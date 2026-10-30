Juanjo, mecánico, 20 años de experiencia: "Se necesita formación, se cree que hay que empezar barriendo"

El sector de la reparación de vehículos en España atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según alerta la asociación de reparadores independientes y defensa del asegurado ARYDA, la creciente carencia de mecánicos cualificados ha dejado de ser una previsión a futuro para transformarse en una realidad que compromete el funcionamiento de los talleres.

La organización alerta de una falta preocupante de incorporación de jóvenes y una gran dificultad para encontrar profesionales cualificados, sin embargo aseguran que el volumen de trabajo cada vez es mayor debido al preocupante envejecimiento del parque automovilístico español, que tiene una media de 14,6 años.

Por su parte, Juanjo Jiménez, mecánico experimentado revela que "para trabajar en un taller, la formación académica es hoy en día imprescindible", se necesita una base teórica sólida sobre sistemas, circuitos y motores.

Imagen de un mecánico aprendiendo. Istock

Según explica, en la actualidad, sigue existiendo la falsa creencia de que en este oficio se empieza barriendo o incluso siendo el chico de los recados "se piensa que hay que ir a comprar tabaco al jefe", desmiente.

De la misma manera revela la importancia de los propios profesores y que ellos mismos sean mecánicos. Algo que considera fundamental para conectar la teoría con la realidad que se vive día a día en un taller.

Según explica el propio mecánico, gracias a esa buena preparación que tuvo fue capaz de abrir un capó la primera vez que pisó un taller y poder comprender su funcionamiento.

Aunque para Jiménez, la verdadera clave para convertirse en un buen profesional son las ganas, la experiencia y la formación.

Desde el organismo subrayan que el problema de fondo no radica en la falta de vocación, el problema reside en una paradoja económica preocupante. Los talleres cada vez operan con márgenes más estrechos y dificultades para trasladar los costes reales.

Las consecuencias de esta situación repercuten directamente en el usuario. En diversas zonas de España ya se registran listas de espera de semanas e incluso meses para conseguir cita o finalizar reparaciones, lo que genera demoras en las entregas.

Por lo que ante esta situación, la organización insiste en la necesidad urgente de revalorizar el oficio, adaptar la formación y poder así evitar este cuello de botella de mano de obra.

Aseguran así que el taller independiente se enfrenta a un desafío decisivo para poder sobrevivir, se debe adaptar a un entorno cada vez más exigente o arriesgarse a perder capacidad hasta poder comprometer su propia viabilidad y por tanto arriesgarse a la quiebra.