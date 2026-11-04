Los mecánicos coinciden: para que un coche dure, nunca se debe aparcar con las ruedas giradas, se rompen piezas clave

Los neumáticos son el único punto de contacto que existe entre el vehículo y la carretera, por lo que su situación influye directamente en la capacidad de frenado, la estabilidad del coche y su comportamiento, especialmente sobre el asfalto mojado.

En nuestro país, la profundidad mínima legal que debe tener en el dibujo del neumático de la banda de rodadura es de 1,6 milímetros, pero por razones de seguridad se aconseja reemplazarlos antes de que llegue a ese límite.

Al ser una parte tan esencial del vehículo, algunos mecánicos advierten de que no se debe estacionar dejando la dirección torcida. Los componentes se encuentran tensionados, "se produce un desgaste prematuro", recalcan desde las redes sociales de Talleres Jorge Navarro.

Imagen de archivo de un hombre poniendo aire. Istock

Al dejarlas rotadas, piezas como los manguitos y rodamientos permanecen en una posición tensionada que no es su estado natural. Pero no es el único descuido que puede acortar su vida.

Otro factor esencial es la presión, circular con un nivel por debajo de lo debido no solo incrementa su deformación, sino que genera mayor calentamiento, falta de estabilidad, desgaste irregular y un aumento del gasto de combustible debido a la resistencia a la rodadura.

Aunque una presión excesiva tampoco ayuda, reduce la superficie que entra en contacto con la carretera, lo que a su vez se traduce en un mayor desgaste en la zona central de la cubierta.

Por ello, para mantener unos buenos niveles, lo idóneo es comprobar la presión al menos una vez al mes y antes de realizar largos recorridos, preferiblemente con los neumáticos en frío.

En este contexto, cobra especial relevancia la alineación de las ruedas, clave a la hora de ajustar los ángulos, siempre teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante.

Al chocar con algún bordillo o bache se puede alterar la dirección, produciendo una desviación del vehículo hacia un lado cuando va en línea recta y provocando que la banda de rodadura se desgaste más en los extremos.

Es importante recordar que la alineación no es lo mismo que el equilibrado; este último se refiere a la distribución de masas del conjunto, evitando las vibraciones durante la marcha.

"Para arrancar o parar mi coche dejo el embrague pisado", aclara el mecánico, este simple gesto protege tanto la transmisión como el volante bimasa.

De la misma manera, esperar durante unos segundos tras arrancar ayuda a que el aceite se pueda distribuir por todo el motor. "Aprovecha para ponerte el cinturón, colocar los espejos o poner música", aclara.

Asimismo, a la hora de iniciar la marcha, el consejo es esperar a que se apaguen los testigos del cuadro de instrumentos y comenzar a circular con tacto durante los primeros minutos, ya que durante este periodo la temperatura del motor es baja y el desgaste en las piezas aumenta si se fuerzan.