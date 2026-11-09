Línea de montaje de la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo.

Línea de montaje de la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo. Citroën Europa Press

Motor

Stellantis Vigo suspende la producción del modelo Peugeot 2008 por falta de componentes

No es la primera vez que la empresa se ve obligada a cancelar varios turnos.

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S.Tobar / Agencias
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Stellantis Vigo suspenderá esta semana varios turnos de su Sistema 1, el que fabrica el Peugeot 2008, debido a dificultades de aprovisionamiento de componentes.

La compañía ha informado a los trabajadores de la afectación del parón, que se prolongará gran parte de la semana.

En concreto, el día 10 de noviembre se cancelan los turnos de tarde y de noche; mientras los días 11, 12 y 13 de noviembre se cancelarán todos los turnos.

Geely E2.

No es la primera vez que la empresa se ve obligada a cancelar varios turnos de producción por falta de piezas en este ejercicio. Una problemática que lleva años afectando a la actividad de la factoría viguesa.

El último se produjo a finales del mes de octubre y también afectó a la producción del 2008 por el mismo motivo de falta de algunos componentes.