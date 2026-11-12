Nissan roza el equilibrio financiero en España por el menor deterioro de activos pese a recortar la facturación un 17%

Nissan Motor Ibérica, la filial española del fabricante nipón, rozó el equilibrio financiero en su ejercicio fiscal 2025, comprendido entre abril de ese año y marzo de 2026. La compañía cerró su ejercicio fiscal con unas pérdidas de 889.000 euros, lo que supone una reducción del 99% en comparación con las pérdidas de 83,4 millones de euros registradas el ejercicio fiscal anterior.

Un descenso que se explica por el menor impacto del deterioro de activos y la mejora del resultado de explotación, no por una mejora del negocio, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Así las cosas, la filial española de Nissan acumula cuatro años consecutivos en números rojos.

El resultado de explotación de Nissan Motor Ibérica pasó de unas pérdidas de 85,7 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024 a 7,59 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025, lo que supone una reducción del 91,1%.

En lo que a ingresos se refiere, la facturación de la filial de Nissan en España cayó un 17,2% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 539,7 millones de euros. Así, las ventas de la filial española alcanzaron los 427,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 18,2% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Un descenso que se explica por las menores ventas de turismos y de componentes que la compañía produce en las factorías españolas de Ávila y Los Corrales de Buelna (Cantabria).

En el caso de los turismos, las ventas alcanzaron los 6 millones de euros, lo que supone un 4,4% menos en comparación con el ejercicio fiscal 2024. Por su parte, las ventas de componentes cayeron un 25% en la comparativa interanual, hasta los 303,7 millones de euros.

La única partida que Nissan Motor Ibérica logró incrementar fue la venta de recambios, las cuales crecieron un 5,7%, hasta alcanzar los 117,4 millones de euros.

De hecho, la producción industrial en ambas factorías se situó en los 6,1 millones de piezas, lo que supone 600.000 unidades menos en comparación con las previsiones que se tenían al comienzo del ejercicio. Así, la producción en la planta de Ávila redujo su volumen un 4% en comparación con el ejercicio fiscal 2024 "debido a ajustes de volúmenes en clientes", según señala la propia compañía.

Por su parte, la producción en la factoría de Cantabria fue ligeramente superior a lo proyectado a inicios de año debido a "proyectos concretos que han experimentado mejor volumen al previsto".

Cae la plantilla

A nivel laboral, Nissan Motor Ibérica redujo su plantilla en 57 trabajadores en el ejercicio fiscal 2025. En total, la plantilla media de la filial española alcanzó los 1.412 empleados.

Cabe recordar que la multinacional nipona afronta desde 2024 un recorte de su capacidad industrial, con el cierre de siete factorías y la supresión de 20.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Un plan de recortes que le permitió reducir un 20% sus pérdidas en el ejercicio fiscal 2025, hasta situarlas en los 533.095 millones de yenes (2.885,4 millones de euros).

Asimismo, los gastos de personal de Nissan Motor Ibérica en el ejercicio fiscal 2025 se situaron en los 107,2 millones de euros, lo que supone un 1,4% menos en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El importe abonado por la filial española de Nissan en concepto de sueldos y salarios en el ejercicio fiscal 2025 se situó en los 76,9 millones de euros, lo que supone un 2,3% menos en la comparativa interanual.

De otra parte, las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración alcanzaron los 2,22 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 9,1% frente al ejercicio fiscal anterior.