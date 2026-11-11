Entró en vigor: multas de 200 euros para los conductores que lleven la baliza V-16 pero bajen del coche sin alta visibilidad

Durante el pasado mes de octubre se registraron en España 62.227 activaciones de balizas V-16 conectadas, lo que representa una media de 2.007 incidencias diarias en carretera, según aclaran los datos de Netun solutions, basándose en los registros oficiales del punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT.

Los viernes son los días con más percances, en concreto el pico máximo se registró el pasado 2 de octubre con el mayor número de activaciones. 2.535 incidencias registradas, mientras que el domingo 18 fue el día con menor movimiento.

Los datos evidencian la consolidación del dispositivo, pero no todos los conductores son conscientes de las medidas de seguridad obligatorias en este tipo de situaciones.

Imagen de un hombre colocando una baliza. Istock

A pesar de que la baliza V-16 fue diseñada precisamente para señalizar en una emergencia y transmitir la ubicación del vehículo sin necesidad de abandonar el habitáculo, es importante conocer que, en caso necesario de salir a la calzada, el dispositivo no sustituye a las prendas que proporcionan alta visibilidad como es el chaleco reflectante.

Incumplir esta norma al salir de un vehículo durante un accidente o avería está tipificado como una infracción grave sancionada con una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de circulación.

La normativa exige que el conductor se coloque la prenda antes de abandonar el habitáculo. Por esta razón guardarla en el maletero es una práctica desaconsejada e incluso susceptible de sanción, ya que no tenerla accesible dentro impide ponérsela antes de tocar el suelo de la vía interurbana.

Incidencias por comunidades

Por su parte, el análisis territorial revela además qué zonas concentran el mayor número de estas situaciones de riesgo.

En cabeza se sitúa Andalucía, únicamente en el mes de octubre se registraron 11.953 activaciones, o lo que es lo mismo, 19,2% del total nacional. A ellos les sigue Cataluña con 8.171 incidencias, la Comunidad de Madrid con 7.347, la Comunidad Valenciana con 6.734 y Galicia con 4.653.

Las tres primeras comunidades consiguen agrupar el 44,1% de todas las incidencias registradas en España. Aunque si se compara con los registros del anterior mes, septiembre, se observa un ligero descenso. En concreto de un 3,5% menos.

Paralelamente, la normativa refuerza las garantías sobre los dispositivos. Conforme al Real Decreto 1032/2022, las balizas deben indicar de manera visible, tanto en el envase como en el propio producto, la fecha de caducidad del servicio de conectividad.

Con ello, se consigue que el usuario sea consciente en todo momento de cuándo dejará de emitir señal de tráfico. La normativa también impide que se utilice para otras funcionalidades adicionales ajenas a la seguridad vial.