrió un ictus y tuvo que pasar por quirófano completamente solo.

"Cuando necesitas a alguien para que te lleve al baño y no tienes a nadie que te visite, ahí te das cuenta de lo vulnerable que eres", declara.

De hecho, quita el romanticismo de todos los que se encuentran en su mismo aparcamiento. "El 95% de los que estamos aquí no es por gusto, venimos de una casa y salir a trabajar cada mañana".

Defiende que no son incívicos y que cada mes pagan religiosamente su tarjeta municipal del polideportivo para asearse y usar las instalaciones. En su zona afirma que hay 111 caravanas.

Aunque critica la inacción de los políticos y advierte del riesgo de convertir la zona en un gueto cerrado que impida el paso a ambulancias o a quienes madrugan para ir a trabajar.

Su mirada está puesta en el presente sin planes a largo plazo. Ya que asegura que su destino ya está sellado, afirmando que esta ya no es su batalla, es la que tendrán que librar las generaciones venideras durante los siguientes años y no terminar en la misma situación.

El testimonio de Javier cobra una dimensión más extrema porque el vídeo recoge dos encuentros frente a la misma cámara, la primera entrevista fue grabada hace dos años, cuando tenía 67 años, y la actual, con 69.

Al comparar ambas grabaciones, la conclusión es clara, todo ha ido a peor.