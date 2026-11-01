Juan José, mecánico: "Para pasar la ITV de un coche viejo que consume aceite, tiene que soltar humo blanco"

La planificación cobra especial relevancia si hablamos de superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recomiendan pedir cita un mes antes de la fecha límite.

Algo esencial para evitar la sanción de 200 euros por circular sin haber realizado el examen o de 500 euros si se transita con la inspección desfavorable.

Aunque cumplir los plazos no asegura superar la prueba. Juan José, mecánico, explica desde sus redes que "para pasar la ITV de un coche viejo diésel que consume aceite, tiene que soltar humo blanco".

Centro de inspección técnica de vehículos, ITV. Istock

La razón no es otra que cuando un motor viejo consume mucho aceite, ese lubricante entra en la cámara de combustión. Al quemarse de forma continuada, en los motores diésel se disparan las emisiones, provocando la salida de humo negro y, por consiguiente, el suspenso en la ITV.

El mecánico admite que lo que se comprueba es la opacidad, "el oscuro que esté ese humo". Para ello, se utiliza el láser de una máquina que proyecta un haz de luz. Cuanto más denso y oscuro, menor será la cantidad de luz y, por lo tanto, habrá menos posibilidad de superar los baremos.

Este es un gran problema por el que se generan multitud de suspensos; en concreto, la asociación revela que es el segundo motivo de rechazo con un acumulado del 22% de los defectos graves y muy graves.

Sin embargo, la causa más frecuente en 2025 fueron los fallos en el alumbrado y señalización, con un 23%, a los que les siguen los defectos en las ruedas, neumáticos y suspensión, con un 20%, y, finalmente, los frenos, con un 11,4%.

Preocupante tasa de absentismo

Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR) y de la Dirección General de Tráfico (DGT) aclaran que tres de cada 10 vehículos obligados a someterse al examen no lo hicieron, revelando una preocupante tasa de absentismo.

Pese al nivel de incumplimiento, los informes también revelan que el 81% de los vehículos que acudieron a la inspección superaron el examen.

La combinación de falta de mantenimiento y elevada edad tiene consecuencias. AECA-ITV alerta de un continuo incremento de los modelos con más de 10 años sin la ITV en regla involucrados en siniestros de tráfico con víctimas mortales.

Algo que resulta especialmente crítico en el caso de camiones con más de 3.500 kg, donde la presencia de unidades sin ITV se ha disparado un 56%.

Por lo que el mecánico cierra su explicación reflexionando: "Cuando te miran los gases en los coches diésel, ¿te están engañando o realmente se están preocupando por el medio ambiente? Ahí lo dejo".