Luca Sra (Grupo Iveco): “Veo un futuro largo y prometedor para nuestras operaciones en España”

El Grupo Iveco, el fabricante italiano de camiones, autobuses y vehículos comerciales que compró la mítica marca española Pegaso en 1990, acaba de cerrar su integración en el gigante automovilístico indio Tata Motors.

Y lo ha hecho tras una opa. Presentada hace más de un año y con el visto bueno de Bruselas, se ha cerrado por un valor que supera los 3.429 millones de euros por el 89,42% del grupo italiano.

De hecho, la etapa en solitario del Grupo Iveco tan sólo ha durado cuatro años tras escindirse de CNH Industrial en 2022. Ahora, el Grupo Iveco se integra en Tata Motors con el que crea el cuarto mayor fabricante a nivel mundial de vehículos industriales de más de seis toneladas.

El nuevo gigante contará con unos ingresos conjuntos de 21.000 millones de euros, con presencia en 130 países, 27 plantas de fabricación y 25 centros de I+D respaldados por una red de más de 9.300 puntos de venta y servicio.

No hay que olvidar que el Grupo Iveco cuenta con dos instalaciones en España (Valladolid y Madrid), cuya propiedad pasa ahora a manos de Tata Motors.

Ante este nuevo escenario, Luca Sra, presidente de la división de camiones del Grupo Iveco, atiende a un grupo de medios españoles antes de entrar a la primera reunión con el nuevo equipo directivo indio.

El directivo italiano reconoce que, independientemente de la propulsión que se utilice, “Madrid será una instalación clave, junto con Valladolid, dentro de nuestra propuesta industrial”.

Eso sí, pese a no avanzar más detalles sobre lo que llegará a las plantas españolas, Sra sí asegura ver “un futuro largo y prometedor para nuestras operaciones en España”.

“No puedo desvelar más detalles, pero estamos pensando en la próxima generación de camiones pesados y en desarrollar un producto innovador de alta gama”, añade Sra.

De hecho, el ejecutivo italiano reconoce que tanto España como Italia son “nuestros mercados más importantes y en los que contamos con una posición más sólida”. En dichos mercados, “tenemos una mayor cuota de mercado y alcanzamos niveles de rentabilidad más elevados”.

Además, Tata Motors pasa a tener más de 73.000 empleados en todo el mundo, de los que más de 4.000 están radicados en España.

Lo cierto es que Sra hace gala de la integración lograda entre las plantas de Valladolid y Madrid desde el punto de vista del ecosistema industrial.

A este respecto, el ejecutivo italiano destaca el ecosistema de proveedores españoles “que contribuyen activamente y respaldan nuestra actividad de fabricación”.

Papel de Europa

Preguntado por si Europa ha dejado de ser una ubicación atractiva para la producción de vehículos industriales, Sra asevera que ”hay que estar preparado para acometer una transformación importante, con más agilidad y un mayor nivel de innovación en una industria que ha permanecido estancada durante muchos años”.

No obstante, Sra no cree que todo esté perdido. “Nos encontramos ante un año interesante (en referencia a 2027), pero soy bastante optimista respecto a la demanda que veremos en los próximos años. Los fundamentos de la economía europea son sólidos”, apunta.

Lo cierto es que Sra establece una clara diferenciación entre los vehículos comerciales y los industriales.

Mientras que en los primeros “observamos un incremento de la electrificación, especialmente en las operaciones de última milla, en el caso de los camiones pesados la transición avanza progresivamente. Nos falta una agenda común a escala europea que impulse este cambio”.

En cuanto a la tecnología que dominará el futuro en los vehículos industriales, Sra apunta a que ”habrá una combinación de soluciones”.

“Personalmente, creo que veremos una segunda vida para el motor de combustión interna equipado con gas natural licuado y biocombustibles“, avanza el ejecutivo italiano.

Y añade que “actualmente, vemos que existe una amplia disponibilidad de biogás en toda Europa. Estamos hablando de economía circular: transformar recursos procedentes de la agricultura o de la industria forestal en biocombustibles. Además, esto permite ofrecer a nuestros clientes un coste total de propiedad muy competitivo”.

No obstante, Sra hace hincapié en que la transición ecológica “no es una opción, sino una realidad, un compromiso y una responsabilidad que todos los fabricantes de vehículos tenemos que asumir”.