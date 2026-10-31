Manuel, propietario de un negocio de lavado de coches: "He llegado a facturar 1.600 € en un solo día con tres o cuatro"

"Hace 10 años se me presentó la oportunidad y empecé a lavar coches, iba a un establecimiento normal", así lo relata Manuel, dueño de un negocio de lavado, sobre sus inicios en el sector. Explica en la cuenta de You Tube de Adrián G. Martín.

Comenzó en el garaje de su casa, limpiando dos o tres vehículos al día para conocidos. En ese momento vio que había una oportunidad profesional y decidió arriesgarse. "Cogí un local pequeñito de aproximadamente 20m²", explica, señalando que en ese espacio cabían dos coches y una oficina.

Desde ese momento hasta la actualidad, la empresa ha evolucionado, pasando de un lavado convencional a la especialización en detailing. Tras cerrar una alianza estratégica con una firma estadounidense para importar productos y formación técnica, Manuel logró consolidar su modelo de negocio.

Coche rojo sometido a un refrescante túnel de lavado automatizado - Foto de stock Istock

Su estructura, está basada en el lavado al detalle, un profundo proceso de limpieza, restauración y protección de todas las superficies del vehículo. Con esta estructura, el empresario logra entre 10.000 y 15.000 euros mensuales. "He llegado a facturar 1.600 € en un solo día con tres o cuatro", afirma.

Sin embargo, el verdadero factor que diferencia sus servicios es la apuesta por un modelo de suscripción mensual sin permanencia.

Para ello utiliza tarifas que van desde los 15,90 euros para los lavados más rápidos hasta los 45,90 euros para las limpiezas integrales. Con este sistema busca fidelizar al cliente y garantizar ingresos recurrentes.

Aunque si mira hacia un futuro, busca automatizar el proceso con un local más cuidado que incluya equipos para la recogida con llaves por código QR.

Este Hombre Gana 15.000€/Mes Lavando Coches ¿Cómo lo hace?

Aunque su trayectoria no ha estado exenta de obstáculos, ya que en pleno mes de diciembre recibió una carta que le exigía el cierre inmediato, por una infracción urbanística de la que no tenía conocimiento.

Las irregularidades se centraban en dos aspectos, una pequeña estructura interior que no superaba los requisitos y, por otro lado, rótulos irregulares: "Teníamos unos en la fachada que no eran legales".

Tras recibir la notificación por cierre y que la policía precintara el local, el propio ayuntamiento le exigió el pago de la tasa administrativa. Tuvo que mantener la persiana de su negocio bajada casi un mes entero, dejando de recibir ingresos, pero asumiendo el pago del alquiler, cuota de autónomo y suministros.

A pesar de todo, Manuel decidió afrontar esta compleja situación con la mejor de las actitudes y en lugar de desesperarse, optó por tomarse unas vacaciones mientras que gestionaba todo el papeleo necesario, con lo que logró reabrir y retomar el ritmo de trabajo.