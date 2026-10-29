Renault Group eleva un 1,5% sus ingresos en el tercer trimestre, hasta los 11.596 millones

Renault Group ha registrado una cifra de negocios de 11.596 millones de euros en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este jueves el grupo automovilístico galo, los ingresos de los nueve primeros meses del año han alcanzado los 41.848 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2025.

La cifra de negocios relacionados con la Automoción se situó en 9.835 millones de euros entre julio y septiembre, cifras muy similares respecto al tercer trimestre del año anterior, mientras que Mobilize Financial Services elevó sus ingresos un 11%, hasta los 1.761 millones de euros.

En el acumulado de los nueve primeros meses, la división de Automoción ha facturado un total de 36.641 millones de euros, un 6,6% más, y Mobilize Financial Services ha alcanzado los 5.207 millones, con un avance del 11%.

En el apartado comercial, Renault Group vendió 497.799 vehículos en todo el mundo durante el tercer trimestre, un 6% menos que en el mismo periodo de 2025. Mientras que, entre enero y septiembre, las entregas suman más de 1,66 millones de entregas a nivel mundial, con un descenso menor del 2,2%.

Por marcas, Renault ha comercializado 349.901 vehículos en el tercer trimestre, un 2,9% menos, mientras que Dacia registró 144.175 unidades, con una caída del 12,8%. En cambio, Alpine ha mantenido una evolución positiva, con 3.723 matriculaciones, un 58,4% más.

En los nueve primeros meses del ejercicio, las ventas de Renault han crecido un 1,1%, hasta superar los 1,17 millones de ejemplares. Dacia, por su parte, acumula 471.007 unidades, un 9,7% menos, mientras que Alpine alcanzó las 12.269 matriculaciones, con un incremento del 65,6% que le permiten superar el volumen de ventas de todo el ejercicio anterior.

Movilidad eléctrica

La compañía ha atribuido la evolución de las distintas marcas a las diferencias en sus dinámicas comerciales y a la transición de sus gamas de producto y motorizaciones, en un contexto de intensa competencia y de aceleración de la demanda de vehículos eléctricos en Europa.

La transición hacia la movilidad eléctrica fue uno de los principales factores destacados por el grupo.

Las ventas de vehículos eléctricos de Renault Group aumentaron un 84,7% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y representaron el 25,8% de las ventas de turismos, 12,2 puntos porcentuales más.

En el conjunto de los nueve primeros meses, las ventas de vehículos eléctricos en el grupo francés han aumentado un 59,4% y representan ya el 20,9% de los turismos comercializados.

Renault también registró avances en Europa, donde sus ventas de turismos crecieron un 6,3% en el tercer trimestre. En el acumulado del año, las ventas europeas de la marca aumentaron un 3,1%, lo que le permitió situarse en la segunda posición del mercado europeo durante el periodo.

Por otro lado, el grupo destacó la evolución de las ventas a clientes particulares, que aumentaron un 5% en Europa durante el tercer trimestre y representaron el 64,8% de las ventas del grupo, 4,6 puntos porcentuales más que un año antes.

Al mismo tiempo, las ventas a empresas de alquiler de corta duración y de vehículos de demostración disminuyeron un 18%.

Pese al entorno difícil, Renault Group ha ratificado sus objetivos financieros para 2026. La compañía prevé un margen operacional de alrededor del 5,5% de su cifra de negocios y un flujo de caja libre de automoción de aproximadamente 1.000 millones de euros.

El grupo espera una ligera mejora del margen operacional en el segundo semestre respecto al primero, apoyada en el "efecto estacional positivo habitual". No obstante, ha advertido de que este efecto debería ser "menos acusado" que en años anteriores por el aumento de los costes de las materias primas y la inflación.

"La resiliencia de la cifra de negocios en el tercer trimestre demuestra una vez más la solidez y la agilidad del modelo operativo de Renault Group", ha señalado el director financiero de la compañía, Duncan Minto, quien ha destacado la complementariedad de sus tres marcas, la flexibilidad de su estructura industrial y la contribución de Mobilize Financial Services.

El directivo también ha subrayado la adaptación del grupo al cambio en la demanda europea hacia los vehículos eléctricos, junto con la estrategia que combina modelos totalmente eléctricos e híbridos, la ofensiva de producto y los esfuerzos de reducción de costes.