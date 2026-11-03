Abel, camionero con 10 años de experiencia: "Da igual la edad que tengas, lo importante es aprender un trabajo"

Siempre hay un primer día, y en el sector del transporte nadie nace con todos los conocimientos. Todo conductor recorre largos kilómetros repletos de retos y anécdotas. Abel, camionero, recuerda bien sus inicios, cuando, en su primer viaje de Valencia a Barcelona, paraba en cada gasolinera por falta de hábito.

Durante ese trayecto terminó durmiendo en un peaje donde estaba prohibido estacionar. A la falta de soltura le acompaña un factor clave para la seguridad vial. Mientras que un novato revisa todos los espejos y realiza cada maniobra con delicadeza, la veteranía de algunos puede derivar en un peligroso exceso de confianza.

Paradójicamente, la mayoría de los incidentes son provocados por conductores experimentados y no por principiantes, precisamente por esa falsa sensación de control al volante.

Foto de archivo de la industria del transporte y la logística. Istock

Esta realidad sobre la circulación del transporte pesado se vincula directamente con las cifras publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). En 2025, se registraron 193 personas fallecidas y 409 heridas hospitalizadas en siniestros con camiones implicados en vías interurbanas.

Estos accidentes representan el 17% del total de personas fallecidas en carreteras interurbanas españolas y el 8% de los heridos hospitalizados. Aunque en comparación con el ejercicio 2024, las muertes bajaron un 15% y los heridos disminuyeron un 20%.

"Nunca se termina de aprender", esa es la filosofía que Abel quiere transmitir. Para el camionero siempre surgirán situaciones complejas, por lo que considera que nadie debería autoproclamarse como un experimentado.

Además, frente a quienes prefieren grabar o criticar los fallos ajenos en lugar de ayudar, defiende que la destreza también se aprende de los propios errores.

Todavía recuerda cómo en sus comienzos solía necesitar entre 20 y 30 minutos para colocar el camión en el muelle, mientras otros compañeros le observaban.

Al profundizar en los datos del organismo, también se observa que los camiones pesados (más de 3.500 kg) concentran la mayor parte de la gravedad en 2025, con 161 personas fallecidas y 338 heridos hospitalizados, lo que supone el periodo más bajo de víctimas desde 2016 hasta 2025. En este tipo de incidentes, el 75% de los fallecidos no viajaban a bordo del camión.

Novatos vs Experimentados en el transporte

Además, el 60% de las muertes en siniestros ocurrieron en carreteras convencionales interurbanas, siendo en el 28% de los casos colisiones frontales y en un 23% traseras o múltiples.

Respecto al perfil de las víctimas, el 81% eran hombres y los tramos de edad más frecuentes fueron de entre 45 y 54 años, con un 22%, y mayores de 65, en un 22%.