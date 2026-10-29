Volkswagen baja su beneficio operativo un 98,7% hasta septiembre por extraordinarios de 8.700 millones

El Grupo Volkswagen registró un resultado operativo de 71 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 98,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los resultados publicados este jueves por el fabricante alemán, la facturación del grupo se situó en 233.378 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,2% menos que un año antes.

El resultado operativo antes de partidas extraordinarias alcanzó los 8.800 millones de euros, con un margen operativo del 3,8%, una rentabilidad que la compañía considera insuficiente para mantener el nivel de inversión necesario para afrontar su transformación.

Las partidas extraordinarias ascendieron a 8.700 millones de euros, de los que 7.800 millones se contabilizaron en el tercer trimestre. Entre los principales impactos figuran los deterioros de valor del fondo de comercio de Porsche, por 6.400 millones de euros, ajustes de activos de sociedades consolidadas en China por alrededor de 1.000 millones y gastos relacionados con la venta prevista de Volkswagen Osnabrück GmbH.

El grupo registró unas pérdidas después de impuestos de 2.720 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, frente al beneficio de 3.405 millones obtenido entre enero y septiembre de 2025.

En el tercer trimestre, el resultado operativo arrojó unas pérdidas de 5.860 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.299 millones del mismo periodo del año anterior. La facturación trimestral descendió un 6,3%, hasta los 75.277 millones de euros.

Las ventas de vehículos del grupo disminuyeron un 10,6% en los nueve primeros meses del año, hasta los 5,88 millones de unidades, frente a los 6,58 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Por divisiones

Por divisiones, el grupo de marcas Core, que incluye a Volkswagen y Skoda, Seat, Cupra y VW Vehículos Comerciales, obtuvo un resultado operativo de 4.326 millones de euros, frente a los 4.719 millones de un año antes.

Su margen operativo se redujo del 4,4% al 4,1%, aunque el comportamiento de Skoda compensó parcialmente la debilidad de la marca Volkswagen.

El grupo Progressive registró un resultado operativo de 1.150 millones de euros, un 26% menos que en 2025, con un margen del 2,7%. La evolución estuvo condicionada por la caída de los volúmenes en China y Norteamérica y por los efectos negativos de los valores residuales.

Por su parte, el grupo Sport Luxury, que incluye a Porsche, elevó su resultado operativo hasta los 1.493 millones de euros, frente a las pérdidas de 228 millones del ejercicio anterior. Los ingresos descendieron un 7,1%, hasta los 22.143 millones, mientras que el margen operativo alcanzó el 6,7%.

El negocio de vehículos industriales, agrupado bajo Trucks/TRATON, incrementó su facturación un 2,4%, hasta los 31.943 millones de euros, aunque su resultado operativo retrocedió un 1,8%, hasta los 1.655 millones.

El director financiero y de operaciones de Volkswagen Group, Arno Antlitz, advirtió de que los resultados de los nueve primeros meses ponen de manifiesto la necesidad de actuar con "rapidez y decisión" para mejorar la rentabilidad.

"El éxito comercial de nuestros vehículos eléctricos ejerce una presión adicional sobre nuestros beneficios, ya que actualmente ganamos menos con los vehículos eléctricos que con los de motor de combustión. Tras nueve meses, nuestro margen operativo sobre las ventas antes de partidas extraordinarias se sitúa en el 3,8%", ha resaltado Antlitz.