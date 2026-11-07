Los mecánicos coinciden: para que un coche viejo pase la ITV, antes de ir tienes que darle un buen paseo en autovía

Casi el 20% de los vehículos que acuden a la ITV en España suspende el primer intento debido a los defectos graves o muy graves. A este dato se suma el problema del absentismo, el 30% de los coches que deberían pasar la inspección circulaba con el examen caducado, según los datos de Norauto.

En este contexto, mecánicos como Juan José destacan desde sus redes sociales que para superar la prueba de gases es indispensable llevar el motor y los catalizadores con temperatura. El exceso de emisiones contaminantes representa el 22% de los rechazos, consolidándose como el segundo gran motivo de suspenso.

El mecánico revela que muchos conductores acuden a la prueba habiendo únicamente circulado por la ciudad o incluso con el coche recién arrancado por la mañana. Para evitar los sustos innecesarios y ahorrar en visitas al taller, la recomendación del experto es recorrer algunos kilómetros a altas revoluciones antes.

Imagen de un centro de inspección técnica de vehículos. Istock

Con este simple gesto se consigue limpiar la acumulación de carbonilla en los motores diésel y gasolina, lo que a su vez garantiza que el sistema de escape consiga alcanzar la temperatura adecuada para procesar los gases contaminantes. "No significa que traigas el coche acelerando a toda pastilla".

De hecho, Juan José explica que continuamente le llegan al taller vehículos con el informe desfavorable de emisiones aunque su mecánica sea impecable.

En estos casos propone una solución sin reparaciones en la que no realiza ninguna intervención mecánica, simplemente saca el coche a la carretera, "le doy cuatro acelerones y pasa la ITV sin problema", aclara.

Aunque las emisiones contaminantes no son el único aspecto al que se debe prestar atención. Según Norauto, el 75% de las faltas graves de los vehículos se encuentran en puntos negros muy concretos.

Entre ellos se sitúan el alumbrado y la señalización, una de las principales causas de suspenso. Una bombilla fundida en los intermitentes, en las luces de freno o en la matrícula basta para no pasar la prueba.

Para aquellos casos en los que la acumulación de residuos sea severa y los recorridos por carretera no sean suficientes, los especialistas aconsejan realizar un servicio de descarbonización profesional en un taller.

Al igual que recuerdan la conveniencia de realizar una comprobación visual antes de acudir a la cita: es importante asegurarse de que los niveles de los líquidos son correctos y que no se ilumine ningún testigo de avería tras arrancar el motor.