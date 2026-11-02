Felipe, camionero, más de 30 años de experiencia: "Los jóvenes no quieren esto, antes pagabas 800€ ahora 14.000€"

Si miramos hacia un pasado no muy lejano, hubo un tiempo en el que ser familia de un camionero era sinónimo de bonanza. "Teníamos la cartera llena de billetes", afirma Felipe, un conductor que lleva subido a la cabina más de 30 años.

Un estatus económico que relata desde el pódcast Rutas de Éxito y que se pagaba con un gran esfuerzo físico. Explica cómo en los años 90 se trabajaban meses enteros sin un solo día de descanso. "No puedes aguantar ese ritmo, por muy joven que seas", afirma.

Al compararlo con la actualidad, el conductor no duda en destacar cómo la profesión ha ganado en regulación, pero ha perdido en cuanto a rentabilidad y reconocimiento.

CAMIONERO con +30 años de EXPERIENCIA nos CUENTA cómo era el TRANSPORTE ANTES vs AHORA

Esta pérdida de atractivo se refleja en la ausencia de relevo generacional. En la actualidad, una de las metas de los profesionales es la conciliación, algo que este trabajo no siempre facilita. "Los jóvenes ya no quieren subirse al camión", afirma Felipe.

Por ello, el sector se encuentra envejecido. El conductor expone que, una de las grandes barreras administrativas es exigir el bachillerato para obtener el título de transportista, por ello propone un grado de formación profesional dedicado al transporte. "¡Ahora hay una barrera muy grande!", aclara.

Aunque para evitar el riesgo que supone contratar a ciegas o con escasa formación, el experto propone una educación interna desde cero. Lo considera la mejor estrategia para apostar por jóvenes que se acaban de sacar el permiso de circulación. "Lo ideal es formarlos a tu manera y cuidarlos para que duren", explica tajante.

Además de estos problemas internos del sector, se une la inseguridad en la ruta y el aumento de la delincuencia en la carretera. Durante finales de los años 90 realizaba trayectos internacionales transportando televisores, una responsabilidad que recae sobre el propio conductor y por lo que debía extremar las precauciones.

A pesar de todos sus esfuerzos, no podía evitar el robo. Desvela cómo fue víctima de un gas adormecedor con el que le consiguieron dormir. Horas después despertó sin ser consciente de lo sucedido, lo que un año y medio después le llevó a abandonar este tipo de transportes por miedo.

En cuanto al factor económico, no ha habido grandes cambios, ya que relata cómo si en los años 90 un viaje de ida y vuelta a Alemania se pagaba entre 2.300 euros y 2.500 euros, hoy en día muchas empresas continúan con la misma tarifa.

Recuerda que cuando empezó como autónomo, el módulo de un camión rondaba los 800 euros al año, mientras que la base actual arranca en los 14.000 euros. Aunque a pesar de todos estos datos no duda en reivindicar que "en la vida hoy estás arriba y mañana no lo sabes, lo importante es no dejar de luchar y saber adaptarte".