Los mecánicos coinciden: para que un coche dure no se debe hacer caso al fabricante, hay que adelantar los mantenimientos

El 22,7% de los conductores admite retrasar las reparaciones de su coche por motivos económicos, así lo asegura Midas, cadena especializada en el mantenimiento de coches y motos.

Un hábito que lleva a más de la mitad de los conductores (55,8%) a posponer las visitas al taller por miedo a la factura. Al igual que la ITV le genera ansiedad al 40% de los conductores españoles, principalmente porque a un 43% de ellos le aterra descubrir que debe afrontar un gasto no previsto.

Mantenimientos antes de tiempo

Por esta razón, mecánicos como Juan José insisten desde las redes sociales en que la clave para mantener el buen estado del motor reside en adelantar los mantenimientos y no llevarlo al límite. Para ello se deben cambiar los filtros antes de que se atranquen, renovar los líquidos de frenos o sustituir a tiempo la correa de distribución si se encuentra desgastada.

Imagen de un taller mecánico. Istock

Un error como dejar pasar la revisión de una correa puede hacer que se rompa el motor por completo. "Hay que tener los mantenimientos programados y antes de lo que dice el fabricante", admite el mecánico.

Midas advierte que pequeños síntomas cotidianos como los tirones al cambiar de marcha, las vibraciones tras golpear un bordillo o ruidos al pasar por un bache no deben pasarse por alto. Ante un testigo rojo en el salpicadero, en especial los de la presión del aceite o temperaturas excesivas, es fundamental detener el vehículo para evitar averías irreversibles.

Revisión pre-ITV

Una buena precaución es realizar una revisión pre-ITV, con ello salen a la luz los fallos más habituales en la inspección, como son el alumbrado (20,5%), los neumáticos desgastados (20,4%) y el exceso de emisiones de gases (19,9%). En definitiva, mantener estos cuidados al día es lo que determina si un vehículo acaba desguazado o aumentando su vida útil.

De hecho, Carlos Alberto García Torres, formador de Midas España, explica que "es frecuente ver vehículos que entran en el taller con averías que, de haberse atajado en un primer momento, serían mucho menos costosas tanto a nivel mecánico como económico. Hay ruidos, vibraciones o testigos que al principio pueden ser invisibles, pero que con el tiempo de verdad pueden suponer un susto innecesario".

Para entender la dimensión de este problema, el mecánico deja claro que retrasar la sustitución de un filtro de aire en más de 30.000 kilómetros impide que el coche pueda respirar correctamente, introduciendo a su vez suciedad mecánica en el habitáculo.