Tata Motors estima en 21.000 millones de euros los ingresos combinados tras la compra del Grupo Iveco

Tata Motors inicia su nuevo camino en Europa tras la compra del grupo Iveco. Una operación que le ha supuesto el desembolso de casi 3.900 millones de euros y que le da acceso al mercado europeo y latinoamericano, donde Iveco tiene una importante huella industrial. Por ahora, el grupo indio ha pagado 3.429,5 millones de euros por el 89,42% de su capital social.

Lo cierto es que se trata de la primera compra por parte de un fabricante asiático a otro europeo tras la efectuada por Geely en 2010. Entonces, el grupo automovilístico chino compró Volvo Cars a Ford por 1.800 millones de euros.

Ahora, la adquisición del Grupo Iveco por parte de Tata Motors supondrá una facturación combinada de 21.000 millones de euros, con presencia en 130 países, 27 plantas de fabricación y 25 centros de I+D respaldados por una red de más de 9.300 puntos de venta y servicio.

A nivel industrial, Tata Motors pasa a tener más de 73.000 empleados en seis continentes. Cabe recordar que Iveco tiene dos factorías en España (Valladolid y Madrid) en las que emplea a más de 4.000 trabajadores.

Preguntado por el futuro de las plantas españolas (Valladolid y Madrid), Chandrasekaran no se ha pronunciado sobre un mercado específico. No obstante, sí ha reconocido que "tenemos que ver las capacidades y cómo formamos el futuro de los productos y las capacidades para lograr, no sólo para ese mercado, sino para otros mercados".

"Va a ser muy difícil para mí decir cuáles son las posibilidades. Pero el foco es entender las capacidades, trabajar con los equipos y lograr, porque hay una gran inversión aquí. Y no es porque tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos, tenemos que asegurarnos de que hacemos las cosas correctas, que traemos beneficios. Realmente, la inversión a largo plazo significa gastar dinero en diferentes mercados, diferentes necesidades de mercado, talento en diferentes mercados y el conocimiento sobre esos mercados, productos, necesidades", ha aseverado el ejecutivo indio.

En 2025, la factoría de Madrid produjo 20.498 vehículos, lo que supuso un 6,4% menos en la comparativa interanual, mientras que la planta de Valladolid fabricó 21.556 unidades, un 23,7% menos que el año anterior. Con todo, la producción nacional de Iveco alcanzó las 42.054 unidades, es decir, un 16% menos en comparación con 2024.

Clasificada en cuarto lugar a nivel mundial entre los fabricantes de vehículos comerciales de más de seis toneladas, la nueva empresa combina una sólida tradición industrial, marcas reconocidas y carteras de productos complementarias que abarcan todo el espectro de la movilidad comercial.

Natarajan Chandrasekaran, presidente y consejero no ejecutivo del Grupo Iveco, ha explicado en una rueda de prensa que "la sede de Iveco se mantendrá en Italia".

"Hoy marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para Tata Motors e Iveco Group. Dos organizaciones sólidas y exitosas, unidas por valores compartidos, un compromiso común con la movilidad sostenible y la ambición de dar forma al futuro del transporte comercial, se han unido para crear una empresa de movilidad comercial verdaderamente global".

"Invertiremos a largo plazo, fomentaremos el intercambio de ideas y capacidades en ambas direcciones y aprovecharemos nuestra escala, alcance y talento combinados para construir un futuro de la movilidad más seguro, inteligente, conectado y sostenible", ha añadido el directivo indio.